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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ворскла - Минай
Ворскла - Минай: обзор матча 19 сентября 2021
Ворскла
19.09.2021, воскресенье, 17:00
Украина. Премьер-лига, 8 тур
2 : 0
Завершен
Минай
37'
И. Кане
74'
V. Likhovydko (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ворскла - Минай
88'
Желтая карточка
Б. Коваленко
Замена
В. Бондаренко
️️️️
А. Скляр
83'
Замена
И. Песич
️️️️
И. Кане
78'
77'
Замена
Б. Коваленко
️️️️
А. Хахлев
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
V. Likhovydko
74'
72'
Желтая карточка
A. Semenko
69'
Замена
А. Байдал
️️️️
Д. Билоног
68'
Желтая карточка
Д. Кныш
Замена
N. Yakubu
️️️️
А. Челядин
68'
46'
Замена
Д. Кныш
️️️️
О. Горин
Желтая карточка
А. Челядин
40'
ГОЛ! 1:0!
И. Кане
Пас отдал
А. Скляр
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ворскла
31
Дмитрий Ризнык
ВР
14
Ибраим Кане
ЦЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
44
Игорь Пердута
ЦЗ
5
Йоонас Тамм
ЦЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦП
6
Александр Скляр
ЦП
6
Давид Пуцлин
ЦП
38
Артем Челядин
ЦФ
99
Ранжел
ЦФ
7
Руслан Степанюк
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Минай
25
Данил Кучер
ВР
25
Олег Горин
ЦЗ
13
Victor Likhovydko
ЦЗ
33
Игорь Гончар
ЦЗ
9
Дмитрий Билоног
ПВ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
16
Oleksandr Petrusenko
ЦФ
23
Эльдар Гулиев
ЦФ
99
Алексей Хахлев
ЦФ
89
Oleg Sinogub
ЦФ
0
A. Semenko
ЦФ
Ворскла
4
Валерий Бондаренко
ЦЗ
77
Богдан Кушниренко
ЦЗ
25
N. Yakubu
ЦЗ
99
Владислав Вакула
ПВ
21
Aleksandr Tkachenko
ЦФ
77
Иван Песич
ЦФ
21
Данил Кравчук
ЦФ
Минай
94
Герман Пеньков
ВР
32
Михаил Месхи
ЦП
30
Siaka Bagayoko
ЦФ
14
Данил Кныш
ЦФ
52
Богдан Коваленко
ЦФ
4
Мислав Матич
ЦФ
80
Антон Байдал
ЦФ
7
Олег Вишневский
ЦФ
4-3-3
31
Ризнык
14
Кане
44
Пердута
5
Тамм
13
Яворский
17
Чеснаков
6
Скляр
6
Пуцлин
7
Степанюк
99
Ранжел
38
Челядин
3-1-5
25
Кучер
25
Горин
13
33
Гончар
9
Билоног
16
0
89
99
Хахлев
23
Гулиев
6
Скляр
4
Бондаренко
4
Бондаренко
6
Скляр
38
Челядин
25
25
38
Челядин
14
Кане
77
Песич
77
Песич
14
Кане
25
Горин
14
Кныш
14
Кныш
25
Горин
99
Хахлев
52
Коваленко
52
Коваленко
99
Хахлев
9
Билоног
80
Байдал
80
Байдал
9
Билоног
Остались в запасе
Ворскла
Минай
77
Богдан Кушниренко
ЦЗ
99
Владислав Вакула
ПВ
21
Aleksandr Tkachenko
ЦФ
21
Данил Кравчук
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
94
Герман Пеньков
ВР
32
Михаил Месхи
ЦП
30
Siaka Bagayoko
ЦФ
4
Мислав Матич
ЦФ
7
Олег Вишневский
ЦФ
Остались в запасе
77
Богдан Кушниренко
ЦЗ
99
Владислав Вакула
ПВ
21
Aleksandr Tkachenko
ЦФ
21
Данил Кравчук
ЦФ
Остались в запасе
94
Герман Пеньков
ВР
32
Михаил Месхи
ЦП
30
Siaka Bagayoko
ЦФ
4
Мислав Матич
ЦФ
7
Олег Вишневский
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Статистика матча Ворскла - Минай
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Минай
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Кривбасс
3 : 0
25.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Минай
3 : 2
19.05.2024
Колос
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 3
11.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Верес
3 : 1
06.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Минай
2 : 0
27.04.2024
Черноморец
Информация о матче
Стадион:
Ворскла
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