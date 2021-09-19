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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Галатасарай - Аланьяспор
Галатасарай - Аланьяспор: обзор матча 19 сентября 2021
Галатасарай
19.09.2021, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 5 тур
0 : 1
Завершен
Аланьяспор
87'
Д. Кандеяш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Галатасарай - Аланьяспор
90'
Замена
В. Эдуарду
️️️️
Э. Караджа
89'
Желтая карточка
Э. Караджа
87'
ГОЛ! 0:1!
Д. Кандеяш
85'
Замена
Э. Бекироглу
️️️️
Э. Акбаба
83'
Желтая карточка
С. Киринтили
Замена
Р. Бабел
️️️️
К. Актюркоглу
78'
Замена
О. Байрам
️️️️
Д. Йедлин
74'
71'
Замена
Д. Кандеяш
️️️️
Давидсон
71'
Замена
Х. Бабакар
️️️️
Ф. Дьедиу
56'
Желтая карточка
Ф. Аксой
48'
Желтая карточка
Ф. Дьедиу
Замена
М. Мохамед
️️️️
Х. Дервисоглу
46'
Замена
С. Фегули
️️️️
О. Морутан
46'
Замена
Э. Килинк
️️️️
Т. Антальялы
46'
41'
Желтая карточка
Э. Акбаба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
14
Тайлан Антальялы
ОП
20
Александру Чикелдэу
ЦП
10
Беркан Кутлу
ЦП
80
Олимпиу Морутан
АП
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Аланьяспор
1
Серкан Киринтили
ВР
26
Кристиан Борха
ЛЗ
24
Juanfran
ЦЗ
19
Неманья Милунович
ЦЗ
15
Чибози Авазим
ЦЗ
20
Фатих Аксой
ЦП
8
Эмре Акбаба
ЦП
11
Давидсон
ЦП
20
Умут Гюнеш
ЦП
7
Эфеджан Караджа
ЦФ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Галатасарай
99
Фатих Озтюрк
ВР
18
Омер Байрам
ЛЗ
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
24
Каан Арслан
ЦЗ
8
Софиан Фегули
ОП
12
Густаво Ассунсао
ЦП
17
Огулджан Джаглаян
ЦФ
11
Эмре Килинк
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
Аланьяспор
99
Юсуф Карагез
ВР
28
Марафона
ВР
32
Миха Мевля
ЦЗ
21
Даниэл Кандеяш
ЦП
30
Ahmed Ildiz
ЦП
7
Жоао Новейш
ЦП
75
Тайфур Бингель
ЦФ
10
Эфкан Бекироглу
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
4-1-2-2-1
16
Муслера
15
ван Анхолт
25
Нельссон
2
Йедлин
27
Люиндама
14
Антальялы
20
Чикелдэу
10
Кутлу
7
Актюркоглу
80
Морутан
28
Дервисоглу
4-4-2
1
Киринтили
24
19
Милунович
15
Авазим
26
Борха
8
Акбаба
11
Давидсон
20
Гюнеш
20
Аксой
18
Дьедиу
7
Караджа
80
Морутан
8
Фегули
8
Фегули
80
Морутан
2
Йедлин
18
Байрам
18
Байрам
2
Йедлин
14
Антальялы
11
Килинк
11
Килинк
14
Антальялы
7
Актюркоглу
8
Бабел
8
Бабел
7
Актюркоглу
28
Дервисоглу
42
Мохамед
42
Мохамед
28
Дервисоглу
11
Давидсон
21
Кандеяш
21
Кандеяш
11
Давидсон
8
Акбаба
10
Бекироглу
10
Бекироглу
8
Акбаба
18
Дьедиу
15
Бабакар
15
Бабакар
18
Дьедиу
7
Караджа
9
Эдуарду
9
Эдуарду
7
Караджа
Остались в запасе
Галатасарай
Аланьяспор
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
99
Фатих Озтюрк
ВР
24
Каан Арслан
ЦЗ
12
Густаво Ассунсао
ЦП
17
Огулджан Джаглаян
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
99
Юсуф Карагез
ВР
28
Марафона
ВР
32
Миха Мевля
ЦЗ
30
Ahmed Ildiz
ЦП
7
Жоао Новейш
ЦП
75
Тайфур Бингель
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Остались в запасе
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
99
Фатих Озтюрк
ВР
24
Каан Арслан
ЦЗ
12
Густаво Ассунсао
ЦП
17
Огулджан Джаглаян
ЦФ
Остались в запасе
99
Юсуф Карагез
ВР
28
Марафона
ВР
32
Миха Мевля
ЦЗ
30
Ahmed Ildiz
ЦП
7
Жоао Новейш
ЦП
75
Тайфур Бингель
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Главный тренер
Угур Учар
Статистика матча Галатасарай - Аланьяспор
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Галатасарай
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Информация о матче
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