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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион
Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион: обзор матча 07 ноября 2021
Нью-Йорк Сити
07.11.2021, воскресенье, 23:30
США. МЛС, 46 тур
1 : 1
Завершен
Филадельфия Юнион
53'
В. Кастелланос
27'
K. Przybyłko
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион
90'
+3
Замена
Х. Буэно
️️️️
Х. Монтейру
Замена
Т. Грэй
️️️️
С. Родригес
89'
85'
Желтая карточка
А. Бедойя
Желтая карточка
Х. Медина
82'
81'
Замена
К. Бурк
️️️️
K. Przybyłko
66'
Замена
П. Ааронсон
️️️️
Д. Газдаг
66'
Замена
Д. МакГлинн
️️️️
Л. Флеч
ГОЛ! 1:1!
В. Кастелланос
Пас отдал
М. Моралес
53'
50'
Желтая карточка
Х. Мартинес
31'
Желтая карточка
К. Вагнер
27'
ГОЛ! 0:1!
K. Przybyłko
25'
Желтая карточка
Я. Глеснес
Красная карточка
G. Zelalem
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Йорк Сити
1
Шон Джонсон
ВР
18
Александр Калленс
ЦЗ
25
Максим Шано
ЦЗ
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
29
Gedion Zelalem
ЦП
28
Хесус Медина
ЦП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
8
Сантьяго Родригес
ЦФ
18
Мальте Амундсен
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Филадельфия Юнион
18
Андре Блэйк
ВР
3
Джек Эллиот
ЦЗ
5
Якоб Глеснес
ЦЗ
15
Оливье Мбайзо
ЦЗ
70
Хосе Мартинес
ОП
35
Хамиру Монтейру
ЦП
11
Алехандро Бедойя
ЦП
16
Даниэль Газдаг
ЦП
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
18
Леон Флеч
ЦФ
27
Кай Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Нью-Йорк Сити
4
Гудмундур Тораринссон
ЦП
13
Luis Barraza
ЦФ
11
Тиаго Андраде
ЦФ
2
Chris Gloster
ЦФ
24
Тайвон Грэй
ЦФ
32
Vuk Latinovich
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
15
Tony Rocha
ЦФ
11
Таллес Магно
ЦФ
Филадельфия Юнион
17
Джо Бендик
ВР
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
8
Хесус Буэно
ЦП
7
Кори Бурк
ЦФ
26
Натан Харриел
ЦФ
2
Алвас Пауэлл
ЦФ
10
Пакстен Ааронсон
ЦФ
7
Джек МакГлинн
ЦФ
33
Куинн Салливан
ЦФ
4-3-3
1
Джонсон
18
Калленс
6
Сэндс
27
Моралес
25
Шано
29
28
Медина
10
Моралес
18
Амундсен
8
Родригес
11
Кастелланос
3-1-3-3
18
Блэйк
3
Эллиот
5
Глеснес
15
Мбайзо
70
Мартинес
35
Монтейру
11
Бедойя
16
Газдаг
27
Вагнер
18
Флеч
93
8
Родригес
24
Грэй
24
Грэй
8
Родригес
35
Монтейру
8
Буэно
8
Буэно
35
Монтейру
93
7
Бурк
7
Бурк
93
16
Газдаг
10
Ааронсон
10
Ааронсон
16
Газдаг
18
Флеч
7
МакГлинн
7
МакГлинн
18
Флеч
Остались в запасе
Нью-Йорк Сити
Филадельфия Юнион
4
Гудмундур Тораринссон
ЦП
13
Luis Barraza
ЦФ
11
Тиаго Андраде
ЦФ
2
Chris Gloster
ЦФ
32
Vuk Latinovich
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
15
Tony Rocha
ЦФ
11
Таллес Магно
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
17
Джо Бендик
ВР
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
26
Натан Харриел
ЦФ
2
Алвас Пауэлл
ЦФ
33
Куинн Салливан
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Остались в запасе
4
Гудмундур Тораринссон
ЦП
13
Luis Barraza
ЦФ
11
Тиаго Андраде
ЦФ
2
Chris Gloster
ЦФ
32
Vuk Latinovich
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
15
Tony Rocha
ЦФ
11
Таллес Магно
ЦФ
Остались в запасе
17
Джо Бендик
ВР
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
26
Натан Харриел
ЦФ
2
Алвас Пауэлл
ЦФ
33
Куинн Салливан
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Главный тренер
Джим Кертин
Статистика матча Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион
1
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Информация о матче
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