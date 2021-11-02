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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед
Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 02 ноября 2021
Ноттингем Форест
02.11.2021, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 16 тур
1 : 1
Завершен
Шеффилд Юнайтед
83'
Л. Граббан
78'
М. Гиббс-Уайт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед
Желтая карточка
Д. Уорролл
90'
+1
89'
Замена
К. Хурихейн
️️️️
Д. Флек
ГОЛ! 1:1!
Л. Граббан
Пас отдал
Б. Джонсон
83'
Замена
А. Майтен
️️️️
Т. Фигейреду
79'
78'
ГОЛ! 0:1!
М. Гиббс-Уайт
Пас отдал
Б. Шарп
76'
Замена
Б. Шарп
️️️️
Б. Осборн
Желтая карточка
Б. Джонсон
69'
Замена
Л. Граббан
️️️️
Л. Тэйлор
63'
Замена
Ф. Зинкернагель
️️️️
Д. Лолли
57'
Желтая карточка
Т. Фигейреду
53'
Желтая карточка
Р. Йетс
51'
45'
+2
Желтая карточка
Л. Муссе
39'
Желтая карточка
О. Норвуд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
30
Брис Самба
ВР
6
Джо Уорролл
ЦЗ
99
Джед Спенс
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
37
Джеймс Гарнер
ОП
22
Райан Йетс
ЦП
11
Джо Лолли
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦФ
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Шеффилд Юнайтед
1
Робин Ольсен
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
2
Джайден Богль
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
11
Ли Муссе
ЦФ
10
Райан Брюстер
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Ноттингем Форест
34
Этан Хорват
ВР
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
77
Алекс Майтен
ЦП
8
Брайан Охеда
ЦП
12
Жоао Карвалью
АП
11
Филип Зинкернагель
ЦФ
11
Льюис Граббан
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
14
Джек Робинсон
ЛЗ
32
Джордж Балдок
ПЗ
14
Конор Хурихейн
ЦП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
4-1-2-1-2
30
Самба
6
Уорролл
26
Маккена
2
Фигейреду
99
Спенс
37
Гарнер
22
Йетс
11
Лолли
22
Джонсон
33
Тэйлор
4
Коулбэк
4-4-2
1
Ольсен
2
Богль
15
Иган
6
Бешам
3
Стивенс
10
Гиббс-Уайт
13
Флек
10
Норвуд
23
Осборн
10
Брюстер
11
Муссе
2
Фигейреду
77
Майтен
77
Майтен
2
Фигейреду
11
Лолли
11
Зинкернагель
11
Зинкернагель
11
Лолли
33
Тэйлор
11
Граббан
11
Граббан
33
Тэйлор
13
Флек
14
Хурихейн
14
Хурихейн
13
Флек
23
Осборн
14
Шарп
14
Шарп
23
Осборн
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Шеффилд Юнайтед
12
Жоао Карвалью
АП
34
Этан Хорват
ВР
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
8
Брайан Охеда
ЦП
Главный тренер
Сабри Лямуши
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
14
Джек Робинсон
ЛЗ
32
Джордж Балдок
ПЗ
7
Илиман Ндиайе
ЦП
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Остались в запасе
12
Жоао Карвалью
АП
34
Этан Хорват
ВР
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
8
Брайан Охеда
ЦП
Остались в запасе
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
14
Джек Робинсон
ЛЗ
32
Джордж Балдок
ПЗ
7
Илиман Ндиайе
ЦП
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Главный тренер
Славиша Йоканович
Статистика матча Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Информация о матче
Стадион:
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