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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лорьян - Брест
Лорьян - Брест: обзор матча 07 ноября 2021
Лорьян
07.11.2021, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 13 тур
1 : 2
Завершен
Брест
5'
А. Грбич
58'
Р. Февр (П)
80'
С. Мунье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лорьян - Брест
Замена
Д. Уаттара
️️️️
Т. Ле Бри
82'
80'
ГОЛ! 1:2!
С. Мунье
Пас отдал
Р. Пьерр-Габриэль
Желтая карточка
И. Силва
77'
69'
Замена
Ж. Фоссюрье
️️️️
Й. Уронен
Замена
И. Силва
️️️️
А. Грбич
68'
65'
Замена
Р. дель Кастильо
️️️️
Ф. Онора
64'
Замена
И. Кардона
️️️️
Ж. ле Дуарон
58'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Р. Февр
46'
Замена
Л. Агум
️️️️
У. Маньетти
44'
Желтая карточка
Ф. Онора
Замена
Т. Ле Бри
️️️️
Т. Монконду
38'
Красная карточка
Ж. Эрго
28'
ГОЛ! 1:0!
А. Грбич
Пас отдал
Т. Моффи
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лорьян
1
Пауль Нарди
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
27
Лео Петро
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
14
Жером Эрго
ПЗ
6
Тома Монконду
ОП
19
Лоран Абержель
ОП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
9
Терем Моффи
ЦФ
9
Адриан Грбич
ЦФ
Брест
40
Марко Бизот
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
21
Йере Уронен
ЦЗ
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
8
Уго Маньетти
ЦП
93
Харис Белькебла
ЦП
21
Ромен Февр
ПВ
9
Франк Онора
ПВ
9
Стив Мунье
ЦФ
9
Жереми ле Дуарон
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Лорьян
1
Маттью Дрейер
ВР
5
Томас Фонтейн
ЦЗ
11
Тео Ле Бри
ЦЗ
2
Самуэль Лорик
ЦЗ
10
Баптист Муазан
ЦП
17
Кентен Буагар
АП
11
Данго Уаттара
ПВ
2
Игор Силва
ЦФ
99
Самбу Сумано
ЦФ
Брест
30
Готье Ларсоннер
ВР
5
Ное Соу
ЦЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
6
Люсьен Агум
ОП
80
Янга Мбок
ЦП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
19
Рафики Саид
ЦФ
20
Юссуф Баджи
ЦФ
3-4-1-2
1
Нарди
17
Мендес
27
Петро
21
Морель
25
Ле Гофф
6
Монконду
19
Абержель
14
Эрго
28
Ле Фе
9
Грбич
9
Моффи
4-2-2-2
40
Бизот
18
Пьерр-Габриэль
21
Уронен
93
Дюверн
3
Брассье
8
Маньетти
93
Белькебла
9
Онора
21
Февр
9
ле Дуарон
9
Мунье
6
Монконду
11
Ле Бри
11
Ле Бри
6
Монконду
Ле Бри
11
Уаттара
11
Уаттара
Ле Бри
9
Грбич
2
Силва
2
Силва
9
Грбич
21
Уронен
33
Фоссюрье
33
Фоссюрье
21
Уронен
8
Маньетти
6
Агум
6
Агум
8
Маньетти
9
Онора
20
дель Кастильо
20
дель Кастильо
9
Онора
9
ле Дуарон
7
Кардона
7
Кардона
9
ле Дуарон
Остались в запасе
Лорьян
Брест
1
Маттью Дрейер
ВР
5
Томас Фонтейн
ЦЗ
2
Самуэль Лорик
ЦЗ
10
Баптист Муазан
ЦП
17
Кентен Буагар
АП
99
Самбу Сумано
ЦФ
30
Готье Ларсоннер
ВР
5
Ное Соу
ЦЗ
80
Янга Мбок
ЦП
19
Рафики Саид
ЦФ
20
Юссуф Баджи
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Остались в запасе
1
Маттью Дрейер
ВР
5
Томас Фонтейн
ЦЗ
2
Самуэль Лорик
ЦЗ
10
Баптист Муазан
ЦП
17
Кентен Буагар
АП
99
Самбу Сумано
ЦФ
Остались в запасе
30
Готье Ларсоннер
ВР
5
Ное Соу
ЦЗ
80
Янга Мбок
ЦП
19
Рафики Саид
ЦФ
20
Юссуф Баджи
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Статистика матча Лорьян - Брест
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лорьян
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Информация о матче
Стадион:
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