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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Динамо К - Барселона
Динамо К - Барселона: обзор матча 02 ноября 2021
Динамо К
02.11.2021, вторник, 23:00
Лига чемпионов, группа E, 4 тур
0 : 1
Завершен
Барселона
70'
А. Фати
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Барселона
87'
Замена
А. Бальде
️️️️
А. Фати
Замена
Б. Леднев
️️️️
В. Буяльский
81'
Замена
В. Шепелев
️️️️
Н. Шапаренко
81'
79'
Замена
Р. Араухо
️️️️
К. Лангле
Замена
А. Тымчик
️️️️
Т. Кедзиора
77'
Замена
Б. Вербич
️️️️
К. де Пена
77'
Замена
Витиньо
️️️️
Д. Гармаш
71'
70'
ГОЛ! 0:1!
А. Фати
65'
Замена
У. Дембеле
️️️️
Гави
50'
Желтая карточка
К. Лангле
46'
Желтая карточка
Гави
Желтая карточка
В. Буяльский
45'
+1
Желтая карточка
Д. Гармаш
41'
20'
Желтая карточка
Э. Гарсия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
6
Илья Забарный
ЦЗ
34
Александр Сирота
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
8
Сергей Сидорчук
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
11
Виктор Цыганков
ПВ
Главный тренер
Мирча Луческу
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Нико Гонсалес
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
6
Гави
ЦП
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Серхи Бархуан
Динамо К
71
Денис Бойко
ВР
18
Александр Тымчик
ПЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
28
Витиньо
ЛВ
9
Денис Антюх
ЛВ
31
Артем Шабанов
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
6
Никита Бурда
ЦФ
24
Эрик Рамирес
ЦФ
17
Илья Шкурин
ЦФ
Барселона
33
Нето
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
10
Рики Пуч
ЦП
6
Альваро Санц
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
26
Люк де Йонг
ЦФ
22
Юсуф Демир
ЦФ
4-3-3
1
Бущан
94
Кедзиора
6
Забарный
34
Сирота
20
Караваев
8
Сидорчук
10
Шапаренко
29
Буяльский
14
де Пена
19
Гармаш
11
Цыганков
4-1-3-1-1
1
тер Стеген
2
Лангле
30
Мингеса
24
Гарсия
18
Альба
5
Бускетс
6
Гонсалес
21
де Йонг
6
Гави
31
Фати
10
Депай
14
де Пена
7
Вербич
7
Вербич
14
де Пена
94
Кедзиора
18
Тымчик
18
Тымчик
94
Кедзиора
10
Шапаренко
19
Шепелев
19
Шепелев
10
Шапаренко
29
Буяльский
30
Леднев
30
Леднев
29
Буяльский
19
Гармаш
28
Витиньо
28
Витиньо
19
Гармаш
31
Фати
3
Бальде
3
Бальде
31
Фати
2
Лангле
33
Араухо
33
Араухо
2
Лангле
6
Гави
10
Дембеле
10
Дембеле
6
Гави
Остались в запасе
Динамо К
Барселона
71
Денис Бойко
ВР
31
Артем Шабанов
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
9
Денис Антюх
ЛВ
6
Никита Бурда
ЦФ
24
Эрик Рамирес
ЦФ
17
Илья Шкурин
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
33
Нето
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
10
Рики Пуч
ЦП
6
Альваро Санц
ЦП
26
Люк де Йонг
ЦФ
22
Юсуф Демир
ЦФ
Главный тренер
Серхи Бархуан
Остались в запасе
71
Денис Бойко
ВР
31
Артем Шабанов
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
9
Денис Антюх
ЛВ
6
Никита Бурда
ЦФ
24
Эрик Рамирес
ЦФ
17
Илья Шкурин
ЦФ
Остались в запасе
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
33
Нето
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
10
Рики Пуч
ЦП
6
Альваро Санц
ЦП
26
Люк де Йонг
ЦФ
22
Юсуф Демир
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Серхи Бархуан
Статистика матча Динамо К - Барселона
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
1 : 4
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Информация о матче
Стадион:
НСК «Олимпийский»
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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