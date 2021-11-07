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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сантос - Палмейрас
Сантос - Палмейрас: обзор матча 07 ноября 2021
Сантос
07.11.2021, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 30 тур
0 : 2
Завершен
Палмейрас
44'
Рони
72'
Р. Вейга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сантос - Палмейрас
88'
Замена
Виллиан
️️️️
Дуду
Замена
P.
️️️️
Мадсон
85'
85'
Замена
Данило
️️️️
З. Рафаэль
85'
Замена
Дейверсон
️️️️
Рони
Желтая карточка
Ф. Джонатан
78'
76'
Замена
Б. Лопес
️️️️
Р. Вейга
76'
Замена
П. де Паула
️️️️
Г. Скарпа
72'
ГОЛ! 0:2!
Р. Вейга
Пас отдал
Рони
Замена
А. Габриэль
️️️️
R.
70'
Замена
Г. Пирани
️️️️
М. Гильерме
70'
Желтая карточка
Мадсон
65'
Замена
В. Леонардо
️️️️
Э. Веласкес
51'
44'
ГОЛ! 0:1!
Рони
Пас отдал
Р. Вейга
31'
Желтая карточка
З. Рафаэль
25'
Желтая карточка
Г. Гомес
Желтая карточка
R.
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сантос
6
Фелипе Джонатан
ЦФ
3
Данило Боса
ЦФ
34
Жоао Пауло
ЦФ
21
Raniel
ЦФ
7
Мариньо
ЦФ
25
Винисиус Заносело
ЦФ
22
Лукас Брага
ЦФ
2
Эмилиано Веласкес
ЦФ
4
Робсон Рейс
ЦФ
22
Мадсон
ЦФ
95
Маркос Гильерме
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
22
Хоакин Пикерес
ЛЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
10
Густаво Скарпа
ЦФ
92
Дуду
ЦФ
13
Луан
ЦФ
14
Маркос Роша
ЦФ
8
Данило
ЦФ
93
Зе Рафаэль
ЦФ
23
Рафаэль Вейга
ЦФ
33
Рони
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Сантос
14
Jhonnathan
ЦЗ
17
Винисиус Балиэйро
ЦФ
15
Кайки
ЦФ
3
Вагнер Леонардо
ЦФ
12
Габриэл Пирани
ЦФ
9
Бруно Маркес
ЦФ
7
Карлос Санчес
ЦФ
28
Luiz Henrique
ЦФ
20
Анжело Габриэль
ЦФ
31
ParÃ¡
ЦФ
20
Мораес
ЦФ
15
Луис Фелипе
ЦФ
13
Жандрей
ЦФ
Палмейрас
15
Данило
ОП
25
Габриэль Менино
ЦП
13
Бенджамин Кушчевич
ЦФ
12
Виктор Луис
ЦФ
77
Брено Лопес
ЦФ
27
Габриэль Верон
ЦФ
21
Уэсли
ЦФ
12
Патрик де Паула
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
11
Виллиан
ЦФ
42
Jailson
ЦФ
5
2
Веласкес
95
Гильерме
22
Мадсон
4
Рейс
22
Брага
2-5
1
Вевертон
15
Гомес
22
Пикерес
14
Роша
33
Рони
23
Вейга
93
Зе Рафаэль
8
Данило
2
Веласкес
3
Леонардо
3
Леонардо
2
Веласкес
95
Гильерме
12
Пирани
12
Пирани
95
Гильерме
21
20
Габриэль
20
Габриэль
21
22
Мадсон
31
31
22
Мадсон
93
Зе Рафаэль
15
Данило
15
Данило
93
Зе Рафаэль
23
Вейга
77
Лопес
77
Лопес
23
Вейга
10
Скарпа
12
де Паула
12
де Паула
10
Скарпа
33
Рони
16
Дейверсон
16
Дейверсон
33
Рони
92
Дуду
11
Виллиан
11
Виллиан
92
Дуду
Остались в запасе
Сантос
Палмейрас
14
Jhonnathan
ЦЗ
17
Винисиус Балиэйро
ЦФ
15
Кайки
ЦФ
9
Бруно Маркес
ЦФ
7
Карлос Санчес
ЦФ
28
Luiz Henrique
ЦФ
20
Мораес
ЦФ
15
Луис Фелипе
ЦФ
13
Жандрей
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
25
Габриэль Менино
ЦП
13
Бенджамин Кушчевич
ЦФ
12
Виктор Луис
ЦФ
27
Габриэль Верон
ЦФ
21
Уэсли
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
42
Jailson
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Остались в запасе
14
Jhonnathan
ЦЗ
17
Винисиус Балиэйро
ЦФ
15
Кайки
ЦФ
9
Бруно Маркес
ЦФ
7
Карлос Санчес
ЦФ
28
Luiz Henrique
ЦФ
20
Мораес
ЦФ
15
Луис Фелипе
ЦФ
13
Жандрей
ЦФ
Остались в запасе
25
Габриэль Менино
ЦП
13
Бенджамин Кушчевич
ЦФ
12
Виктор Луис
ЦФ
27
Габриэль Верон
ЦФ
21
Уэсли
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
42
Jailson
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Статистика матча Сантос - Палмейрас
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
- : -
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Информация о матче
Стадион:
Вила Белмиро
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