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Расписание матчей
МЛС 2026
Торонто - Нэшвилл
Торонто - Нэшвилл: обзор матча 19 сентября 2021
Торонто
19.09.2021, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 34 тур
2 : 1
Завершен
Нэшвилл
18'
Я. Шаффельбург
79'
O. Gonzalez
74'
С. Джей Сапонг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торонто - Нэшвилл
85'
Замена
A. Arnaud Loba
️️️️
А. Джонстон
85'
Замена
Й. Кадис
️️️️
С. Джей Сапонг
Замена
P. Mullins
️️️️
Д. Дуайер
84'
ГОЛ! 2:1!
O. Gonzalez
Пас отдал
Й. Сотельдо
79'
74'
ГОЛ! 1:1!
С. Джей Сапонг
Пас отдал
Р. Леаль
71'
Замена
Д. МакКарти
️️️️
T. Anunga
Замена
Й. Сотельдо
️️️️
I. Achara
64'
55'
Замена
Р. Леаль
️️️️
Д. Риос
55'
Замена
А. Мьюил
️️️️
Т. Вашингтон
Желтая карточка
M. Bradley
39'
32'
Желтая карточка
Д. Ловиц
ГОЛ! 1:0!
Я. Шаффельбург
Пас отдал
Ауро
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торонто
26
Alex Bono
ВР
21
Ауро
ЦЗ
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
22
Ричмонд Ларея
ЦП
8
Марко Дельгадо
ЦП
21
Джонатан Осорио
ЦП
15
Эрик Савалета
ЦФ
4
Michael Bradley
ЦФ
18
Якоб Шаффельбург
ЦФ
99
Ifunanyachi Achara
ЦФ
14
Дом Дуайер
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Нэшвилл
1
Joe Willis
ВР
25
Уокер Циммерман
ЦЗ
4
Dave Romney
ЦЗ
2
Даниэль Ловиц
ЦЗ
10
Хани Мухтар
ЦП
20
Анибал Годой
ЦП
9
Си Джей Сапонг
ЦФ
2
Алистер Джонстон
ЦФ
14
Даниэль Риос
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Торонто
31
Квентин Вестберг
ВР
2
Justin Morrow
ЦЗ
17
Крис Мавинга
ЦЗ
31
Luke Singh
ЦФ
14
Noble Okello
ЦФ
30
Йеферсон Сотельдо
ЦФ
77
Jordan Perruzza
ЦФ
3
Джахкил Маршалл-Ратти
ЦФ
13
Patrick Mullins
ЦФ
Нэшвилл
35
Bryan Meredith
ВР
15
Эрик Миллер
ЦЗ
13
Дакс МакКарти
ЦП
19
Алекс Мьюил
ЦП
11
Рэнделл Леаль
ЦП
5
Jack Maher
ЦФ
9
Aké Arnaud Loba
ЦФ
29
Йхондер Кадис
ЦФ
99
Abu Danladi
ЦФ
2-3-5
26
21
Ауро
34
22
Ларея
8
Дельгадо
21
Осорио
4
14
Дуайер
99
18
Шаффельбург
15
Савалета
3-2-5
1
25
Циммерман
4
2
Ловиц
10
Мухтар
20
Годой
9
Сапонг
27
23
Вашингтон
14
Риос
2
Джонстон
99
30
Сотельдо
30
Сотельдо
99
14
Дуайер
13
13
14
Дуайер
27
13
МакКарти
13
МакКарти
27
23
Вашингтон
19
Мьюил
19
Мьюил
23
Вашингтон
14
Риос
11
Леаль
11
Леаль
14
Риос
2
Джонстон
9
9
2
Джонстон
9
Сапонг
29
Кадис
29
Кадис
9
Сапонг
Остались в запасе
Торонто
Нэшвилл
31
Квентин Вестберг
ВР
2
Justin Morrow
ЦЗ
17
Крис Мавинга
ЦЗ
31
Luke Singh
ЦФ
14
Noble Okello
ЦФ
77
Jordan Perruzza
ЦФ
3
Джахкил Маршалл-Ратти
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
35
Bryan Meredith
ВР
15
Эрик Миллер
ЦЗ
5
Jack Maher
ЦФ
99
Abu Danladi
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Остались в запасе
31
Квентин Вестберг
ВР
2
Justin Morrow
ЦЗ
17
Крис Мавинга
ЦЗ
31
Luke Singh
ЦФ
14
Noble Okello
ЦФ
77
Jordan Perruzza
ЦФ
3
Джахкил Маршалл-Ратти
ЦФ
Остались в запасе
35
Bryan Meredith
ВР
15
Эрик Миллер
ЦЗ
5
Jack Maher
ЦФ
99
Abu Danladi
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Главный тренер
Гэри Смит
Статистика матча Торонто - Нэшвилл
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Торонто
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
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США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
Информация о матче
Стадион:
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