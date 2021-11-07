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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Серветт - Цюрих
Серветт - Цюрих: обзор матча 07 ноября 2021
Серветт
07.11.2021, воскресенье, 16:15
Швейцария. Суперлига, 13 тур
1 : 2
Завершен
Цюрих
66'
К. Имери
28'
А. Сесай
44'
М. Криезиу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Серветт - Цюрих
Желтая карточка
М. Диалло
90'
+4
90'
+4
Желтая карточка
Б. Красники
Желтая карточка
Р. Роделен
86'
83'
Замена
Т. Айегун
️️️️
В. Гнонто
80'
Желтая карточка
У. Думбия
Замена
А. Антунес
️️️️
А. Шалк
79'
71'
Замена
М. Хорншух
️️️️
Б. Джемаили
71'
Замена
Б. Красники
️️️️
А. Маркезано
ГОЛ! 1:2!
К. Имери
Пас отдал
Р. Роделен
66'
Желтая карточка
Г. Кюи
61'
Замена
Р. Роделен
️️️️
Т. Валь
59'
Замена
М. Диалло
️️️️
А. Сотье
59'
55'
Желтая карточка
М. Криезиу
Желтая карточка
А. Сотье
53'
47'
Желтая карточка
В. Гнонто
46'
Замена
В. Гнонто
️️️️
Б. Крамер
44'
ГОЛ! 0:2!
М. Криезиу
Желтая карточка
К. Имери
43'
28'
ГОЛ! 0:1!
А. Сесай
Пас отдал
А. Маркезано
11'
Желтая карточка
Б. Крамер
Желтая карточка
Ж. Фрик
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серветт
32
Жереми Фрик
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
32
Антони Сотье
ЦЗ
4
Стив Руй
ЦЗ
30
Кастриот Имери
ОП
25
Тео Валь
ЦП
9
Мирослав Стеванович
ЦП
8
Алекс Шалк
ЦФ
19
Йоан Северен
ЦФ
28
Давид Дулин
ЦФ
99
Грейон Кюи
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Цюрих
25
Яник Брехнер
ВР
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
5
Фидан Алити
ЦЗ
3
Адриан Герреро
ЛВ
21
Блерим Джемаили
ЦП
19
Антонио Маркезано
ЦП
9
Блаж Крамер
ЦФ
28
Никола Бораниясевич
ЦФ
20
Усман Думбия
ЦФ
9
Ассан Сесай
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Серветт
34
Роджерио Ньякосси
ЦЗ
29
Malik Sawadogo
ЦЗ
20
Papu Mendes
ЦП
17
Рикардо Азеведо
ЦП
23
Ронни Роделен
ЦФ
12
Эдин Омераджич
ЦФ
3
Николя Вуйоз
ЦФ
25
Мусса Диалло
ЦФ
8
Алексис Антунес
ЦФ
Цюрих
16
Марк Хорншух
ЦЗ
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
15
Тосин Айегун
ЦП
8
Vasilije Janjicic
ЦП
7
Бледиан Красники
ЦП
9
Родриго Польеро
ЦФ
1
Живко Костадинович
ЦФ
27
Фабиан Рохнер
ЦФ
2
Линдрит Камбери
ЦФ
3-1-2-4
32
Фрик
3
Клиши
4
Руй
32
Сотье
30
Имери
25
Валь
9
Стеванович
8
Шалк
99
Кюи
28
Дулин
19
Северен
3-2-1-4
25
Брехнер
4
Омераджич
31
Криезиу
5
Алити
21
Джемаили
19
Маркезано
3
Герреро
9
Сесай
20
Думбия
28
Бораниясевич
9
Крамер
25
Валь
23
Роделен
23
Роделен
25
Валь
32
Сотье
25
Диалло
25
Диалло
32
Сотье
8
Шалк
8
Антунес
8
Антунес
8
Шалк
9
Крамер
29
Гнонто
29
Гнонто
9
Крамер
21
Джемаили
16
Хорншух
16
Хорншух
21
Джемаили
Гнонто
15
Айегун
15
Айегун
Гнонто
19
Маркезано
7
Красники
7
Красники
19
Маркезано
Остались в запасе
Серветт
Цюрих
34
Роджерио Ньякосси
ЦЗ
29
Malik Sawadogo
ЦЗ
20
Papu Mendes
ЦП
17
Рикардо Азеведо
ЦП
12
Эдин Омераджич
ЦФ
3
Николя Вуйоз
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
8
Vasilije Janjicic
ЦП
9
Родриго Польеро
ЦФ
1
Живко Костадинович
ЦФ
27
Фабиан Рохнер
ЦФ
2
Линдрит Камбери
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Остались в запасе
34
Роджерио Ньякосси
ЦЗ
29
Malik Sawadogo
ЦЗ
20
Papu Mendes
ЦП
17
Рикардо Азеведо
ЦП
12
Эдин Омераджич
ЦФ
3
Николя Вуйоз
ЦФ
Остались в запасе
8
Vasilije Janjicic
ЦП
9
Родриго Польеро
ЦФ
1
Живко Костадинович
ЦФ
27
Фабиан Рохнер
ЦФ
2
Линдрит Камбери
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Главный тренер
Людовик Маньин
Статистика матча Серветт - Цюрих
6
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
5
Матчи команд
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21.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 12 тур
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2 : 1
31.10.2026
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Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
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Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
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3 : 5
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2 : 1
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Цюрих
0 : 0
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Тун
Информация о матче
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