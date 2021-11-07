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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Мальорка - Эльче
Мальорка - Эльче: обзор матча 07 ноября 2021
Мальорка
07.11.2021, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 13 тур
2 : 2
Завершен
Эльче
72'
С. Севилья (П)
90+5'
П. Маффео
68'
Л. Бойе
75'
Л. Бойе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальорка - Эльче
ГОЛ! 2:2!
П. Маффео
Пас отдал
Д. Родригес
90'
+5
88'
Желтая карточка
П. Бигас
86'
Замена
И. Марконе
️️️️
Л. Бойе
86'
Замена
Д. Гонсалес
️️️️
О. Маскарель
Замена
Х. Мбула
️️️️
С. Севилья
82'
80'
Замена
Д. Бенедетто
️️️️
Лукас
Замена
Абдон
️️️️
Л. Кан Ин
77'
Замена
И. Руис де Галаррета
️️️️
И. Баба
77'
75'
ГОЛ! 1:2!
Л. Бойе
Пас отдал
Й. Мохика
ГОЛ с пенальти! 1:1!
С. Севилья
72'
68'
ГОЛ! 0:1!
Л. Бойе
67'
Замена
Хосема
️️️️
Х. Пасторе
67'
Замена
Хосан
️️️️
Фидель
Замена
Ф. Ниньо
️️️️
Анхель
64'
Замена
А. Ндиайе
️️️️
А. Санчес
64'
Желтая карточка
И. Баба
59'
38'
Желтая карточка
А. Барраган
33'
Желтая карточка
Л. Бойе
Желтая карточка
Ф. Руссо
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
1
Маноло Рейна
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
4
Франко Руссо
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
8
Сальвадор Севилья
ЦП
6
Антонио Санчес
ЦП
14
Иддрису Баба
ЦП
7
Ли Кан Ин
АП
14
Дани Родригес
АП
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Эльче
13
Эдгар Бадия
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Фидель
ЛВ
6
Жерар Гумбау
ОП
8
Омар Маскарель
ОП
15
Хавьер Пасторе
АП
15
Лукас Бойе
ЦФ
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Мальорка
13
Лео Роман
ВР
1
Доминик Грейф
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
7
Лаго Жуниор
ЛВ
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
14
Алейш Фебас
ЦП
6
Родриго Батталья
ЦП
11
Хорди Мбула
ПВ
14
Фер Ниньо
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
Эльче
1
Кико Касилья
ВР
1
Аксель Вернер
ВР
20
Хосема
ЦЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
11
Пере Милья
ЛВ
23
Иван Марконе
ОП
17
Хосан
ПВ
8
Хони Аламо
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
9
Дарио Бенедетто
ЦФ
4-3-2-1
1
Рейна
24
Коста
24
Вальент
4
Руссо
24
Маффео
8
Севилья
6
Санчес
14
Баба
14
Родригес
7
Кан Ин
9
Анхель
4-2-2-2
13
Бадия
19
Барраган
3
Роко
6
Бигас
22
Мохика
6
Гумбау
8
Маскарель
15
Пасторе
10
Фидель
7
Лукас
15
Бойе
14
Баба
16
Руис де Галаррета
16
Руис де Галаррета
14
Баба
6
Санчес
21
Ндиайе
21
Ндиайе
6
Санчес
8
Севилья
11
Мбула
11
Мбула
8
Севилья
9
Анхель
14
Ниньо
14
Ниньо
9
Анхель
7
Кан Ин
9
Абдон
9
Абдон
7
Кан Ин
15
Пасторе
20
Хосема
20
Хосема
15
Пасторе
8
Маскарель
16
Гонсалес
16
Гонсалес
8
Маскарель
15
Бойе
23
Марконе
23
Марконе
15
Бойе
10
Фидель
17
Хосан
17
Хосан
10
Фидель
7
Лукас
9
Бенедетто
9
Бенедетто
7
Лукас
Остались в запасе
Мальорка
Эльче
13
Лео Роман
ВР
1
Доминик Грейф
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
14
Алейш Фебас
ЦП
6
Родриго Батталья
ЦП
7
Лаго Жуниор
ЛВ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
1
Кико Касилья
ВР
1
Аксель Вернер
ВР
5
Гонсало Верду
ЦЗ
11
Пере Милья
ЛВ
8
Хони Аламо
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Остались в запасе
13
Лео Роман
ВР
1
Доминик Грейф
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
14
Алейш Фебас
ЦП
6
Родриго Батталья
ЦП
7
Лаго Жуниор
ЛВ
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
1
Аксель Вернер
ВР
5
Гонсало Верду
ЦЗ
11
Пере Милья
ЛВ
8
Хони Аламо
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Статистика матча Мальорка - Эльче
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Информация о матче
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
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