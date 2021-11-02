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Лига чемпионов 2026/2027
Аталанта - Манчестер Юнайтед
Аталанта - Манчестер Юнайтед: обзор матча 02 ноября 2021
Аталанта
02.11.2021, вторник, 23:00
Лига чемпионов, группа F, 4 тур
2 : 2
Завершен
Манчестер Юнайтед
12'
Й. Иличич
56'
Д. Сапата
45+1'
К. Роналду
90+1'
К. Роналду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Манчестер Юнайтед
90'
+1
ГОЛ! 2:2!
К. Роналду
Пас отдал
М. Гринвуд
87'
Замена
Д. ван де Бек
️️️️
Б. Фернандеш
87'
Замена
Д. Санчо
️️️️
С. Мактоминей
Замена
Л. Муриэль
️️️️
Й. Иличич
71'
69'
Замена
Э. Кавани
️️️️
М. Рэшфорд
69'
Замена
Н. Матич
️️️️
П. Погба
ГОЛ! 2:1!
Д. Сапата
Пас отдал
Х. Луис Паломино
56'
51'
Желтая карточка
С. Мактоминей
Замена
Б. Джимсити
️️️️
М. Пашалич
46'
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
К. Роналду
Пас отдал
Б. Фернандеш
38'
Замена
М. Гринвуд
️️️️
Р. Варан
ГОЛ! 1:0!
Й. Иличич
Пас отдал
Д. Сапата
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
1
Хуан Муссо
ВР
28
Мерих Демирал
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Тен Коопмейнерс
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
91
Дуван Сапата
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
5
Маттео Ловато
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
59
Алексей Миранчук
АП
17
Руслан Малиновский
АП
10
Луис Муриэль
ЦФ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
6
Донни ван де Бек
ЦП
7
Фред
ЦП
64
Хуан Мата
АП
11
Мэйсон Гринвуд
ПВ
19
Джейдон Санчо
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Муссо
77
Дзаппакоста
28
Демирал
19
Паломино
21
Меле
15
де Рон
8
Коопмейнерс
8
Фройлер
8
Пашалич
72
Иличич
91
Сапата
3-2-2-2-1
43
Де Хеа
3
Байи
19
Варан
5
Магуайр
29
Ван-Биссака
23
Шоу
8
Мактоминей
8
Погба
8
Фернандеш
9
Рэшфорд
7
Роналду
8
Пашалич
6
Джимсити
6
Джимсити
8
Пашалич
72
Иличич
10
Муриэль
10
Муриэль
72
Иличич
8
Погба
18
Матич
18
Матич
8
Погба
8
Фернандеш
6
ван де Бек
6
ван де Бек
8
Фернандеш
19
Варан
11
Гринвуд
11
Гринвуд
19
Варан
8
Мактоминей
19
Санчо
19
Санчо
8
Мактоминей
9
Рэшфорд
10
Кавани
10
Кавани
9
Рэшфорд
Остались в запасе
Аталанта
Манчестер Юнайтед
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
5
Маттео Ловато
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
59
Алексей Миранчук
АП
17
Руслан Малиновский
АП
91
Роберто Пикколи
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
1
Дин Хендерсон
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
7
Фред
ЦП
64
Хуан Мата
АП
77
Джесси Лингард
ЛВ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
5
Маттео Ловато
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
59
Алексей Миранчук
АП
17
Руслан Малиновский
АП
91
Роберто Пикколи
ЦФ
Остались в запасе
1
Дин Хендерсон
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
7
Фред
ЦП
64
Хуан Мата
АП
77
Джесси Лингард
ЛВ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Статистика матча Аталанта - Манчестер Юнайтед
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
Стадион:
Атлети Адзурри
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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