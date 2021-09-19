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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Стандард - Андерлехт
Стандард - Андерлехт: обзор матча 19 сентября 2021
Стандард
19.09.2021, воскресенье, 19:30
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
0 : 1
Завершен
Андерлехт
13'
Л. Рафаэлов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Стандард - Андерлехт
90'
Желтая карточка
М. Ашимеру
90'
Желтая карточка
Д. Зиркзее
88'
Замена
Д. Зиркзее
️️️️
К. Куаме
Красная карточка
К. Фай
82'
72'
Замена
М. Ашимеру
️️️️
А. Айт Эль-Хадж
72'
Замена
Б. Раман
️️️️
Я. Версхарен
Замена
Д. Петерс
️️️️
Н. Гавори
70'
Замена
К. Фай
️️️️
Н. Нкунку
70'
Замена
Х. Рафья
️️️️
С. Бастьен
69'
Желтая карточка
Н. Нкунку
67'
61'
Замена
Ф. Амузу
️️️️
Л. Рафаэлов
46'
Замена
Б. Михайличенко
️️️️
С. Гомес
Желтая карточка
Клаусс
37'
24'
Желтая карточка
Т. Харвуд-Беллис
13'
ГОЛ! 0:1!
Л. Рафаэлов
Пас отдал
Я. Версхарен
9'
Желтая карточка
С. Гомес
Красная карточка
А. Аль-Дахил
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стандард
16
Арно Бодар
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
34
Николя Гавори
ЦЗ
43
Николас Раскин
ЦП
59
Гойко Цимирот
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
21
Селим Амалла
ЦП
41
Уго Сике
ЦФ
99
Клаусс
ЦФ
11
Джексон Мюлека
ЦФ
Главный тренер
Мбайе Лейе
Андерлехт
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
16
Яри Версхарен
ЦП
24
Джош Каллен
ЦП
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
ЦФ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
Стандард
19
Коллинс Фай
ЦЗ
42
Дауда Петерс
ЦП
24
Хамза Рафья
ЦП
15
Арон Доннум
ПВ
1
Маттьё Эполо
ЦФ
3
Натан Нгой
ЦФ
10
Денис Дрэгуш
ЦФ
Андерлехт
33
Rik Vercauteren
ВР
26
Колин Коосеманс
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
54
Киллиан Сарделла
ЦЗ
55
Марко Кана
ЦЗ
18
Маджид Ашимеру
ЦП
14
Бенито Раман
ЦФ
9
Франсис Амузу
ЦФ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
3-4-3
16
Бодар
27
Нкунку
34
Гавори
2
Аль-Дахил
43
Раскин
22
Бастьен
21
Амалла
59
Цимирот
11
Мюлека
99
Клаусс
41
Сике
4-4-2
1
ван Кромбрадж
62
Мурильо
29
Худт
4
Харвуд-Беллис
17
Гомес
24
Каллен
8
Ольссон
11
Рафаэлов
16
Версхарен
8
Куаме
10
Айт Эль-Хадж
27
Нкунку
19
Фай
19
Фай
27
Нкунку
34
Гавори
42
Петерс
42
Петерс
34
Гавори
22
Бастьен
24
Рафья
24
Рафья
22
Бастьен
16
Версхарен
14
Раман
14
Раман
16
Версхарен
17
Гомес
15
Михайличенко
15
Михайличенко
17
Гомес
10
Айт Эль-Хадж
18
Ашимеру
18
Ашимеру
10
Айт Эль-Хадж
11
Рафаэлов
9
Амузу
9
Амузу
11
Рафаэлов
8
Куаме
11
Зиркзее
11
Зиркзее
8
Куаме
Остались в запасе
Стандард
Андерлехт
15
Арон Доннум
ПВ
1
Маттьё Эполо
ЦФ
3
Натан Нгой
ЦФ
10
Денис Дрэгуш
ЦФ
Главный тренер
Мбайе Лейе
33
Rik Vercauteren
ВР
26
Колин Коосеманс
ВР
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
54
Киллиан Сарделла
ЦЗ
55
Марко Кана
ЦЗ
Остались в запасе
15
Арон Доннум
ПВ
1
Маттьё Эполо
ЦФ
3
Натан Нгой
ЦФ
10
Денис Дрэгуш
ЦФ
Остались в запасе
33
Rik Vercauteren
ВР
26
Колин Коосеманс
ВР
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
54
Киллиан Сарделла
ЦЗ
55
Марко Кана
ЦЗ
Главный тренер
Мбайе Лейе
Статистика матча Стандард - Андерлехт
3
2
4
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
1 : 2
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Стадион:
Морис Дюфрасне
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