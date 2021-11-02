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Расписание матчей
МЛС 2026
Сиэтл - Лос-Анджелес Гэлакси
Сиэтл - Лос-Анджелес Гэлакси: обзор матча 02 ноября 2021
Сиэтл
02.11.2021, вторник, 05:00
США. МЛС, 45 тур
1 : 1
Завершен
Лос-Анджелес Гэлакси
50'
Р. Руидиас (П)
19'
Чичарито
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сиэтл - Лос-Анджелес Гэлакси
90'
+4
Желтая карточка
Д. Стерес
90'
+1
Желтая карточка
С. Грандсир
87'
Замена
Д. Стерес
️️️️
Чичарито
81'
Желтая карточка
Д. Бонд
77'
Замена
S. Kljestan
️️️️
Джонатан
Замена
F. Montero
️️️️
Н. Лодейро
73'
Замена
N. Benezet
️️️️
Б. Смит
73'
Желтая карточка
К. Роу
65'
63'
Замена
V. Vázquez
️️️️
С. Ллетгет
63'
Замена
С. Грандсир
️️️️
Э. Альварес
Замена
Д. Моррис
️️️️
Р. Руидиас
60'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Р. Руидиас
50'
Замена
S. O'Neill
️️️️
Н. Толо
46'
19'
ГОЛ! 0:1!
Чичарито
Пас отдал
Н. ДеПуй
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сиэтл
24
Штефан Фрай
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
28
Йеймар Гомес Андраде
ЦЗ
3
Хавьер Арреага
ЦЗ
5
Нуху Толо
ЦЗ
14
Николас Лодейро
ЦП
16
Алекс Рольдан
ЦП
6
Жоао Пауло
ЦП
22
Келин Роу
ЦП
7
Кристиан Рольдан
ЦП
9
Рауль Руидиас
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Лос-Анджелес Гэлакси
31
Джонатан Бонд
ВР
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
91
Oniel Fisher
ЦЗ
6
Джонатан
ЦП
91
Кевин Кабрал
ЦФ
22
Хулиан Араухо
ЦФ
20
Ник ДеПуй
ЦФ
10
Эфраин Альварес
ЦФ
22
Райан Равелосон
ЦФ
8
Себастьян Ллетгет
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Сиэтл
30
Stefan Cleveland
ВР
40
Shane O'Neill
ЦЗ
6
Дэнни Лейва
ЦП
12
Fredy Montero
ЦФ
92
Abdoulaye Cissoko
ЦФ
99
Nicolas Benezet
ЦФ
12
Джош Атенсио
ЦФ
13
Джордан Моррис
ЦФ
7
Лео Чу
ЦФ
Лос-Анджелес Гэлакси
33
Джонатан Клинсман
ВР
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
7
Самуэль Грандсир
ПВ
9
Деян Йовелич
ЦФ
5
Даниэль Стерес
ЦФ
8
Víctor Vázquez
ЦФ
43
Adam Saldana
ЦФ
16
Sacha Kljestan
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
4-5-1
24
Фрай
14
Смит
3
Арреага
5
Толо
28
Гомес Андраде
16
Рольдан
6
Пауло
22
Роу
7
Рольдан
14
Лодейро
9
Руидиас
2-1-5
31
Бонд
33
Уильямс
91
6
Джонатан
20
ДеПуй
14
Чичарито
8
Ллетгет
22
Равелосон
10
Альварес
5
Толо
40
40
5
Толо
14
Лодейро
12
12
14
Лодейро
14
Смит
99
99
14
Смит
9
Руидиас
13
Моррис
13
Моррис
9
Руидиас
10
Альварес
7
Грандсир
7
Грандсир
10
Альварес
14
Чичарито
5
Стерес
5
Стерес
14
Чичарито
8
Ллетгет
8
8
8
Ллетгет
6
Джонатан
16
16
6
Джонатан
Остались в запасе
Сиэтл
Лос-Анджелес Гэлакси
30
Stefan Cleveland
ВР
6
Дэнни Лейва
ЦП
92
Abdoulaye Cissoko
ЦФ
12
Джош Атенсио
ЦФ
7
Лео Чу
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
33
Джонатан Клинсман
ВР
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
9
Деян Йовелич
ЦФ
43
Adam Saldana
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Остались в запасе
30
Stefan Cleveland
ВР
6
Дэнни Лейва
ЦП
92
Abdoulaye Cissoko
ЦФ
12
Джош Атенсио
ЦФ
7
Лео Чу
ЦФ
Остались в запасе
33
Джонатан Клинсман
ВР
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
9
Деян Йовелич
ЦФ
43
Adam Saldana
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Главный тренер
Грегг Вэйни
Статистика матча Сиэтл - Лос-Анджелес Гэлакси
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
18.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
15.10.2026
Портленд
Информация о матче
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