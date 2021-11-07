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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Фенербахче - Кайсериспор
Фенербахче - Кайсериспор: обзор матча 07 ноября 2021
Фенербахче
07.11.2021, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 12 тур
2 : 2
Завершен
Кайсериспор
85'
М. Зайц
90+8'
М. Озил (П)
39'
Д. Коловециос
61'
М. Гавранович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фенербахче - Кайсериспор
90'
+8
Желтая карточка
Р. Дживелек
ГОЛ с пенальти! 2:2!
М. Озил
90'
+8
90'
+2
Замена
Д. Аттама
️️️️
Г. Кампаньяро
90'
+2
Замена
И. Парлак
️️️️
М. Тиам
ГОЛ! 1:2!
М. Зайц
Пас отдал
С. Дурсун
85'
80'
Замена
М. Пектемек
️️️️
Э. Бассан
Замена
М. Гюмюшкая
️️️️
И. Кахведжи
70'
Замена
М. Озил
️️️️
Ф. Кадиоглу
70'
66'
Замена
М. Кардозу
️️️️
М. Гавранович
61'
ГОЛ! 0:2!
М. Гавранович
Пас отдал
Э. Бассан
Замена
Ф. Новак
️️️️
А. Салаи
46'
Замена
Д. Пелкас
️️️️
М. Майер
46'
Замена
С. Дурсун
️️️️
Н. Сангаре
46'
39'
ГОЛ! 0:1!
Д. Коловециос
Пенальти не реализован!
И. Кахведжи
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
1
Берке Эзер
ВР
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
41
Аттила Салаи
ЦЗ
30
Назим Сангаре
ЦЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЛП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
7
Макс Майер
АП
20
Мергим Бериша
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
Кайсериспор
1
Silviu Lung Jr.
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
8
Оливье Кеман
ЦП
9
Маме Тиам
ЦП
28
Рамазан Дживелек
ЦФ
19
Марио Гавранович
ЦФ
17
Эмрах Бассан
ЦФ
12
Ибрагим Акдаг
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Фенербахче
54
Эртугрул Четин
ВР
4
Сердар Азиз
ЦЗ
57
Филип Новак
ЦЗ
9
Диего Росси
ЛВ
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
10
Месут Озил
АП
19
Сердар Дурсун
ЦФ
19
Мигель Креспо
ЦФ
Кайсериспор
3
Ясир Субаши
ЦЗ
25
Гекхан Саздаги
ЦП
20
Мигел Кардозу
ПВ
1
Дженк Генен
ЦФ
3
Джозеф Аттама
ЦФ
20
Карлос Манэ
ЦФ
23
Ильхан Парлак
ЦФ
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
99
Талха Сарыарслан
ЦФ
4-4-1-1
1
Эзер
32
Тиссеран
41
Салаи
30
Сангаре
3
Мин-Джэ
24
Кадиоглу
8
Зайц
8
Яндас
17
Кахведжи
7
Майер
20
Бериша
3-1-2-4
1
4
Коловециос
5
Хосейни
23
Кароль
15
Кампаньяро
8
Кеман
9
Тиам
12
Акдаг
17
Бассан
19
Гавранович
28
Дживелек
41
Салаи
57
Новак
57
Новак
41
Салаи
17
Кахведжи
23
Гюмюшкая
23
Гюмюшкая
17
Кахведжи
7
Майер
10
Пелкас
10
Пелкас
7
Майер
24
Кадиоглу
10
Озил
10
Озил
24
Кадиоглу
30
Сангаре
19
Дурсун
19
Дурсун
30
Сангаре
19
Гавранович
20
Кардозу
20
Кардозу
19
Гавранович
15
Кампаньяро
3
Аттама
3
Аттама
15
Кампаньяро
9
Тиам
23
Парлак
23
Парлак
9
Тиам
17
Бассан
9
Пектемек
9
Пектемек
17
Бассан
Остались в запасе
Фенербахче
Кайсериспор
54
Эртугрул Четин
ВР
4
Сердар Азиз
ЦЗ
7
Хосе Соса
ЦП
9
Диего Росси
ЛВ
19
Мигель Креспо
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
3
Ясир Субаши
ЦЗ
25
Гекхан Саздаги
ЦП
1
Дженк Генен
ЦФ
20
Карлос Манэ
ЦФ
99
Талха Сарыарслан
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Остались в запасе
54
Эртугрул Четин
ВР
4
Сердар Азиз
ЦЗ
7
Хосе Соса
ЦП
9
Диего Росси
ЛВ
19
Мигель Креспо
ЦФ
Остались в запасе
3
Ясир Субаши
ЦЗ
25
Гекхан Саздаги
ЦП
1
Дженк Генен
ЦФ
20
Карлос Манэ
ЦФ
99
Талха Сарыарслан
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Статистика матча Фенербахче - Кайсериспор
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Информация о матче
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
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