Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Паранаэнсе - Фламенго
Атлетико Паранаэнсе - Фламенго: обзор матча 02 ноября 2021
Атлетико Паранаэнсе
02.11.2021, вторник, 22:00
Бразилия. Серия А, 4 тур
2 : 2
Завершен
Фламенго
63'
Р. Кайзер
90+5'
Биссоли
17'
Г. Барбоза
29'
Г. Барбоза
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико Паранаэнсе - Фламенго
ГОЛ! 2:2!
Биссоли
90'
+5
Замена
Биссоли
️️️️
Эрик
90'
83'
Замена
Родиней
️️️️
А. Перейра
83'
Замена
Матеузиньо
️️️️
М. Исла
Замена
Кристиан
️️️️
Л. Читтадини
80'
76'
Желтая карточка
А. Перейра
Замена
П. Энрике
️️️️
Н. Эрнандес
76'
Желтая карточка
Н. Эрнандес
70'
ГОЛ! 1:2!
Р. Кайзер
63'
63'
Замена
Т. Майя
️️️️
Витиньо
Желтая карточка
Р. Кайзер
35'
29'
ГОЛ! 0:2!
Г. Барбоза
Пас отдал
М. Исла
27'
Желтая карточка
Л. Перейра
Желтая карточка
Т. Хелено
21'
17'
ГОЛ! 0:1!
Г. Барбоза
Желтая карточка
Д. Теранс
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Паранаэнсе
23
Сантос
ВР
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
5
Педро Энрике
ЦФ
44
Тиаго Хелено
ЦФ
2
Марсиньо
ЦФ
14
Эрик
ЦФ
18
Лео Читтадини
ЦФ
16
Абнер
ЦФ
11
Никао
ЦФ
79
Ренато Кайзер
ЦФ
80
Давид Теранс
ЦФ
Главный тренер
Милтон Мендес
Фламенго
22
Маурисио Исла
ПЗ
11
Витиньо
ЛВ
10
Эвертон Рибейро
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
25
Диего Алвес
ЦФ
13
Густаво Энрике
ЦФ
4
Лео Перейра
ЦФ
13
Рамон
ЦФ
15
Виллиан Арао
ЦФ
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
30
Микаэл
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Атлетико Паранаэнсе
3
Лукас Фассон
ЦЗ
13
Педро Энрике
ЦЗ
7
Jader
ЦП
42
Luiz Fernando
ЦП
55
Fernando Canesin
ЦП
24
Бенто
ЦФ
6
Márcio Azevedo
ЦФ
12
Келлвен
ЦФ
18
Кристиан
ЦФ
96
Карлос Эдуардо
ЦФ
10
Jaderson
ЦФ
7
Биссоли
ЦФ
Фламенго
2
Бруно Виана
ЦЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
26
Роберт Пирис
ЦП
29
Тиаго Майя
ЦП
12
Габриэль Батиста
ЦФ
1
Уго Соуза
ЦФ
23
Родиней
ЦФ
6
Рене
ЦФ
2
Матеузиньо
ЦФ
35
Жоао Гомес
ЦФ
63
Витор Габриэль
ЦФ
1-5
23
Сантос
22
Эрнандес
16
Абнер
80
Теранс
79
Кайзер
11
Никао
18
Читтадини
1-1-2-5
22
Исла
10
Рибейро
8
Перейра
11
Витиньо
4
Перейра
30
Микаэл
9
Барбоза
15
Арао
13
Рамон
22
Эрнандес
13
Энрике
13
Энрике
22
Эрнандес
18
Читтадини
18
Кристиан
18
Кристиан
18
Читтадини
14
Эрик
7
Биссоли
7
Биссоли
14
Эрик
11
Витиньо
29
Майя
29
Майя
11
Витиньо
8
Перейра
23
Родиней
23
Родиней
8
Перейра
22
Исла
2
Матеузиньо
2
Матеузиньо
22
Исла
Остались в запасе
Атлетико Паранаэнсе
Фламенго
3
Лукас Фассон
ЦЗ
7
Jader
ЦП
42
Luiz Fernando
ЦП
55
Fernando Canesin
ЦП
24
Бенто
ЦФ
6
Márcio Azevedo
ЦФ
12
Келлвен
ЦФ
96
Карлос Эдуардо
ЦФ
10
Jaderson
ЦФ
Главный тренер
Милтон Мендес
29
Роберт Кенеди
ЛВ
2
Бруно Виана
ЦЗ
26
Роберт Пирис
ЦП
12
Габриэль Батиста
ЦФ
1
Уго Соуза
ЦФ
6
Рене
ЦФ
35
Жоао Гомес
ЦФ
63
Витор Габриэль
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Остались в запасе
3
Лукас Фассон
ЦЗ
7
Jader
ЦП
42
Luiz Fernando
ЦП
55
Fernando Canesin
ЦП
24
Бенто
ЦФ
6
Márcio Azevedo
ЦФ
12
Келлвен
ЦФ
96
Карлос Эдуардо
ЦФ
10
Jaderson
ЦФ
Остались в запасе
29
Роберт Кенеди
ЛВ
2
Бруно Виана
ЦЗ
26
Роберт Пирис
ЦП
12
Габриэль Батиста
ЦФ
1
Уго Соуза
ЦФ
6
Рене
ЦФ
35
Жоао Гомес
ЦФ
63
Витор Габриэль
ЦФ
Главный тренер
Милтон Мендес
Главный тренер
Леонарду Жардим
Статистика матча Атлетико Паранаэнсе - Фламенго
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Информация о матче
Стадион:
Арена да Байшада
Новости команд
Все
Атлетико Паранаэнсе
Фламенго
ЦСКА может обменять Гонду на лучшего бомбардира чемпионата Бразилии
20:49
5
В ЦСКА согласовали трансфер 20-миллионного форварда
16:29
17
«Зениту» предложили нападающего из Бразилии
Вчера, 11:16
2
«Фламенго» с тремя экс-игроками РПЛ вновь стал чемпионом Бразилии
22 ноября
1
Серия A Бразилии: шансы «Атлетико Паранаэнсе» и «Ремо» на победу в матче 36-го тура
21 ноября
ЦСКА может обменять Гонду на лучшего бомбардира чемпионата Бразилии
20:49
5
В ЦСКА согласовали трансфер 20-миллионного форварда
16:29
17
Серия A Бразилии: шансы «Атлетико Паранаэнсе» и «Ремо» на победу в матче 36-го тура
21 ноября
Серия A: шансы «Фламенго» и «Атлетико Паранаэнсе» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
«Атлетико Паранаэнсе» – «Палмейрас»: кто победит в матче 31 тура Серии A 2026
17 октября
«Зениту» предложили нападающего из Бразилии
Вчера, 11:16
2
«Фламенго» с тремя экс-игроками РПЛ вновь стал чемпионом Бразилии
22 ноября
1
Серия A: шансы «Палмейраса» и «Фламенго» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Подтвержден интерес самого богатого клуба Бразилии к капитану «Зенита»
19 ноября
Серия A: шансы «Фламенго» и «Атлетико Паранаэнсе» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+