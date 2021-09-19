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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Атромитос - Панетоликос
Атромитос - Панетоликос: обзор матча 19 сентября 2021
Атромитос
19.09.2021, воскресенье, 18:15
Греция. Суперлига, 2 тур
1 : 2
Завершен
Панетоликос
44'
С. Струнгис
72'
Н. Вергос
90'
R. Gestede
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атромитос - Панетоликос
90'
ГОЛ! 1:2!
R. Gestede
Вторая желтая
Т. Бединелли
84'
Замена
С. Спиридонович
️️️️
Х. Муньис
81'
Желтая карточка
Т. Бединелли
79'
72'
ГОЛ! 1:1!
Н. Вергос
Пас отдал
А. Малис
Замена
M. Pisano
️️️️
В. Клонаридис
61'
Замена
Т. Бединелли
️️️️
А. Карталис
61'
60'
Замена
Н. Вергос
️️️️
Х. Мендоса
60'
Замена
R. Gestede
️️️️
Н. Карелис
Желтая карточка
Х. Муньис
48'
ГОЛ! 1:0!
С. Струнгис
Пас отдал
Х. Муньис
44'
34'
Желтая карточка
Д. Хухумис
Замена
С. Струнгис
️️️️
Д. Хацисаяс
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атромитос
12
Кенан Пирич
ВР
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
33
Dani Castellano
ЦЗ
10
Патрик Саломон
ЦП
8
Dorde Denic
ЦП
5
Димитриос Хацисаяс
ЦФ
14
Виктор Клонаридис
ЦФ
10
Хуан Муньис
ЦФ
7
Александрос Карталис
ЦФ
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
Панетоликос
1
Диего Родригес
ВР
8
Braian Lluy
ЦЗ
47
Александрос Малис
ЦЗ
20
Хорхе Диас
ЦП
6
Ivan Varone
ЦП
20
Дейби Флорес
ЦФ
80
Николас Карелис
ЦФ
10
Хавьер Мендоса
ЦФ
25
Джонатан Морси
ЦФ
3
Диамантис Хухумис
ЦФ
13
Дерек Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Атромитос
35
Христос Мандас
ВР
19
Кирьякос Кивракидис
ЦЗ
4
Стефанос Струнгис
ЦЗ
32
Matías Pisano
ЦФ
10
Срджан Спиридонович
ЦФ
23
Константинос Коцопулос
ЦФ
29
Томас Бединелли
ЦФ
28
Spyridon Natsos
ЦФ
Панетоликос
10
Фредерику Дуарте
ЦП
24
Ангелос Цингарас
ЦП
22
Branko Vrgoc
ЦФ
7
Элдер Барбоза
ЦФ
14
Rudy Gestede
ЦФ
9
Никос Вергос
ЦФ
3-2-5
12
Пирич
2
Василантонопулос
14
Пападопулос
33
10
Саломон
8
14
Клонаридис
9
Кулурис
7
Карталис
10
Муньис
5
Хацисаяс
2-2-5
1
Родригес
8
47
Малис
20
Диас
6
80
Карелис
13
Корнелиус
3
Хухумис
25
Морси
10
Мендоса
5
Хацисаяс
4
Струнгис
4
Струнгис
5
Хацисаяс
14
Клонаридис
32
32
14
Клонаридис
10
Муньис
10
Спиридонович
10
Спиридонович
10
Муньис
7
Карталис
29
Бединелли
29
Бединелли
7
Карталис
80
Карелис
14
14
80
Карелис
10
Мендоса
9
Вергос
9
Вергос
10
Мендоса
Остались в запасе
Атромитос
Панетоликос
35
Христос Мандас
ВР
19
Кирьякос Кивракидис
ЦЗ
23
Константинос Коцопулос
ЦФ
28
Spyridon Natsos
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
10
Фредерику Дуарте
ЦП
24
Ангелос Цингарас
ЦП
22
Branko Vrgoc
ЦФ
7
Элдер Барбоза
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Остались в запасе
35
Христос Мандас
ВР
19
Кирьякос Кивракидис
ЦЗ
23
Константинос Коцопулос
ЦФ
28
Spyridon Natsos
ЦФ
Остались в запасе
10
Фредерику Дуарте
ЦП
24
Ангелос Цингарас
ЦП
22
Branko Vrgoc
ЦФ
7
Элдер Барбоза
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Статистика матча Атромитос - Панетоликос
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Атромитос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
Панетоликос
Греция. Суперлига, 12 тур
Ираклис
- : -
28.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
0 : 2
18.10.2026
Олимпиакос
Информация о матче
Стадион:
Стадио Перистери
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Атромитос
Панетоликос
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