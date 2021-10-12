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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Куяба - Сан-Паулу
Куяба - Сан-Паулу: обзор матча 12 октября 2021
Куяба
12.10.2021, вторник, 02:00
Бразилия. Серия А, 25 тур
0 : 0
Завершен
Сан-Паулу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куяба - Сан-Паулу
Желтая карточка
A.
90'
Желтая карточка
Д. Кафу
87'
Замена
É.
️️️️
J.
80'
71'
Замена
М. Бенитес
️️️️
Р. Нестор
Замена
Д. Кафу
️️️️
Камило
68'
Замена
R. Gava
️️️️
Ж. Виларди
67'
64'
Замена
L.
️️️️
Луан
64'
Замена
Г. Невес
️️️️
Х. Кальери
64'
Замена
J. Rojas
️️️️
Г. Сара
47'
Желтая карточка
И. Гомес
Замена
F. Marques
️️️️
Клайсон
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куяба
22
Вальтер
ВР
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
4
Паулао
ЦЗ
29
Клайсон
ЦП
2
Жоао Лукас
ЦФ
6
Uendel
ЦФ
18
Auremir
ЦФ
22
Max
ЦФ
6
Жоао Виларди
ЦФ
27
Камило
ЦФ
18
Jenison
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Сан-Паулу
13
Жоао Миранда
ЦЗ
10
Лусиано
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
18
Tiago Volpi
ЦФ
17
Игор Гомес
ЦФ
3
Лео
ЦФ
34
Велингтон
ЦФ
33
Луан
ЦФ
11
Родриго Нестор
ЦФ
8
Габриэл Сара
ЦФ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Куяба
13
Марллон
ЦЗ
10
Yesus Cabrera
ЦП
21
Жоао Карлос
ЦФ
19
Élton
ЦФ
27
Lucas Hernández
ЦФ
19
Lucas Ramon
ЦФ
4
Anderson Conceição
ЦФ
50
Юри
ЦФ
19
Felipe Marques
ЦФ
8
Uillian Correia
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
18
Rafael Gava
ЦФ
Сан-Паулу
8
Габриэль Невес
ЦП
20
Лукас Перри
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
34
Бруно Алвес
ЦФ
6
Рейналдо
ЦФ
28
Liziero
ЦФ
7
Joao Rojas
ЦФ
7
Мартин Бенитес
ЦФ
9
Жуан
ЦФ
11
Маркиньос
ЦФ
92
Пабло
ЦФ
2-1-5
22
Вальтер
33
Эмпереур
4
Паулао
29
Клайсон
22
18
27
Камило
6
Виларди
18
1-1-1-5
13
Миранда
10
Лусиано
24
Ригони
34
Велингтон
9
Кальери
8
Сара
11
Нестор
33
Луан
18
19
19
18
29
Клайсон
19
19
29
Клайсон
27
Камило
7
Кафу
7
Кафу
27
Камило
6
Виларди
18
18
6
Виларди
9
Кальери
8
Невес
8
Невес
9
Кальери
33
Луан
28
28
33
Луан
8
Сара
7
7
8
Сара
11
Нестор
7
Бенитес
7
Бенитес
11
Нестор
Остались в запасе
Куяба
Сан-Паулу
13
Марллон
ЦЗ
10
Yesus Cabrera
ЦП
21
Жоао Карлос
ЦФ
27
Lucas Hernández
ЦФ
19
Lucas Ramon
ЦФ
4
Anderson Conceição
ЦФ
50
Юри
ЦФ
8
Uillian Correia
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
20
Лукас Перри
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
34
Бруно Алвес
ЦФ
6
Рейналдо
ЦФ
9
Жуан
ЦФ
11
Маркиньос
ЦФ
92
Пабло
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
13
Марллон
ЦЗ
10
Yesus Cabrera
ЦП
21
Жоао Карлос
ЦФ
27
Lucas Hernández
ЦФ
19
Lucas Ramon
ЦФ
4
Anderson Conceição
ЦФ
50
Юри
ЦФ
8
Uillian Correia
ЦФ
Остались в запасе
20
Лукас Перри
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
34
Бруно Алвес
ЦФ
6
Рейналдо
ЦФ
9
Жуан
ЦФ
11
Маркиньос
ЦФ
92
Пабло
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Куяба - Сан-Паулу
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Куяба
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
1 : 2
08.12.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.12.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 2
01.12.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 1
24.11.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 2
21.11.2024
Фламенго
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Мирассол
1 : 1
24.10.2026
Сан-Паулу
Информация о матче
Стадион:
Пантаналь
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