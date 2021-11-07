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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Брюгге - Стандард
Брюгге - Стандард: обзор матча 07 ноября 2021
Брюгге
07.11.2021, воскресенье, 15:30
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
2 : 2
Завершен
Стандард
16'
Б. Дост
35'
Ш. Де Кетеларе
39'
А. Доннум
52'
Н. Дюсенн (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брюгге - Стандард
90'
Желтая карточка
Х. Рафья
85'
Замена
К. Фай
️️️️
К. Лайфис
84'
Замена
М. Бокади
️️️️
У. Сике
Замена
Х. Искьердо
️️️️
И. ван дер Бремпт
72'
Замена
М. Ритс
️️️️
Р. Вормер
72'
71'
Замена
Х. Рафья
️️️️
А. Доннум
69'
Желтая карточка
Н. Раскин
63'
Замена
М. Карсела-Гонсалес
️️️️
Д. Дрэгуш
Замена
Ф. Рикка
️️️️
Ф. Мауасса
55'
52'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Н. Дюсенн
Желтая карточка
С. Миньоле
51'
Желтая карточка
К. Мата
47'
39'
ГОЛ! 2:1!
А. Доннум
Пас отдал
Г. Цимирот
ГОЛ! 2:0!
Ш. Де Кетеларе
35'
ГОЛ! 1:0!
Б. Дост
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
13
Джек Хендри
ЦЗ
3
Эдер Баланта
ОП
25
Рууд Вормер
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
22
Клинтон Мата
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Стандард
16
Арно Бодар
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
43
Николас Раскин
ЦП
59
Гойко Цимирот
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
34
Константинос Лайфис
ЦП
15
Арон Доннум
ПВ
11
Джексон Мюлека
ЦФ
10
Денис Дрэгуш
ЦФ
41
Уго Сике
ЦФ
Главный тренер
Мбайе Лейе
Брюгге
24
Ник Шинтон
ВР
1
Сенне Ламменс
ВР
72
Ноа Мбамба
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
3
Матей Митрович
ЦЗ
21
Хосе Искьердо
ЛВ
23
Матс Ритс
ЦП
14
Камаль Соуа
АП
7
Уэсли
ЦФ
Стандард
30
Лоран Хенкине
ВР
20
Мервил Бокади
ЦЗ
19
Коллинс Фай
ЦЗ
34
Николя Гавори
ЦЗ
24
Хамза Рафья
ЦП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
5
Мусса Сиссако
ЦФ
4-1-3-1-1
22
Миньоле
27
Мауасса
44
Мехеле
13
Хендри
20
ван дер Бремпт
3
Баланта
25
Вормер
20
Ванакен
22
Мата
17
Де Кетеларе
12
Дост
2-4-1-3
16
Бодар
3
Дюсенн
27
Нкунку
59
Цимирот
22
Бастьен
34
Лайфис
43
Раскин
15
Доннум
41
Сике
10
Дрэгуш
11
Мюлека
27
Мауасса
16
Рикка
16
Рикка
27
Мауасса
25
Вормер
23
Ритс
23
Ритс
25
Вормер
20
ван дер Бремпт
21
Искьердо
21
Искьердо
20
ван дер Бремпт
41
Сике
20
Бокади
20
Бокади
41
Сике
34
Лайфис
19
Фай
19
Фай
34
Лайфис
15
Доннум
24
Рафья
24
Рафья
15
Доннум
10
Дрэгуш
16
Карсела-Гонсалес
16
Карсела-Гонсалес
10
Дрэгуш
Остались в запасе
Брюгге
Стандард
24
Ник Шинтон
ВР
1
Сенне Ламменс
ВР
72
Ноа Мбамба
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
3
Матей Митрович
ЦЗ
14
Камаль Соуа
АП
7
Уэсли
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
30
Лоран Хенкине
ВР
34
Николя Гавори
ЦЗ
5
Мусса Сиссако
ЦФ
Главный тренер
Мбайе Лейе
Остались в запасе
24
Ник Шинтон
ВР
1
Сенне Ламменс
ВР
72
Ноа Мбамба
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
3
Матей Митрович
ЦЗ
14
Камаль Соуа
АП
7
Уэсли
ЦФ
Остались в запасе
30
Лоран Хенкине
ВР
34
Николя Гавори
ЦЗ
5
Мусса Сиссако
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Главный тренер
Мбайе Лейе
Статистика матча Брюгге - Стандард
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
1 : 2
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Информация о матче
Стадион:
Ян Брейдель
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