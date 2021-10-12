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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Израиль - Молдова
Израиль - Молдова: обзор матча 12 октября 2021
Израиль
12.10.2021, вторник, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа F, 8 тур
2 : 1
Завершен
Молдова
28'
Э. Захави
49'
М. Даббур
90+5'
Й. Николаеску
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Израиль - Молдова
90'
+5
ГОЛ! 2:1!
Й. Николаеску
90'
+1
Желтая карточка
В. Раца
Замена
С. Подгоряну
️️️️
Э. Даса
87'
85'
Вторая желтая
О. Рябчук
82'
Желтая карточка
Д. Спэтару
Замена
Л. Абада
️️️️
М. Даббур
74'
Замена
Г. Кинда
️️️️
Б. Натхо
64'
63'
Замена
Д. Спэтару
️️️️
К. Дрош
ГОЛ! 2:0!
М. Даббур
Пас отдал
Э. Захави
49'
46'
Замена
Р. Гынсарь
️️️️
Е. Кочук
46'
Замена
Й. Николаеску
️️️️
А. Пунтус
Замена
О. Арад
️️️️
Й. Абу Ханна
46'
45'
+3
Желтая карточка
О. Рябчук
ГОЛ! 1:0!
Э. Захави
Пас отдал
М. Соломон
28'
11'
Замена
В. Болохан
️️️️
М. Потырнике
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Израиль
18
Офир Марсиано
ВР
3
Сун Менахем
ЛЗ
20
Йель Абу Ханна
ЦЗ
17
Ияд Абу
ПЗ
2
Эли Даса
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
4
Нир Биттон
ОП
8
Дор Перец
ЦП
6
Бибрас Натхо
ЦП
9
Мунас Даббур
ЦФ
7
Эран Захави
ЦФ
Главный тренер
Вилли Руттенстайнер
Молдова
12
Кристиан Аврам
ВР
2
Олег Рябчук
ЛЗ
5
Вячеслав Посмак
ЦЗ
2
Игорь Армаш
ЦЗ
15
Ион Жардан
ЦЗ
10
Евгений Кочук
ЦЗ
4
Максим Потырнике
ЦЗ
22
Вадим Раца
ПЗ
8
Кристиан Дрош
ЦП
7
Артур Ионицэ
ЦП
17
Артем Пунтус
ЦФ
Главный тренер
Роберто Бордин
Израиль
23
Итамар Нитцан
ВР
1
Даниэль Перец
ВР
22
Офир Давидзаде
ЦЗ
24
Goni Naor
ЦЗ
4
Офри Арад
ЦЗ
3
Дан Глейзер
ЦП
20
Эден Шамир
ЦП
10
Гади Кинда
АП
20
Лиел Абада
ПВ
0
Суф Подгоряну
ПВ
14
Йонатан Коэн
ЦФ
12
Шон Вайссман
ЦФ
Молдова
12
Станислав Намашко
ВР
12
Думитру Челядник
ВР
21
Иоан-Цалик Ревенко
ЛЗ
16
Вадим Болохан
ЦЗ
14
Денис Марандичи
ЦЗ
0
Михаил Гечев
ЛВ
11
Раду Гынсарь
ЦП
8
Виктор Богачук
ЦП
10
Корнелиу Котогой
ЦП
0
Мариус Йосипой
ЦП
9
Дану Спэтару
ПП
9
Йон Николаеску
ЦФ
4-1-2-1-2
18
Марсиано
3
Менахем
17
Абу
20
Ханна
2
Даса
4
Биттон
8
Перец
6
Натхо
10
Соломон
7
Захави
9
Даббур
3-2-2-1
12
Аврам
15
Жардан
10
Кочук
4
Потырнике
22
Раца
2
Рябчук
8
Дрош
7
Ионицэ
17
Пунтус
20
Ханна
4
Арад
4
Арад
20
Ханна
6
Натхо
10
Кинда
10
Кинда
6
Натхо
9
Даббур
20
Абада
20
Абада
9
Даббур
2
Даса
0
Подгоряну
0
Подгоряну
2
Даса
4
Потырнике
16
Болохан
16
Болохан
4
Потырнике
10
Кочук
11
Гынсарь
11
Гынсарь
10
Кочук
8
Дрош
9
Спэтару
9
Спэтару
8
Дрош
17
Пунтус
9
Николаеску
9
Николаеску
17
Пунтус
Остались в запасе
Израиль
Молдова
23
Итамар Нитцан
ВР
1
Даниэль Перец
ВР
22
Офир Давидзаде
ЦЗ
24
Goni Naor
ЦЗ
3
Дан Глейзер
ЦП
20
Эден Шамир
ЦП
14
Йонатан Коэн
ЦФ
12
Шон Вайссман
ЦФ
Главный тренер
Вилли Руттенстайнер
0
Михаил Гечев
ЛВ
12
Станислав Намашко
ВР
12
Думитру Челядник
ВР
21
Иоан-Цалик Ревенко
ЛЗ
14
Денис Марандичи
ЦЗ
8
Виктор Богачук
ЦП
10
Корнелиу Котогой
ЦП
0
Мариус Йосипой
ЦП
Главный тренер
Роберто Бордин
Остались в запасе
23
Итамар Нитцан
ВР
1
Даниэль Перец
ВР
22
Офир Давидзаде
ЦЗ
24
Goni Naor
ЦЗ
3
Дан Глейзер
ЦП
20
Эден Шамир
ЦП
14
Йонатан Коэн
ЦФ
12
Шон Вайссман
ЦФ
Остались в запасе
0
Михаил Гечев
ЛВ
12
Станислав Намашко
ВР
12
Думитру Челядник
ВР
21
Иоан-Цалик Ревенко
ЛЗ
14
Денис Марандичи
ЦЗ
8
Виктор Богачук
ЦП
10
Корнелиу Котогой
ЦП
0
Мариус Йосипой
ЦП
Главный тренер
Вилли Руттенстайнер
Главный тренер
Роберто Бордин
Статистика матча Израиль - Молдова
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Израиль
Лига наций, Финал
Беларусь
- : -
25.03.2027
Израиль
Лига наций, 6 тур
Израиль
1 : 1
17.11.2026
Австрия
Лига наций, 5 тур
Косово
0 : 0
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Молдова
Лига наций, 6 тур
Фарерские острова
1 : 0
16.11.2026
Молдова
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Информация о матче
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