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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Интернасьонал - Гремио
Интернасьонал - Гремио: обзор матча 07 ноября 2021
Интернасьонал
07.11.2021, воскресенье, 01:00
Бразилия. Серия А, 30 тур
1 : 0
Завершен
Гремио
40'
Тайсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интернасьонал - Гремио
Замена
Д. Кардозо
️️️️
Ю. Алберто
90'
+4
Желтая карточка
Мойзес
77'
77'
Замена
Вандерсон
️️️️
Рафинья
77'
Замена
J. Pyerre
️️️️
Л. Силва
75'
Желтая карточка
Т. Сантос
74'
Замена
Алиссон
️️️️
Феррейра
60'
Замена
Х. Кампас
️️️️
М. Вилласанти
60'
Замена
D. Souza
️️️️
М. Борха
Замена
Маурисио
️️️️
Тайсон
58'
Замена
Г. Меркадо
️️️️
Р. Саравия
46'
ГОЛ! 1:0!
Тайсон
Пас отдал
Эденилсон
40'
29'
Желтая карточка
P. Geromel
Желтая карточка
Р. Саравия
24'
22'
Желтая карточка
М. Вилласанти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интернасьонал
27
Мойзес
ЛЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
88
Эденилсон
ЦП
11
Тайсон
ЦФ
14
Марсело Ломба
ЦФ
31
Виктор Куэста
ЦФ
20
Ренцо Саравия
ЦФ
13
Родриго Дурадо
ЦФ
23
Родриго Линдосо
ЦФ
8
Патрик
ЦФ
9
Юри Алберто
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Гремио
13
Рафинья
ЦЗ
3
Pedro Geromel
ЦЗ
33
Бруно Кортес
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
21
Тиаго Сантос
ЦП
20
Матиас Вилласанти
ЦП
12
Габриэль Чапеко
ЦФ
4
Вальтер Каннеман
ЦФ
16
Лукас Силва
ЦФ
93
Мигель Борха
ЦФ
11
Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Интернасьонал
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
21
Габриэль Бочилия
ЦП
5
Джонни Кардозо
ЦП
7
Карлос Паласиос
ЦФ
5
Хейтор
ЦФ
23
Зе Габриэл
ЦФ
18
Маурисио
ЦФ
12
Emerson Júnior
ЦФ
12
Paulo Victor
ЦФ
99
Матеус Кадорини
ЦФ
11
Gustavo Maia
ЦФ
Гремио
12
Бренно
ВР
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
37
Дарлан
ОП
25
Алиссон
ЦП
49
Sarará
ЦП
8
Хаминтон Кампас
АП
13
Элиас Маноэл
ЦФ
4
Руан
ЦФ
2
Вандерсон
ЦФ
21
Jean Pyerre
ЦФ
7
Diego Souza
ЦФ
16
Диого Барбоза
ЦФ
2-1-5
27
Мойзес
4
Мендес
88
Эденилсон
13
Дурадо
9
Алберто
8
Патрик
23
Линдосо
20
Саравия
3-2-1-5
13
Рафинья
3
33
Кортес
21
Сантос
20
Вилласанти
11
Коста
12
Чапеко
11
Феррейра
93
Борха
16
Силва
4
Каннеман
20
Саравия
25
Меркадо
25
Меркадо
20
Саравия
9
Алберто
5
Кардозо
5
Кардозо
9
Алберто
11
Тайсон
18
Маурисио
18
Маурисио
11
Тайсон
11
Феррейра
25
Алиссон
25
Алиссон
11
Феррейра
20
Вилласанти
8
Кампас
8
Кампас
20
Вилласанти
13
Рафинья
2
Вандерсон
2
Вандерсон
13
Рафинья
16
Силва
21
21
16
Силва
93
Борха
7
7
93
Борха
Остались в запасе
Интернасьонал
Гремио
27
Кайке Роша
ЦЗ
21
Габриэль Бочилия
ЦП
7
Карлос Паласиос
ЦФ
5
Хейтор
ЦФ
23
Зе Габриэл
ЦФ
12
Emerson Júnior
ЦФ
12
Paulo Victor
ЦФ
99
Матеус Кадорини
ЦФ
11
Gustavo Maia
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
37
Дарлан
ОП
12
Бренно
ВР
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
49
Sarará
ЦП
13
Элиас Маноэл
ЦФ
4
Руан
ЦФ
16
Диого Барбоза
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Остались в запасе
27
Кайке Роша
ЦЗ
21
Габриэль Бочилия
ЦП
7
Карлос Паласиос
ЦФ
5
Хейтор
ЦФ
23
Зе Габриэл
ЦФ
12
Emerson Júnior
ЦФ
12
Paulo Victor
ЦФ
99
Матеус Кадорини
ЦФ
11
Gustavo Maia
ЦФ
Остались в запасе
37
Дарлан
ОП
12
Бренно
ВР
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
49
Sarará
ЦП
13
Элиас Маноэл
ЦФ
4
Руан
ЦФ
16
Диого Барбоза
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Главный тренер
Ренато Гаушо
Статистика матча Интернасьонал - Гремио
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Информация о матче
Стадион:
Бейра-Рио
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