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Лига чемпионов 2026/2027
Вильярреал - Янг Бойз
Вильярреал - Янг Бойз: обзор матча 02 ноября 2021
Вильярреал
02.11.2021, вторник, 23:00
Лига чемпионов, группа F, 4 тур
2 : 0
Завершен
Янг Бойз
36'
Э. Капу
89'
А. Данжума
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Янг Бойз
90'
+5
Желтая карточка
М. Элиа
Замена
М. Гомес
️️️️
Д. Парехо
90'
+2
ГОЛ! 2:0!
А. Данжума
89'
83'
Замена
Джордан
️️️️
М. Нгамале
Желтая карточка
Д. Парехо
78'
76'
Замена
К. Масейрас
️️️️
Ф. Ридер
76'
Замена
Ж. Лефор
️️️️
У. Гарсия
76'
Замена
Ф. Мамбимби
️️️️
В. Сьерро
Замена
А. Морено
️️️️
Ф. Коклен
76'
Замена
П. Эступиньян
️️️️
А. Педраса
76'
62'
Желтая карточка
М. Эбишер
Замена
М. Тригерос
️️️️
Б. Диа
59'
Замена
С. Чуквуэзе
️️️️
Й. Пино
59'
Желтая карточка
М. Гаспар
55'
54'
Желтая карточка
М. Нгамале
52'
Желтая карточка
В. Сьерро
Желтая карточка
А. Педраса
38'
ГОЛ! 1:0!
Э. Капу
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
28
Херонимо Рульи
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
6
Этьенн Капу
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
10
Йереми Пино
ПВ
22
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Янг Бойз
91
Гийом Февр
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
5
Николас Бюрги
ЦЗ
30
Сильвен Хефти
ПЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
32
Фабиан Ридер
ЦП
4
Венсан Сьерро
ЦП
30
Сандро Лаупер
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
12
Мешак Элиа
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
5
Альберто Морено
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
10
Висенте Иборра
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
19
Даниэль Раба
ЦФ
Янг Бойз
25
Абдулла Лайдани
ВР
61
Леандро Збинден
ВР
45
Александр Янкевиц
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
7
Марвин Шпильманн
ЛП
10
Миралем Сулеймани
ЛП
35
Кристофер Мартинс
ОП
30
Нико Майер
АП
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
9
Джордан
ЦФ
4-2-1-2-1
28
Рульи
23
Педраса
39
Альбиоль
14
Торрес
2
Гаспар
13
Коклен
6
Капу
10
Парехо
7
Данжума
10
Пино
22
Диа
3-5-1-1
91
Февр
30
Хефти
5
Бюрги
25
Гарсия
16
Фасснахт
4
Сьерро
30
Лаупер
20
Эбишер
32
Ридер
13
Нгамале
12
Элиа
23
Педраса
2
Эступиньян
2
Эступиньян
23
Педраса
13
Коклен
5
Морено
5
Морено
13
Коклен
22
Диа
14
Тригерос
14
Тригерос
22
Диа
10
Парехо
16
Гомес
16
Гомес
10
Парехо
10
Пино
21
Чуквуэзе
21
Чуквуэзе
10
Пино
25
Гарсия
21
Лефор
21
Лефор
25
Гарсия
32
Ридер
23
Масейрас
23
Масейрас
32
Ридер
4
Сьерро
10
Мамбимби
10
Мамбимби
4
Сьерро
13
Нгамале
9
Джордан
9
Джордан
13
Нгамале
Остались в запасе
Вильярреал
Янг Бойз
1
Серхио Асенхо
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
19
Даниэль Раба
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
25
Абдулла Лайдани
ВР
61
Леандро Збинден
ВР
45
Александр Янкевиц
ВР
7
Марвин Шпильманн
ЛП
10
Миралем Сулеймани
ЛП
35
Кристофер Мартинс
ОП
30
Нико Майер
АП
Главный тренер
Давид Вагнер
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
19
Даниэль Раба
ЦФ
Остались в запасе
25
Абдулла Лайдани
ВР
61
Леандро Збинден
ВР
45
Александр Янкевиц
ВР
7
Марвин Шпильманн
ЛП
10
Миралем Сулеймани
ЛП
35
Кристофер Мартинс
ОП
30
Нико Майер
АП
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Давид Вагнер
Статистика матча Вильярреал - Янг Бойз
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Информация о матче
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
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