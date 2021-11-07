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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лидс - Лестер
Лидс - Лестер: обзор матча 07 ноября 2021
Лидс
07.11.2021, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 11 тур
1 : 1
Завершен
Лестер
26'
Рафинья
28'
Х. Барнс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лидс - Лестер
Замена
Т. Робертс
️️️️
Д. Харрисон
83'
80'
Замена
Д. Мэддисон
️️️️
А. Лукман
77'
Замена
К. Дьюсбери-Холл
️️️️
Ю. Тилеманс
74'
Желтая карточка
А. Лукман
70'
Замена
Д. Амарти
️️️️
Х. Барнс
28'
ГОЛ! 1:1!
Х. Барнс
Пас отдал
Б. Сумаре
Желтая карточка
Рафинья
27'
ГОЛ! 1:0!
Рафинья
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
3
Диего Льоренте
ЦЗ
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
27
Калвин Филлипс
ОП
28
Адам Форшоу
ЦП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
11
Рафинья
ПВ
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
34
Бубакари Сумаре
ОП
4
Онини Ндиди
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
11
Адемола Лукман
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Лидс
1
Кристоффер Классон
ВР
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
43
Матеуш Клих
ЦП
39
Стюарт МакКинстри
ЦП
4
Льюис Бейт
ЦП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
5
Лео Ельде
ЦФ
16
Коди Драме
ЦФ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
10
Джеймс Мэддисон
АП
22
Айосе Перес
ЦФ
27
Патсон Дака
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
4-1-1-3-1
30
Мелье
3
Льоренте
4
Стрейк
6
Купер
15
Даллас
27
Филлипс
28
Форшоу
11
Харрисон
7
Джеймс
11
Рафинья
19
Родриго
4-1-3-2
1
Шмейхель
21
Перейра
2
Сеюнджу
35
Эванс
21
Кастань
34
Сумаре
4
Ндиди
18
Тилеманс
11
Барнс
9
Варди
11
Лукман
11
Харрисон
19
Робертс
19
Робертс
11
Харрисон
11
Барнс
12
Амарти
12
Амарти
11
Барнс
18
Тилеманс
8
Дьюсбери-Холл
8
Дьюсбери-Холл
18
Тилеманс
11
Лукман
10
Мэддисон
10
Мэддисон
11
Лукман
Остались в запасе
Лидс
Лестер
1
Кристоффер Классон
ВР
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
43
Матеуш Клих
ЦП
39
Стюарт МакКинстри
ЦП
4
Льюис Бейт
ЦП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
5
Лео Ельде
ЦФ
16
Коди Драме
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
21
Дэнни Уорд
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
22
Айосе Перес
ЦФ
27
Патсон Дака
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
1
Кристоффер Классон
ВР
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
43
Матеуш Клих
ЦП
39
Стюарт МакКинстри
ЦП
4
Льюис Бейт
ЦП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
5
Лео Ельде
ЦФ
16
Коди Драме
ЦФ
Остались в запасе
21
Дэнни Уорд
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
22
Айосе Перес
ЦФ
27
Патсон Дака
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Лидс - Лестер
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
Стадион:
Элланд Роад
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