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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Ливингстон - Селтик
Ливингстон - Селтик: обзор матча 19 сентября 2021
Ливингстон
19.09.2021, воскресенье, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 6 тур
1 : 0
Завершен
Селтик
25'
Э. Шайнни
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливингстон - Селтик
88'
Желтая карточка
Б. Болинголи
72'
Замена
Н. Биттон
️️️️
С. Уэлш
72'
Замена
М. Джонстон
️️️️
Т. Рогич
72'
Замена
И. Соро
️️️️
Д. МакКарти
Замена
А. Форрест
️️️️
Д. Лонгридж
65'
64'
Желтая карточка
С. Уэлш
Замена
О. Бэйли
️️️️
Д. МакМиллан
60'
ГОЛ! 1:0!
Э. Шайнни
Пас отдал
Д. Лонгридж
25'
Желтая карточка
A. Lewis
21'
Желтая карточка
Д. Холт
18'
Желтая карточка
Н. Девлин
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливингстон
67
Айо Обилейе
ЦЗ
4
Джек МакМиллан
ЦЗ
2
Ники Девлин
ЦП
22
Эндрю Шайнни
ЦП
3
Adam Lewis
ЦП
12
Ben Williamson
ЦП
8
Джейсон Холт
ЦП
29
Джеймс Пенрис
ЦФ
1
Макс Стриек
ЦФ
5
Джек Фицуотер
ЦФ
3
Джексон Лонгридж
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Селтик
1
Джо Харт
ВР
5
Боли Болинголи
ЛЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
7
Жота
ЛВ
16
Джеймс МакКарти
ЦП
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
7
Том Рогич
АП
11
Лиел Абада
ПВ
9
Албиан Айети
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Ливингстон
16
Шон Келли
ЦЗ
27
Один Бэйли
ЦП
8
Скотт Питтман
ЦП
12
Daniel Barden
ЦФ
26
Кристиан Монтано
ЦФ
14
Алан Форрест
ЦФ
19
Брюс Андерсон
ЦФ
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
3
Адам Монтгомери
ЛЗ
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
55
Нир Биттон
ОП
19
Исмаила Соро
ЦП
10
Майкл Джонстон
ЦФ
2-5-4
67
Обилейе
4
МакМиллан
22
Шайнни
3
12
8
Холт
2
Девлин
29
Пенрис
3
Лонгридж
5
Фицуотер
1
Стриек
4-2-3-1
1
Харт
18
Юранович
20
Картер-Викерс
23
Уэлш
5
Болинголи
16
МакКарти
14
Тернбулл
11
Абада
7
Рогич
7
Жота
9
Айети
4
МакМиллан
27
Бэйли
27
Бэйли
4
МакМиллан
3
Лонгридж
14
Форрест
14
Форрест
3
Лонгридж
23
Уэлш
55
Биттон
55
Биттон
23
Уэлш
16
МакКарти
19
Соро
19
Соро
16
МакКарти
7
Рогич
10
Джонстон
10
Джонстон
7
Рогич
Остались в запасе
Ливингстон
Селтик
16
Шон Келли
ЦЗ
8
Скотт Питтман
ЦП
12
Daniel Barden
ЦФ
26
Кристиан Монтано
ЦФ
19
Брюс Андерсон
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
19
Скотт Бэйн
ВР
3
Адам Монтгомери
ЛЗ
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Остались в запасе
16
Шон Келли
ЦЗ
8
Скотт Питтман
ЦП
12
Daniel Barden
ЦФ
26
Кристиан Монтано
ЦФ
19
Брюс Андерсон
ЦФ
Остались в запасе
19
Скотт Бэйн
ВР
3
Адам Монтгомери
ЛЗ
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Главный тренер
Анге Постекоглу
Статистика матча Ливингстон - Селтик
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 17 тур
Ливингстон
- : -
04.12.2026
Рэйт Роверс
Шотландия. Чемпионшип, 16 тур
Куинз Парк
1 : 4
21.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 15 тур
Ливингстон
2 : 0
14.11.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Инвернесс
1 : 1
07.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 13 тур
Стенхаусмюир
0 : 3
30.10.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 12 тур
Ливингстон
1 : 0
24.10.2026
Арброт
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Тони Макарони Арена
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