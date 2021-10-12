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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Украина - Босния и Герцеговина
Украина - Босния и Герцеговина: обзор матча 12 октября 2021
Украина
12.10.2021, вторник, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа D, 8 тур
1 : 1
Завершен
Босния и Герцеговина
15'
А. Ярмоленко
77'
А. Ахмедходжич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Украина - Босния и Герцеговина
90'
+1
Замена
А. Ковачевич
️️️️
С. Колашинац
82'
Замена
Э. Демирович
️️️️
С. Превляк
Замена
С. Булеца
️️️️
В. Цыганков
82'
Замена
А. Зубков
️️️️
А. Ярмоленко
82'
77'
ГОЛ! 1:1!
А. Ахмедходжич
Пас отдал
М. Стеванович
Замена
С. Сидорчук
️️️️
Н. Шапаренко
72'
Замена
Д. Сикан
️️️️
Р. Яремчук
72'
64'
Желтая карточка
С. Превляк
58'
Замена
С. Прсич
️️️️
А. Гояк
19'
Желтая карточка
А. Ахмедходжич
ГОЛ! 1:0!
А. Ярмоленко
Пас отдал
В. Цыганков
15'
11'
Желтая карточка
Э. Чивич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Украина
12
Андрей Пятов
ВР
13
Илья Забарный
ЦЗ
2
Эдуард Соболь
ЦЗ
4
Сергей Кривцов
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
6
Тарас Степаненко
ОП
10
Николай Шапаренко
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
15
Виктор Цыганков
ПВ
9
Роман Яремчук
ЦФ
Главный тренер
Александр Петраков
Босния и Герцеговина
12
Ибрахим Сехич
ВР
2
Элдар Чивич
ЛЗ
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
3
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
16
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
0
Ади Налич
ЦЗ
19
Мирослав Стеванович
ЦП
16
Амир Хаджиахметович
ЦП
10
Амер Гояк
АП
9
Смаил Превляк
ЦФ
11
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Ивайло Петев
Украина
23
Дмитрий Ризнык
ВР
1
Георгий Бущан
ВР
0
Виктор Корниенко
ЛЗ
6
Александр Сирота
ЦЗ
21
Александр Караваев
ПЗ
14
Игорь Харатин
ОП
0
Артем Шабанов
ЦП
5
Сергей Сидорчук
ЦП
0
Сергей Булеца
АП
20
Александр Зубков
ПВ
11
Артем Довбик
ЦФ
14
Даниил Сикан
ЦФ
Босния и Герцеговина
22
Кенан Пирич
ВР
1
Никола Васили
ВР
19
Бранимир Ципетич
ЦЗ
0
Александар Йовичич
ЦЗ
19
Аднан Ковачевич
ЦЗ
23
Юсуф Газибегович
ПЗ
18
Санин Прсич
ЦП
6
Дарио Думич
ЦФ
5
Алмедин Жиликич
ЦФ
10
Эрмедин Демирович
ЦФ
23
Лука Менало
ЦФ
3-3-1-2-1
12
Пятов
2
Соболь
4
Кривцов
22
Матвиенко
13
Забарный
6
Степаненко
18
Тымчик
10
Шапаренко
7
Ярмоленко
15
Цыганков
9
Яремчук
3-2-2-1-2
12
Сехич
3
Хаджикадунич
16
Ахмедходжич
0
Налич
2
Чивич
5
Колашинац
19
Стеванович
16
Хаджиахметович
10
Гояк
11
Джеко
9
Превляк
10
Шапаренко
5
Сидорчук
5
Сидорчук
10
Шапаренко
15
Цыганков
0
Булеца
0
Булеца
15
Цыганков
7
Ярмоленко
20
Зубков
20
Зубков
7
Ярмоленко
9
Яремчук
14
Сикан
14
Сикан
9
Яремчук
5
Колашинац
19
Ковачевич
19
Ковачевич
5
Колашинац
10
Гояк
18
Прсич
18
Прсич
10
Гояк
9
Превляк
10
Демирович
10
Демирович
9
Превляк
Остались в запасе
Украина
Босния и Герцеговина
23
Дмитрий Ризнык
ВР
1
Георгий Бущан
ВР
0
Виктор Корниенко
ЛЗ
6
Александр Сирота
ЦЗ
21
Александр Караваев
ПЗ
14
Игорь Харатин
ОП
0
Артем Шабанов
ЦП
11
Артем Довбик
ЦФ
Главный тренер
Александр Петраков
22
Кенан Пирич
ВР
1
Никола Васили
ВР
19
Бранимир Ципетич
ЦЗ
0
Александар Йовичич
ЦЗ
23
Юсуф Газибегович
ПЗ
6
Дарио Думич
ЦФ
5
Алмедин Жиликич
ЦФ
23
Лука Менало
ЦФ
Главный тренер
Ивайло Петев
Остались в запасе
23
Дмитрий Ризнык
ВР
1
Георгий Бущан
ВР
0
Виктор Корниенко
ЛЗ
6
Александр Сирота
ЦЗ
21
Александр Караваев
ПЗ
14
Игорь Харатин
ОП
0
Артем Шабанов
ЦП
11
Артем Довбик
ЦФ
Остались в запасе
22
Кенан Пирич
ВР
1
Никола Васили
ВР
19
Бранимир Ципетич
ЦЗ
0
Александар Йовичич
ЦЗ
23
Юсуф Газибегович
ПЗ
6
Дарио Думич
ЦФ
5
Алмедин Жиликич
ЦФ
23
Лука Менало
ЦФ
Главный тренер
Александр Петраков
Главный тренер
Ивайло Петев
Статистика матча Украина - Босния и Герцеговина
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Украина
Лига наций, 6 тур
Украина
1 : 0
17.11.2026
Грузия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Босния и Герцеговина
Лига наций, Финал
Босния и Герцеговина
- : -
25.03.2027
Дания
Лига наций, 6 тур
Босния и Герцеговина
2 : 1
17.11.2026
Румыния
Лига наций, 5 тур
Швеция
3 : 2
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Информация о матче
Стадион:
НСК «Олимпийский»
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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