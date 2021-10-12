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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Сербия - Азербайджан
Сербия - Азербайджан: обзор матча 12 октября 2021
Сербия
12.10.2021, вторник, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа A, 8 тур
3 : 1
Завершен
Азербайджан
30'
Д. Влахович (П)
53'
Д. Влахович
83'
Д. Тадич (П)
45+2'
Э. Махмудов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сербия - Азербайджан
Замена
Н. Максимович
️️️️
Д. Влахович
88'
Замена
Ф. Младенович
️️️️
Д. Лазович
88'
84'
Замена
В. Мустафаев
️️️️
Э. Махмудов
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Д. Тадич
83'
Замена
Н. Радоньич
️️️️
Ф. Костич
75'
73'
Замена
А. Нуриев
️️️️
А. Абдуллаев
73'
Замена
Р. Шейдаев
️️️️
Р. Дадашов
Замена
Д. Тадич
️️️️
М. Груйич
66'
65'
Желтая карточка
М. Медведев
Замена
А. Митрович
️️️️
Л. Йович
65'
63'
Замена
Т. Муталимов
️️️️
А. Гусейнов
ГОЛ! 2:1!
Д. Влахович
Пас отдал
Д. Лазович
53'
45'
+2
ГОЛ! 1:1!
Э. Махмудов
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Влахович
30'
29'
Желтая карточка
Х. Хагверди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сербия
1
Предраг Райкович
ВР
13
Милош Велькович
ЦЗ
13
Стефан Митрович
ЦЗ
5
Матия Настасич
ЦЗ
22
Дарко Лазович
ЛП
11
Филип Костич
ЛВ
5
Марко Груйич
ОП
22
Саша Лукич
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
8
Лука Йович
ЦФ
23
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Драган Стойкович
Азербайджан
12
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
3
Азер Салахли
ЛЗ
18
Максим Медведев
ЦЗ
4
Ходжат Хагверди
ЦЗ
15
Аббас Гусейнов
ЦЗ
2
Гара Гараев
ОП
8
Эмин Махмудов
ЦП
7
Араз Абдуллаев
ЦП
19
Филип Озобич
АП
5
Антон Кривоцюк
ЦФ
9
Ренат Дадашов
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Сербия
1
Марко Дмитрович
ВР
0
Миле Свилар
ВР
19
Михайло Ристич
ЛЗ
25
Филип Младенович
ЛЗ
24
Урош Спайич
ЦЗ
7
Неманья Радоньич
ЛВ
10
Душан Тадич
ЛВ
19
Урош Рачич
ОП
5
Неманья Максимович
ЦП
6
Неманья Гудель
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
9
Александар Митрович
ЦФ
Азербайджан
1
Эмиль Балаев
ВР
23
Айдын Байрамов
ВР
7
Турал Байрамов
ЦЗ
21
Рагим Садыхов
ЦП
6
Вугар Мустафаев
ЦП
11
Анатолий Нуриев
АП
21
Мерт Челик
ЦФ
15
Мурад Хачаев
ЦФ
19
Намик Алескеров
ЦФ
17
Теллур Муталимов
ЦФ
11
Рамиль Шейдаев
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Райкович
13
Велькович
13
Митрович
5
Настасич
5
Груйич
22
Лазович
20
Милинкович-Савич
22
Лукич
11
Костич
23
Влахович
8
Йович
4-1-2-1-2
12
Махаммадалиев
18
Медведев
4
Хагверди
15
Гусейнов
3
Салахли
2
Гараев
8
Махмудов
7
Абдуллаев
19
Озобич
9
Дадашов
5
Кривоцюк
22
Лазович
25
Младенович
25
Младенович
22
Лазович
23
Влахович
5
Максимович
5
Максимович
23
Влахович
11
Костич
7
Радоньич
7
Радоньич
11
Костич
5
Груйич
10
Тадич
10
Тадич
5
Груйич
8
Йович
9
Митрович
9
Митрович
8
Йович
8
Махмудов
6
Мустафаев
6
Мустафаев
8
Махмудов
7
Абдуллаев
11
Нуриев
11
Нуриев
7
Абдуллаев
15
Гусейнов
17
Муталимов
17
Муталимов
15
Гусейнов
9
Дадашов
11
Шейдаев
11
Шейдаев
9
Дадашов
Остались в запасе
Сербия
Азербайджан
19
Урош Рачич
ОП
19
Михайло Ристич
ЛЗ
1
Марко Дмитрович
ВР
0
Миле Свилар
ВР
24
Урош Спайич
ЦЗ
6
Неманья Гудель
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
Главный тренер
Драган Стойкович
1
Эмиль Балаев
ВР
23
Айдын Байрамов
ВР
7
Турал Байрамов
ЦЗ
21
Рагим Садыхов
ЦП
21
Мерт Челик
ЦФ
15
Мурад Хачаев
ЦФ
19
Намик Алескеров
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Остались в запасе
19
Урош Рачич
ОП
19
Михайло Ристич
ЛЗ
1
Марко Дмитрович
ВР
0
Миле Свилар
ВР
24
Урош Спайич
ЦЗ
6
Неманья Гудель
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
Остались в запасе
1
Эмиль Балаев
ВР
23
Айдын Байрамов
ВР
7
Турал Байрамов
ЦЗ
21
Рагим Садыхов
ЦП
21
Мерт Челик
ЦФ
15
Мурад Хачаев
ЦФ
19
Намик Алескеров
ЦФ
Главный тренер
Драган Стойкович
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Статистика матча Сербия - Азербайджан
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Сербия
Лига наций, Финал
Венгрия
- : -
25.03.2027
Сербия
Лига наций, 6 тур
Греция
1 : 0
16.11.2026
Сербия
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Андорра
1 : 3
16.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 1
13.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
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1 : 1
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