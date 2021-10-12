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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания - Узбекистан
Иордания - Узбекистан: обзор матча 12 октября 2021
Иордания
12.10.2021, вторник, 18:00
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 0
Завершен
Узбекистан
30'
Б. Файсал
83'
Х. Аль-Дардур
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Иордания - Узбекистан
ГОЛ! 2:0!
Х. Аль-Дардур
83'
ГОЛ! 1:0!
Б. Файсал
30'
Начало матча
Статистика матча Иордания - Узбекистан
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Иордания
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Узбекистан
- : -
23.12.2027
Иордания
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
2 : 0
17.11.2026
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
0 : 0
13.11.2026
Индонезия
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
0 : 0
06.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
1 : 1
27.09.2026
Сирия
Чемпионат мира, 3 тур
Иордания
1 : 3
28.06.2026
Аргентина
Узбекистан
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Узбекистан
- : -
23.12.2027
Иордания
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
1 : 2
17.11.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
2 : 0
06.10.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
4 : 1
01.10.2026
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
3 : 1
24.09.2026
Иран
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