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Вольфсбург - Зальцбург
Вольфсбург - Зальцбург: обзор матча 02 ноября 2021
Вольфсбург
02.11.2021, вторник, 20:45
Лига чемпионов, группа G, 4 тур
2 : 1
Завершен
Зальцбург
3'
Б. Баку
60'
Л. Нмеча
30'
М. Вебер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Зальцбург
87'
Желтая карточка
А. Ульмер
Желтая карточка
Л. Нмеча
83'
Замена
К. Мбабу
️️️️
А. Вранкс
82'
77'
Замена
Ж. Адаму
️️️️
Л. Сучич
77'
Замена
У. Соле
️️️️
Ж. Онгуене
Замена
Р. Штеффен
️️️️
П. Отавио
73'
Замена
Д. Руссийон
️️️️
Я. Герхардт
73'
Желтая карточка
Д. Энтони Брукс
68'
63'
Замена
Б. Шешко
️️️️
К. Адейеми
Замена
Д. Лукебакио
️️️️
В. Вегхорст
63'
ГОЛ! 2:1!
Л. Нмеча
Пас отдал
М. Арнольд
60'
30'
ГОЛ! 1:1!
М. Вебер
Желтая карточка
В. Вегхорст
28'
ГОЛ! 1:0!
Б. Баку
Пас отдал
Я. Герхардт
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
6
Пауло Отавио
ЛЗ
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
40
Астер Вранкс
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
14
Лукас Нмеча
ЦФ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Зальцбург
16
Филипп Кен
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
68
Жером Онгуене
ЦЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
4
Мохамед Камара
ОП
24
Лука Сучич
ЦП
13
Николас Зайвальд
ЦП
11
Бренден Ааронсон
АП
19
Ноа Окафор
ЦФ
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
8
Феликс Нмеча
АП
14
Доди Лукебакио
ПВ
11
Ренато Штеффен
ПВ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Зальцбург
58
Нико Мантль
ВР
33
Александр Вальке
ВР
27
Дауда Гиндо
ЛЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
13
Бернардо
ЦЗ
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
6
Мамади Дьямбу
ОП
24
Антуан Бернед
ЦП
14
Мауриц Кьергор
АП
30
Беньямин Шешко
ЦФ
20
Жуниор Адаму
ЦФ
4-1-3-2
1
Кастелс
6
Отавио
5
Лакруа
25
Брукс
17
Баку
23
Гилявоги
40
Вранкс
27
Арнольд
31
Герхардт
9
Вегхорст
14
Нмеча
4-1-2-2-1
16
Кен
5
Кристенсен
68
Онгуене
8
Вебер
17
Ульмер
4
Камара
24
Сучич
13
Зайвальд
11
Ааронсон
14
Адейеми
19
Окафор
9
Вегхорст
14
Лукебакио
14
Лукебакио
9
Вегхорст
31
Герхардт
21
Руссийон
21
Руссийон
31
Герхардт
40
Вранкс
43
Мбабу
43
Мбабу
40
Вранкс
6
Отавио
11
Штеффен
11
Штеффен
6
Отавио
68
Онгуене
28
Соле
28
Соле
68
Онгуене
14
Адейеми
30
Шешко
30
Шешко
14
Адейеми
24
Сучич
20
Адаму
20
Адаму
24
Сучич
Остались в запасе
Вольфсбург
Зальцбург
8
Феликс Нмеча
АП
12
Павао Перван
ВР
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
58
Нико Мантль
ВР
33
Александр Вальке
ВР
27
Дауда Гиндо
ЛЗ
13
Бернардо
ЦЗ
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
6
Мамади Дьямбу
ОП
24
Антуан Бернед
ЦП
14
Мауриц Кьергор
АП
Остались в запасе
8
Феликс Нмеча
АП
12
Павао Перван
ВР
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Остались в запасе
58
Нико Мантль
ВР
33
Александр Вальке
ВР
27
Дауда Гиндо
ЛЗ
13
Бернардо
ЦЗ
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
6
Мамади Дьямбу
ОП
24
Антуан Бернед
ЦП
14
Мауриц Кьергор
АП
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Статистика матча Вольфсбург - Зальцбург
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Зальцбург
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
- : -
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Информация о матче
Стадион:
Фольксваген
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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