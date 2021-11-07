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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Санта-Клара - Порту
Санта-Клара - Порту: обзор матча 07 ноября 2021
Санта-Клара
07.11.2021, воскресенье, 20:00
Португалия. Примейра, 11 тур
0 : 3
Завершен
Порту
42'
С. Оливейра
46'
Л. Диас
77'
Л. Диас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Санта-Клара - Порту
90'
+3
Желтая карточка
Эванилсон
84'
Замена
Пепе
️️️️
Л. Диас
83'
Замена
Ф. Виейра
️️️️
М. Тареми
83'
Замена
Б. Кошта
️️️️
С. Оливейра
Замена
А. Карвальо
️️️️
Нене
83'
78'
Замена
Ф. Консейсау
️️️️
М. Груйич
78'
Замена
Витинья
️️️️
Отавио
77'
ГОЛ! 0:3!
Л. Диас
Пас отдал
М. Тареми
Замена
Л. Феллипе
️️️️
Р. Кошта
72'
Замена
Р. Рамуш
️️️️
П. Санья
72'
Замена
Ж. Ромао
️️️️
Линкольн
72'
Вторая желтая
Аллано
63'
Желтая карточка
Мансур
60'
46'
ГОЛ! 0:2!
Л. Диас
Пас отдал
Отавио
45'
+1
Желтая карточка
З. Сануси
42'
ГОЛ! 0:1!
С. Оливейра
Пас отдал
Отавио
Желтая карточка
Аллано
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санта-Клара
95
Пьер Санья
ЦЗ
5
JoÃ£o Afonso
ЦЗ
18
Нене
ЦП
18
Линкольн
АП
1
Рикарду Фернандеш
ЦФ
17
Кристиан Тассано
ЦФ
70
Мансур
ЦФ
5
Хидемаса Морита
ЦФ
2
Аллано
ЦФ
19
Руй Кошта
ЦФ
21
Рикардинью
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
14
Луис Диас
ЛВ
8
Марко Груйич
ОП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
25
Отавио
АП
9
Мехди Тареми
ЦФ
9
Эванилсон
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Санта-Клара
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
8
Андерсон Карвальо
ЦП
97
Rodolfo Cardoso
ЦФ
27
Луис Феллипе
ЦФ
26
Jean Patric
ЦФ
9
Мохаммад Мохеби
ЦФ
18
Жулио Ромао
ЦФ
3
Кеннеди Боатенг
ЦФ
23
Паулу Энрике
ЦФ
Порту
1
Агустин Маркесин
ВР
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
11
Пепе
ЛВ
17
Витинья
ЦП
28
Бруну Кошта
ЦП
20
Фабиу Виейра
ПП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
17
Хесус Корона
ПВ
11
Тони Мартинес
ЦФ
2-1-1-5
95
Санья
5
18
Нене
18
Линкольн
5
Морита
21
Рикардинью
19
Кошта
2
Аллано
70
Мансур
4-1-1-2-2
99
Кошта
17
Мариу
99
Мбемба
3
Пепе
12
Сануси
8
Груйич
27
Оливейра
25
Отавио
14
Диас
9
Эванилсон
9
Тареми
95
Санья
2
Рамуш
2
Рамуш
95
Санья
18
Нене
8
Карвальо
8
Карвальо
18
Нене
19
Кошта
27
Феллипе
27
Феллипе
19
Кошта
18
Линкольн
18
Ромао
18
Ромао
18
Линкольн
8
Груйич
7
Консейсау
7
Консейсау
8
Груйич
25
Отавио
17
Витинья
17
Витинья
25
Отавио
27
Оливейра
28
Кошта
28
Кошта
27
Оливейра
9
Тареми
20
Виейра
20
Виейра
9
Тареми
14
Диас
11
Пепе
11
Пепе
14
Диас
Остались в запасе
Санта-Клара
Порту
97
Rodolfo Cardoso
ЦФ
26
Jean Patric
ЦФ
9
Мохаммад Мохеби
ЦФ
3
Кеннеди Боатенг
ЦФ
23
Паулу Энрике
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
17
Хесус Корона
ПВ
1
Агустин Маркесин
ВР
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
11
Тони Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Остались в запасе
97
Rodolfo Cardoso
ЦФ
26
Jean Patric
ЦФ
9
Мохаммад Мохеби
ЦФ
3
Кеннеди Боатенг
ЦФ
23
Паулу Энрике
ЦФ
Остались в запасе
17
Хесус Корона
ПВ
1
Агустин Маркесин
ВР
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
11
Тони Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Статистика матча Санта-Клара - Порту
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Санта-Клара
0 : 0
20.09.2026
Брага
Порту
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу де Сан Мигель
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