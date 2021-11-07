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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Урал - Зенит
Урал - Зенит: обзор матча 07 ноября 2021
Урал
07.11.2021, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 14 тур
0 : 0
Завершен
Зенит
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Зенит
88'
Желтая карточка
Д. Чистяков
86'
Замена
А. Мостовой
️️️️
Вендел
Замена
Ю. Железнов
️️️️
К. Колесниченко
81'
Замена
Р. Гаджимурадов
️️️️
А. Егорычев
74'
Замена
Л. Гагнидзе
️️️️
Б. Йовичич
70'
52'
Красная карточка
Клаудиньо
46'
Замена
А. Ерохин
️️️️
А. Дзюба
46'
Замена
Малком
️️️️
Я. Ракицкий
34'
Желтая карточка
Я. Ракицкий
Желтая карточка
А. Егорычев
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
1
Илья Помазун
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
32
Бранко Йовичич
ОП
8
Рафал Августиняк
ОП
5
Андрей Егорычев
ЦП
9
Кирилл Колесниченко
АП
10
Эрик Бикфалви
АП
Главный тренер
Игорь Шалимов
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Данил Круговой
ЛАЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
5
Вильмар Барриос
ОП
8
Вендел
ЦП
33
Клаудиньо
АП
20
Сердар Азмун
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Урал
59
Владимир Панов
ВР
31
Ярослав Годзюр
ВР
44
Владимир Рыков
ЦЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
83
Артем Шмыков
ОП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
9
Артем Максименко
ПВ
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
Зенит
71
Даниил Одоевский
ВР
1
Давид Бязров
ВР
4
Данила Хотулев
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
5
Кирилл Кравцов
ОП
21
Александр Ерохин
АП
10
Малком
ПВ
3-4-1-2
1
Помазун
95
Адамов
63
Кузьмичев
46
Мамин
3
Гогличидзе
32
Йовичич
8
Августиняк
15
Кулаков
5
Егорычев
10
Бикфалви
9
Колесниченко
4-2-1-1-2
41
Кержаков
15
Караваев
6
Ловрен
44
Ракицкий
78
Чистяков
5
Барриос
3
Круговой
8
Вендел
33
Клаудиньо
22
Дзюба
20
Азмун
32
Йовичич
23
Гагнидзе
23
Гагнидзе
32
Йовичич
9
Колесниченко
14
Железнов
14
Железнов
9
Колесниченко
5
Егорычев
10
Гаджимурадов
10
Гаджимурадов
5
Егорычев
22
Дзюба
21
Ерохин
21
Ерохин
22
Дзюба
8
Вендел
77
Мостовой
77
Мостовой
8
Вендел
44
Ракицкий
10
Малком
10
Малком
44
Ракицкий
Остались в запасе
Урал
Зенит
83
Артем Шмыков
ОП
59
Владимир Панов
ВР
31
Ярослав Годзюр
ВР
44
Владимир Рыков
ЦЗ
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
9
Артем Максименко
ПВ
Главный тренер
Игорь Шалимов
5
Кирилл Кравцов
ОП
71
Даниил Одоевский
ВР
1
Давид Бязров
ВР
4
Данила Хотулев
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
83
Артем Шмыков
ОП
59
Владимир Панов
ВР
31
Ярослав Годзюр
ВР
44
Владимир Рыков
ЦЗ
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
9
Артем Максименко
ПВ
Остались в запасе
5
Кирилл Кравцов
ОП
71
Даниил Одоевский
ВР
1
Давид Бязров
ВР
4
Данила Хотулев
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Урал - Зенит
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Зенит
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Панин
(Дмитров)
Помощники судьи:
Алексей Стипиди
Александр Богданов
Дополнительные помощники:
VAR - Алексей Амелин AVAR - Дмитрий Мосякин
Резервный судья:
Евгений Буланов
Инспектор:
Сергей Зуев
Стадион:
Екатеринбург Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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