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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Казахстан - Финляндия
Казахстан - Финляндия: обзор матча 12 октября 2021
Казахстан
12.10.2021, вторник, 17:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа D, 8 тур
0 : 2
Завершен
Финляндия
45'
Т. Пукки
48'
Т. Пукки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Казахстан - Финляндия
90'
+2
Замена
Р. Риски
️️️️
У. Ниссила
90'
+1
Замена
Р. Тэйлор
️️️️
Р. Лод
78'
Замена
Ю. Райтала
️️️️
А. Гранлунд
78'
Замена
О. Валакари
️️️️
Т. Пукки
Замена
Е. Тапалов
️️️️
М. Быстров
76'
Замена
М. Тайкенов
️️️️
Я. Вороговский
73'
Желтая карточка
Я. Вороговский
58'
Замена
А. Тагыберген
️️️️
В. Васильев
58'
Замена
А. Жаксылыков
️️️️
Г. Жуков
58'
Замена
А. Щеткин
️️️️
О. Омиртаев
58'
48'
ГОЛ! 0:2!
Т. Пукки
Пас отдал
У. Ниссила
45'
ГОЛ! 0:1!
Т. Пукки
Пас отдал
Р. Лод
Желтая карточка
Б. Зайнутдинов
39'
36'
Желтая карточка
Р. Иванов
Желтая карточка
С. Малый
36'
33'
Замена
Ф. Йенсен
️️️️
Й. Похьянпало
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Казахстан
12
Игорь Шацкий
ВР
3
Нуралы Алип
ЦЗ
2
Сергей Малый
ЦЗ
21
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
5
Исламбек Куат
ОП
11
Ян Вороговский
ЦП
7
Георгий Жуков
ЦП
14
Владислав Васильев
АП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
19
Оралхан Омиртаев
ЦФ
Финляндия
1
Лукаш Градецки
ВР
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
21
Лео Вяйсянен
ЦЗ
13
Альбин Гранлунд
ЦЗ
4
Роберт Иванов
ЦЗ
8
Робин Лод
ЦП
11
Расмус Шуллер
ЦП
6
Глен Камара
ЦП
16
Урхо Ниссила
ЦФ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
10
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Маркку Канерва
Казахстан
1
Стас Покатилов
ВР
12
Мухамеджан Сейсен
ВР
6
Максат Тайкенов
ЛЗ
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
22
Еркин Тапалов
ОП
20
Рамазан Оразов
ЦП
8
Асхат Тагыберген
ЦП
6
Алибек Касым
ЦФ
23
Сагадат Турсынбай
ЦФ
23
Алексей Щеткин
ЦФ
21
Султанбек Астанов
ЦФ
19
Айбар Жаксылыков
ЦФ
Финляндия
23
Карлйохан Эрикссон
ВР
12
Йессе Йоронен
ВР
2
Паулюс Араюри
ЦЗ
4
Йоона Тойвио
ЦЗ
22
Юкка Райтала
ЦЗ
16
Томас Лам
ЦЗ
6
Юхани Ояла
ЦЗ
7
Роберт Тэйлор
ЦП
15
Онни Валакари
ЦП
9
Фредрик Йенсен
АП
22
Илмари Нисканен
ЦФ
0
Рупи Риски
ЦФ
4-1-2-2-1
12
Шацкий
3
Алип
2
Малый
21
Бейсебеков
4
Быстров
5
Куат
11
Вороговский
7
Жуков
19
Зайнутдинов
14
Васильев
19
Омиртаев
4-3-3
1
Градецки
21
Вяйсянен
13
Гранлунд
4
Иванов
22
Хямяляйнен
8
Лод
11
Шуллер
6
Камара
10
Пукки
20
Похьянпало
16
Ниссила
11
Вороговский
6
Тайкенов
6
Тайкенов
11
Вороговский
4
Быстров
22
Тапалов
22
Тапалов
4
Быстров
14
Васильев
8
Тагыберген
8
Тагыберген
14
Васильев
19
Омиртаев
23
Щеткин
23
Щеткин
19
Омиртаев
7
Жуков
19
Жаксылыков
19
Жаксылыков
7
Жуков
13
Гранлунд
22
Райтала
22
Райтала
13
Гранлунд
8
Лод
7
Тэйлор
7
Тэйлор
8
Лод
10
Пукки
15
Валакари
15
Валакари
10
Пукки
20
Похьянпало
9
Йенсен
9
Йенсен
20
Похьянпало
16
Ниссила
0
Риски
0
Риски
16
Ниссила
Остались в запасе
Казахстан
Финляндия
1
Стас Покатилов
ВР
12
Мухамеджан Сейсен
ВР
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
20
Рамазан Оразов
ЦП
6
Алибек Касым
ЦФ
23
Сагадат Турсынбай
ЦФ
21
Султанбек Астанов
ЦФ
23
Карлйохан Эрикссон
ВР
12
Йессе Йоронен
ВР
2
Паулюс Араюри
ЦЗ
4
Йоона Тойвио
ЦЗ
16
Томас Лам
ЦЗ
6
Юхани Ояла
ЦЗ
22
Илмари Нисканен
ЦФ
Главный тренер
Маркку Канерва
Остались в запасе
1
Стас Покатилов
ВР
12
Мухамеджан Сейсен
ВР
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
20
Рамазан Оразов
ЦП
6
Алибек Касым
ЦФ
23
Сагадат Турсынбай
ЦФ
21
Султанбек Астанов
ЦФ
Остались в запасе
23
Карлйохан Эрикссон
ВР
12
Йессе Йоронен
ВР
2
Паулюс Араюри
ЦЗ
4
Йоона Тойвио
ЦЗ
16
Томас Лам
ЦЗ
6
Юхани Ояла
ЦЗ
22
Илмари Нисканен
ЦФ
Главный тренер
Маркку Канерва
Статистика матча Казахстан - Финляндия
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Казахстан
Лига наций, 6 тур
Казахстан
2 : 2
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
Фарерские острова
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Финляндия
Лига наций, 6 тур
Финляндия
7 : 2
15.11.2026
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Албания
2 : 0
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Информация о матче
Стадион:
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