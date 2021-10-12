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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Косово - Грузия
Косово - Грузия: обзор матча 12 октября 2021
Косово
12.10.2021, вторник, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа B, 8 тур
1 : 2
Завершен
Грузия
45'
В. Мурики (П)
11'
Т. Окриашвили
82'
З. Давиташвили
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Косово - Грузия
Желтая карточка
Л. Кастрати
90'
+4
Желтая карточка
А. Ррахмани
90'
+3
90'
Замена
В. Мамучашвили
️️️️
С. Лобжанидзе
88'
Желтая карточка
Г. Чабрадзе
Замена
А. Селмани
️️️️
Ф. Алити
86'
Замена
Ф. Муслия
️️️️
Б. Целина
86'
82'
ГОЛ! 1:2!
З. Давиташвили
Пас отдал
И. Азарови
80'
Замена
И. Азарови
️️️️
Г. Гиорбелидзе
Замена
Ф. Лосаж
️️️️
Б. Халими
74'
Замена
З. Битики
️️️️
М. Рашица
73'
72'
Замена
Г. Квилитая
️️️️
Т. Окриашвили
72'
Замена
Г. Чабрадзе
️️️️
Г. Цитаишвили
72'
Замена
З. Давиташвили
️️️️
Х. Кварацхелия
Замена
Л. Кастрати
️️️️
Э. Рашани
59'
45'
+3
Желтая карточка
Т. Окриашвили
ГОЛ с пенальти! 1:1!
В. Мурики
45'
Желтая карточка
Э. Рашани
32'
32'
Желтая карточка
Г. Гиорбелидзе
Желтая карточка
И. Дрешевич
19'
11'
ГОЛ! 0:1!
Т. Окриашвили
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Косово
1
Арьянет Мурич
ВР
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
3
Фидан Алити
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
15
Мергим Войвода
ПЗ
11
Эльбасан Рашани
ЛВ
8
Бетим Фазлийи
ЦП
8
Бесар Халими
ЦП
9
Берсант Целина
АП
7
Милот Рашица
ПВ
18
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Бернар Шалланд
Грузия
1
Георгий Лория
ВР
3
Лаша Двали
ЦЗ
4
Гурам Кашия
ЦЗ
2
Отар Какабадзе
ЦЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
10
Ника Квеквескири
ЦП
21
Валериан Гвилия
ЦП
15
Торнике Окриашвили
ЦП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
19
Георгий Цитаишвили
ПВ
2
Гурам Гиорбелидзе
ПВ
Главный тренер
Вилли Саньоль
Косово
12
Висар Бекай
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
4
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
20
Лирим Кастрати
ЦЗ
0
Давид Домгени
ЦЗ
7
Зимер Битики
ЛВ
5
Херолинд Шала
ЦП
8
Флоран Муслия
ЦП
19
Флорьян Лосаж
ЦП
20
Лирим Кастрати
ПВ
22
Астрит Селмани
ЦФ
Грузия
1
Георгий Мамардашвили
ВР
17
Лазари Купатадзе
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
3
Давид Хочолава
ЦЗ
3
Саба Хвадагиани
ЦЗ
4
Лука Лочошвили
ЦЗ
18
Владимер Мамучашвили
ПЗ
21
Григол Чабрадзе
ПЗ
7
Зурико Давиташвили
АП
11
Георгий Квилитая
ЦФ
4-2-3-1
1
Мурич
5
Дрешевич
3
Алити
13
Ррахмани
15
Войвода
8
Фазлийи
8
Халими
11
Рашани
9
Целина
7
Рашица
18
Мурики
3-4-3
1
Лория
3
Двали
4
Кашия
2
Какабадзе
21
Гвилия
15
Окриашвили
12
Лобжанидзе
10
Квеквескири
2
Гиорбелидзе
19
Цитаишвили
7
Кварацхелия
9
Целина
8
Муслия
8
Муслия
9
Целина
8
Халими
19
Лосаж
19
Лосаж
8
Халими
7
Рашица
7
Битики
7
Битики
7
Рашица
11
Рашани
20
Кастрати
20
Кастрати
11
Рашани
3
Алити
22
Селмани
22
Селмани
3
Алити
2
Гиорбелидзе
16
Азарови
16
Азарови
2
Гиорбелидзе
12
Лобжанидзе
18
Мамучашвили
18
Мамучашвили
12
Лобжанидзе
19
Цитаишвили
21
Чабрадзе
21
Чабрадзе
19
Цитаишвили
7
Кварацхелия
7
Давиташвили
7
Давиташвили
7
Кварацхелия
15
Окриашвили
11
Квилитая
11
Квилитая
15
Окриашвили
Остались в запасе
Косово
Грузия
12
Висар Бекай
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
4
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
20
Лирим Кастрати
ЦЗ
0
Давид Домгени
ЦЗ
5
Херолинд Шала
ЦП
Главный тренер
Бернар Шалланд
1
Георгий Мамардашвили
ВР
17
Лазари Купатадзе
ВР
3
Давид Хочолава
ЦЗ
3
Саба Хвадагиани
ЦЗ
4
Лука Лочошвили
ЦЗ
Главный тренер
Вилли Саньоль
Остались в запасе
12
Висар Бекай
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
4
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
20
Лирим Кастрати
ЦЗ
0
Давид Домгени
ЦЗ
5
Херолинд Шала
ЦП
Остались в запасе
1
Георгий Мамардашвили
ВР
17
Лазари Купатадзе
ВР
3
Давид Хочолава
ЦЗ
3
Саба Хвадагиани
ЦЗ
4
Лука Лочошвили
ЦЗ
Главный тренер
Бернар Шалланд
Главный тренер
Вилли Саньоль
Статистика матча Косово - Грузия
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Косово
Лига наций, 6 тур
Ирландия
3 : 0
17.11.2026
Косово
Лига наций, 5 тур
Косово
0 : 0
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Грузия
Лига наций, Финал
Фарерские острова
- : -
27.03.2027
Грузия
Лига наций, 6 тур
Украина
1 : 0
17.11.2026
Грузия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 2
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Информация о матче
Стадион:
Борис Пайчадзе
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