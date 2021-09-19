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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Зальцбург - Рапид
Зальцбург - Рапид: обзор матча 19 сентября 2021
Зальцбург
19.09.2021, воскресенье, 18:00
Австрия. Бундеслига, 8 тур
2 : 0
Завершен
Рапид
79'
К. Адейеми (П)
90+5'
Б. Ааронсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зальцбург - Рапид
ГОЛ! 2:0!
Б. Ааронсон
Пас отдал
Н. Окафор
90'
+5
90'
Замена
К. Аразе
️️️️
Т. Шик
Замена
Н. Окафор
️️️️
К. Адейеми
90'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Адейеми
79'
78'
Желтая карточка
М. Груль
78'
Желтая карточка
К. Виммер
65'
Замена
К. Китагава
️️️️
К. Кнасмюллнер
Замена
Н. Зайвальд
️️️️
Н. Капалдо
64'
Замена
Б. Шешко
️️️️
Ж. Адаму
64'
45'
+2
Желтая карточка
Э. Айву
Желтая карточка
Ж. Онгуене
37'
Замена
Ж. Онгуене
️️️️
У. Соле
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зальцбург
16
Филипп Кен
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
91
Камиль Пиатковски
ЦЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
4
Мохамед Камара
ОП
24
Лука Сучич
ЦП
24
Николас Капалдо
ЦП
11
Бренден Ааронсон
АП
20
Жуниор Адаму
ЦФ
Рапид
25
Пауль Гартлер
ВР
31
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
12
Лео Граймль
ЦЗ
30
Филип Стойкович
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
18
Марко Груль
ЛВ
21
Деян Петрович
ЦП
13
Торстен Шик
ЦП
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
9
Эркан Кара
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Зальцбург
58
Нико Мантль
ВР
68
Жером Онгуене
ЦЗ
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
13
Николас Зайвальд
ЦП
24
Антуан Бернед
ЦП
19
Ноа Окафор
ЦФ
30
Беньямин Шешко
ЦФ
Рапид
21
Бернхард Унгер
ВР
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
23
Йонас Ауэр
ЛП
15
Срджан Граховац
ЦП
8
Тьерно Балло
АП
49
Коя Китагава
ЦФ
36
Кельвин Аразе
ЦФ
4-1-2-2-1
16
Кен
17
Ульмер
91
Пиатковски
28
Соле
5
Кристенсен
4
Камара
24
Сучич
24
Капалдо
14
Адейеми
11
Ааронсон
20
Адаму
3-2-3-1-1
25
Гартлер
30
Стойкович
6
Виммер
4
Айву
31
Ульманн
12
Граймль
21
Петрович
13
Шик
28
Кнасмюллнер
18
Груль
9
Кара
14
Адейеми
19
Окафор
19
Окафор
14
Адейеми
28
Соле
68
Онгуене
68
Онгуене
28
Соле
24
Капалдо
13
Зайвальд
13
Зайвальд
24
Капалдо
20
Адаму
30
Шешко
30
Шешко
20
Адаму
28
Кнасмюллнер
49
Китагава
49
Китагава
28
Кнасмюллнер
13
Шик
36
Аразе
36
Аразе
13
Шик
Остались в запасе
Зальцбург
Рапид
58
Нико Мантль
ВР
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
24
Антуан Бернед
ЦП
21
Бернхард Унгер
ВР
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
23
Йонас Ауэр
ЛП
15
Срджан Граховац
ЦП
8
Тьерно Балло
АП
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Остались в запасе
58
Нико Мантль
ВР
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
24
Антуан Бернед
ЦП
Остались в запасе
21
Бернхард Унгер
ВР
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
23
Йонас Ауэр
ЛП
15
Срджан Граховац
ЦП
8
Тьерно Балло
АП
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Статистика матча Зальцбург - Рапид
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Зальцбург
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
- : -
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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