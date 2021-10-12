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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Албания - Польша
Албания - Польша: обзор матча 12 октября 2021
Албания
12.10.2021, вторник, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа I, 8 тур
0 : 1
Завершен
Польша
77'
К. Свидерски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Албания - Польша
90'
+3
Замена
М. Хелик
️️️️
Я. Беднарек
90'
Желтая карточка
Т. Пухач
90'
Замена
Б. Берешиньски
️️️️
Т. Пухач
Желтая карточка
Ю. Рамадани
88'
Замена
Э. Цокай
️️️️
К. Баре
80'
Замена
Н. Байрами
️️️️
О. Роши
80'
77'
ГОЛ! 0:1!
К. Свидерски
Пас отдал
М. Клих
71'
Замена
П. Франковски
️️️️
К. Йозвяк
71'
Замена
К. Свидерски
️️️️
А. Букса
Замена
Э. Леньяни
️️️️
Л. Траши
65'
Замена
А. Броя
️️️️
М. Узуни
58'
50'
Желтая карточка
Я. Беднарек
Желтая карточка
Э. Хюсай
49'
46'
Замена
М. Клих
️️️️
Я. Модер
39'
Желтая карточка
А. Букса
Желтая карточка
А. Исмайли
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Албания
1
Этрит Бериша
ВР
18
Ардиан Исмайли
ЦЗ
15
Мараш Кумбула
ЦЗ
5
Фредерик Везели
ЦЗ
22
Лоренц Траши
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
11
Мюрто Узуни
ЛВ
7
Кейди Баре
ЦП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
21
Одисе Роши
ЦП
7
Рей Манай
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Польша
1
Войцех Щесны
ВР
15
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
3
Павел Давидович
ЦЗ
10
Гжегож Крыховяк
ОП
8
Якуб Модер
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
21
Камил Йозвяк
ЦФ
16
Адам Букса
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Албания
1
Томас Стракоша
ВР
12
Гентьян Селмани
ВР
3
Эрмир Леньяни
ЦЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
17
Кастриот Дермаку
ЦЗ
20
Энис Цокай
ОП
10
Недим Байрами
АП
9
Армандо Броя
ЦФ
Польша
0
Радослав Майецки
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
14
Михал Хелик
ЦЗ
4
Томаш Кедзиора
ПЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
25
Роберт Гумни
ПЗ
19
Пшемыслав Франковски
ЛВ
24
Пшемыслав Плахета
ЛВ
23
Каспер Козловски
ЦП
23
Матеуш Клих
ЦП
23
Кшиштоф Пентек
ЦФ
11
Карол Свидерски
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Бериша
15
Кумбула
5
Везели
22
Траши
18
Исмайли
4
Хюсай
7
Баре
20
Рамадани
21
Роши
11
Узуни
7
Манай
4-1-2-3
1
Щесны
5
Беднарек
15
Глик
3
Давидович
15
Пухач
10
Крыховяк
8
Модер
10
Зелински
9
Левандовски
16
Букса
21
Йозвяк
22
Траши
3
Леньяни
3
Леньяни
22
Траши
7
Баре
20
Цокай
20
Цокай
7
Баре
21
Роши
10
Байрами
10
Байрами
21
Роши
11
Узуни
9
Броя
9
Броя
11
Узуни
21
Йозвяк
19
Франковски
19
Франковски
21
Йозвяк
5
Беднарек
14
Хелик
14
Хелик
5
Беднарек
15
Пухач
18
Берешиньски
18
Берешиньски
15
Пухач
8
Модер
23
Клих
23
Клих
8
Модер
16
Букса
11
Свидерски
11
Свидерски
16
Букса
Остались в запасе
Албания
Польша
1
Томас Стракоша
ВР
12
Гентьян Селмани
ВР
4
Энеа Михай
ЦЗ
17
Кастриот Дермаку
ЦЗ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
23
Каспер Козловски
ЦП
0
Радослав Майецки
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
4
Томаш Кедзиора
ПЗ
25
Роберт Гумни
ПЗ
24
Пшемыслав Плахета
ЛВ
23
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Остались в запасе
1
Томас Стракоша
ВР
12
Гентьян Селмани
ВР
4
Энеа Михай
ЦЗ
17
Кастриот Дермаку
ЦЗ
Остались в запасе
23
Каспер Козловски
ЦП
0
Радослав Майецки
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
4
Томаш Кедзиора
ПЗ
25
Роберт Гумни
ПЗ
24
Пшемыслав Плахета
ЛВ
23
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Главный тренер
Паулу Соуза
Статистика матча Албания - Польша
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Албания
Лига наций, 6 тур
Беларусь
0 : 2
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Албания
2 : 0
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Польша
Лига наций, 6 тур
Польша
1 : 1
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Информация о матче
Стадион:
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