Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Дания. Суперлига
Вайле - Сендерийск
Вайле - Сендерийск: обзор матча 07 ноября 2021
Вайле
07.11.2021, воскресенье, 16:00
Дания. Суперлига, 15 тур
3 : 1
Завершен
Сендерийск
33'
A. Mucolli
60'
С. Эзатолахи
63'
D. Tchamba (АГ)
90'
Э. Хольм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вайле - Сендерийск
90'
ГОЛ! 3:1!
Э. Хольм
Желтая карточка
Д. Колингер
89'
Желтая карточка
Х. Ханссон
78'
75'
Замена
K. Ingi Kristinsson
️️️️
J. Simonsen
Замена
K. Custovic
️️️️
Л. Энгель
74'
Замена
L. Hetemi
️️️️
A. Mucolli
74'
Желтая карточка
М. Джеймс
71'
68'
Замена
S. Reese
️️️️
R. Hassan
68'
Замена
Э. Корнвиг
️️️️
Ю. Эскесен
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
D. Tchamba
63'
Замена
Л. Джорджевич
️️️️
А. Понсе
61'
ГОЛ! 2:0!
С. Эзатолахи
Пас отдал
А. Понсе
60'
57'
Замена
Ф. Мумбанья
️️️️
T. Abdulrahman
36'
Желтая карточка
J. Simonsen
ГОЛ! 1:0!
A. Mucolli
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вайле
1
Стен Грютебуст
ВР
4
Маньрекар Джеймс
ЦП
10
Халлур Ханссон
ЦП
19
Arbnor Mucolli
ЦФ
4
Херон
ЦФ
20
Денис Колингер
ЦФ
14
Тобиас Мельгор
ЦФ
4
Лукас Энгель
ЦФ
6
Саид Эзатолахи
ЦФ
10
Аллан Соуза
ЦФ
9
Андрес Понсе
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Сендерийск
5
Marc Dal Hende
ЦЗ
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
17
Mads Albaek
ЦП
29
Victor Ekani
ЦП
34
Юлиус Эскесен
ЦП
77
Rilwan Hassan
ЦФ
1
Nikolai Flø
ЦФ
3
Эмиль Хольм
ЦФ
21
Jeppe Simonsen
ЦФ
18
Duplexe Tchamba
ЦФ
25
T. Abdulrahman
ЦФ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Вайле
3
Вильорнур Давидсен
ЦЗ
7
Мухамаду Драмме
ОП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
30
Александер Брунст
ЦФ
4
Kevin Custovic
ЦФ
34
Lundrim Hetemi
ЦФ
Сендерийск
5
Søren Reese
ЦЗ
23
Mads Hansen
ЦП
0
D. Prosser
ЦФ
20
Лоуренс Томас
ЦФ
8
Эмиль Корнвиг
ЦФ
23
Kristofer Ingi Kristinsson
ЦФ
29
Фарис Мумбанья
ЦФ
2-5
1
Грютебуст
4
Джеймс
10
Ханссон
4
Энгель
9
Понсе
10
Соуза
6
Эзатолахи
14
Мельгор
2-3-5
5
3
Гартенманн
17
29
34
Эскесен
1
25
18
21
3
Хольм
9
Понсе
19
Джорджевич
19
Джорджевич
9
Понсе
4
Энгель
4
4
4
Энгель
19
34
34
19
77
5
5
77
34
Эскесен
8
Корнвиг
8
Корнвиг
34
Эскесен
21
23
23
21
25
29
Мумбанья
29
Мумбанья
25
Остались в запасе
Вайле
Сендерийск
3
Вильорнур Давидсен
ЦЗ
7
Мухамаду Драмме
ОП
30
Александер Брунст
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
23
Mads Hansen
ЦП
0
D. Prosser
ЦФ
20
Лоуренс Томас
ЦФ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Остались в запасе
3
Вильорнур Давидсен
ЦЗ
7
Мухамаду Драмме
ОП
30
Александер Брунст
ЦФ
Остались в запасе
23
Mads Hansen
ЦП
0
D. Prosser
ЦФ
20
Лоуренс Томас
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Статистика матча Вайле - Сендерийск
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Вайле
Дания. Суперлига, 32 тур
Оденсе
0 : 1
17.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 31 тур
Вайле
2 : 0
10.05.2026
Фредерисия
Дания. Суперлига, 30 тур
Рандерс
1 : 0
03.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 29 тур
Копенгаген
3 : 0
27.04.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 28 тур
Вайле
1 : 2
22.04.2026
Силькеборг
Сендерийск
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Хорсенс
5 : 1
25.10.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Информация о матче
Стадион:
Вайле
Новости команд
Все
Вайле
Сендерийск
«Спартаку» предложили российского форварда из чемпионата Дании
2025.06.12 12:14
6
Российский форвард стал 6-м в списке бомбардиров чемпионата Дании
2025.05.27 11:05
Российский форвард оформил 4-й дубль за сезон в чемпионате Дании
2025.04.19 17:06
1
Российский форвард забил в Дании в 6-м матче подряд
2025.03.31 09:46
5
Российский форвард сделал дубль в чемпионате Дании, у него 10 голов за сезон
2025.03.18 08:23
«Спартаку» предложили российского форварда из чемпионата Дании
2025.06.12 12:14
6
Российский форвард стал 6-м в списке бомбардиров чемпионата Дании
2025.05.27 11:05
Российский форвард оформил 4-й дубль за сезон в чемпионате Дании
2025.04.19 17:06
1
Российский форвард забил в Дании в 6-м матче подряд
2025.03.31 09:46
5
Российский форвард сделал дубль в чемпионате Дании, у него 10 голов за сезон
2025.03.18 08:23
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+