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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Гезтепе - Коньяспор
Гезтепе - Коньяспор: обзор матча 07 ноября 2021
Гезтепе
07.11.2021, воскресенье, 13:30
Турция. Суперлига, 12 тур
0 : 2
Завершен
Коньяспор
25'
С. Цикалеши
72'
С. Цикалеши
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гезтепе - Коньяспор
Желтая карточка
М. Палули
89'
87'
Замена
А. Рахманович
️️️️
С. Дикмен
87'
Замена
О. Улджын
️️️️
С. Гюрлер
84'
Желтая карточка
Н. Скубич
72'
ГОЛ! 0:2!
С. Цикалеши
Пас отдал
С. Гюрлер
Замена
Х. Акбунар
️️️️
Лоуренси
71'
Желтая карточка
Лоуренси
63'
Замена
Б. Идейе
️️️️
Ш. Ндиайе
61'
58'
Замена
P. Mpoku
️️️️
Э. Чекичи
Замена
К. Алиджи
️️️️
Б. Эмир
46'
Замена
В. Анхель
️️️️
Д. Арсланажич
46'
45'
+6
Желтая карточка
Гильерме
Красная карточка
Я. Каян
45'
39'
Замена
К. Михаляк
️️️️
З. Битики
37'
Желтая карточка
З. Битики
Желтая карточка
Д. Арсланажич
27'
25'
ГОЛ! 0:1!
С. Цикалеши
Пас отдал
С. Гюрлер
Замена
Д. Тижанич
️️️️
А. Яхович
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гезтепе
15
Дино Арсланажич
ЦЗ
33
Атындж Нукан
ЦЗ
41
Беркан Эмир
ЦЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
7
Мурат Палули
ЦЗ
8
Сонер Айдогду
ЦП
20
Ялчин Каян
ЦП
7
Лоуренси
ЦФ
70
Ирфан Эгрибаят
ЦФ
27
Шериф Ндиайе
ЦФ
18
Адис Яхович
ЦФ
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Коньяспор
23
Ибрахим Сехич
ВР
12
Гильерме
ЦЗ
89
Нейц Скубич
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
11
Зимер Битики
ЛВ
6
Сонер Дикмен
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
7
Сердар Гюрлер
ЦП
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
4
Адиль Демирбаг
ЦФ
8
Эндри Чекичи
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Гезтепе
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
6
Атакан Канкая
ЦП
43
Давид Тижанич
АП
7
Халил Акбунар
ПВ
11
Егэ Озкайимоглу
ЦФ
1
Arda Özcimen
ЦФ
68
Дженан Бурекович
ЦФ
22
Керим Алиджи
ЦФ
32
Макана Баку
ЦФ
12
Браун Идейе
ЦФ
Коньяспор
34
Eray Birnican
ВР
28
Marin Anicic
ЦЗ
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
35
Огулькан Улджын
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
88
Ахмет Карадемир
ЦФ
6
Муса Чагыран
ЦФ
77
Конрад Михаляк
ЦФ
40
Paul-JosÃ© Mpoku
ЦФ
3-2-2-4
41
Эмир
47
Демирташ
7
Палули
33
Нукан
15
Арсланажич
8
Айдогду
20
Каян
7
Лоуренси
18
Яхович
27
Ндиайе
70
Эгрибаят
3-3-1-3
23
Сехич
12
Гильерме
89
Скубич
6
Джалик
6
Дикмен
8
Хаджиахметович
7
Гюрлер
11
Битики
8
Чекичи
4
Демирбаг
17
Цикалеши
15
Арсланажич
4
Анхель
4
Анхель
15
Арсланажич
18
Яхович
43
Тижанич
43
Тижанич
18
Яхович
7
Лоуренси
7
Акбунар
7
Акбунар
7
Лоуренси
41
Эмир
22
Алиджи
22
Алиджи
41
Эмир
27
Ндиайе
12
Идейе
12
Идейе
27
Ндиайе
6
Дикмен
11
Рахманович
11
Рахманович
6
Дикмен
7
Гюрлер
35
Улджын
35
Улджын
7
Гюрлер
11
Битики
77
Михаляк
77
Михаляк
11
Битики
8
Чекичи
40
40
8
Чекичи
Остались в запасе
Гезтепе
Коньяспор
6
Атакан Канкая
ЦП
11
Егэ Озкайимоглу
ЦФ
1
Arda Özcimen
ЦФ
68
Дженан Бурекович
ЦФ
32
Макана Баку
ЦФ
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
34
Eray Birnican
ВР
28
Marin Anicic
ЦЗ
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
88
Ахмет Карадемир
ЦФ
6
Муса Чагыран
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Остались в запасе
6
Атакан Канкая
ЦП
11
Егэ Озкайимоглу
ЦФ
1
Arda Özcimen
ЦФ
68
Дженан Бурекович
ЦФ
32
Макана Баку
ЦФ
Остались в запасе
34
Eray Birnican
ВР
28
Marin Anicic
ЦЗ
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
88
Ахмет Карадемир
ЦФ
6
Муса Чагыран
ЦФ
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Главный тренер
Ильхан Палут
Статистика матча Гезтепе - Коньяспор
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Гезтепе
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
- : -
30.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
0 : 1
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Гезтепе
2 : 0
25.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 8 тур
Коджаэлиспор
1 : 2
18.10.2026
Гезтепе
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
Конья
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