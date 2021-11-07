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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ингулец - Днепр-1
Ингулец - Днепр-1: обзор матча 07 ноября 2021
Ингулец
07.11.2021, воскресенье, 15:00
Украина. Премьер-лига, 14 тур
0 : 1
Завершен
Днепр-1
26'
А. Довбик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ингулец - Днепр-1
90'
Замена
И. Когут
️️️️
А. Пихаленок
85'
Желтая карточка
В. Лучкевич
Замена
M. Bartulovic
️️️️
А. Коробенко
80'
Замена
M. Stephen Gopey
️️️️
А. Ситало
79'
Замена
I. Kovalenko
️️️️
П. Полегенько
79'
75'
Замена
Билл
️️️️
А. Назаренко
Замена
В. Шарай
️️️️
А. Козак
72'
69'
Желтая карточка
В. Дубинчак
49'
Замена
Ф. Ди Франко
️️️️
Н. Джурасек
Вторая желтая
М. Шишка
34'
Желтая карточка
М. Шишка
30'
Желтая карточка
М. Ковалев
27'
26'
ГОЛ! 0:1!
А. Довбик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ингулец
1
Yevgen Galchuk
ВР
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
60
Дмитрий Поспелов
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
5
Евгений Запорожец
ЦФ
29
Хеннос Асмелаш
ЦФ
55
Максим Ковалев
ЦФ
10
Александр Козак
ЦФ
28
Андрей Коробенко
ЦФ
76
Михаил Шишка
ЦФ
17
Артем Ситало
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Днепр-1
77
Валентин Кожокару
ВР
18
Сергей Логинов
ЦЗ
5
Александр Сваток
ЦЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
77
Данил Игнатенко
ЦП
7
Александр Назаренко
ЦП
8
Александр Пихаленок
ЦП
9
Артем Довбик
ЦФ
44
Владислав Дубинчак
ЦФ
30
Невен Джурасек
ЦФ
11
Алексей Гуцуляк
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Ингулец
24
Иван Головкин
ЦП
77
Владислав Шарай
ЦП
97
Андрей Якимов
ЦП
99
Michael Stephen Gopey
ЦФ
1
Bogdan Shust
ЦФ
4
Mohamed Ali Ben Salem
ЦФ
28
Виталий Павлов
ЦФ
0
M. Bartulovic
ЦФ
0
I. Kovalenko
ЦФ
Днепр-1
20
Нельсон Монте
ЦЗ
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
44
Арсений Батагов
ЦП
25
Игорь Когут
ЦП
7
Валерий Лучкевич
ЦП
31
Назарий Русин
ЦФ
33
Валерий Юрчук
ЦФ
99
Билл
ЦФ
20
Франсиско Ди Франко
ЦФ
3-5
1
39
Опанасенко
60
Поспелов
28
Полегенько
10
Козак
17
Ситало
76
Шишка
28
Коробенко
55
Ковалев
3-3-4
77
Кожокару
4
Кравченко
5
Сваток
18
Логинов
77
Игнатенко
7
Назаренко
8
Пихаленок
11
Гуцуляк
30
Джурасек
44
Дубинчак
9
Довбик
10
Козак
77
Шарай
77
Шарай
10
Козак
17
Ситало
99
99
17
Ситало
28
Коробенко
0
0
28
Коробенко
28
Полегенько
0
0
28
Полегенько
8
Пихаленок
25
Когут
25
Когут
8
Пихаленок
7
Назаренко
99
Билл
99
Билл
7
Назаренко
30
Джурасек
20
Ди Франко
20
Ди Франко
30
Джурасек
Остались в запасе
Ингулец
Днепр-1
24
Иван Головкин
ЦП
97
Андрей Якимов
ЦП
1
Bogdan Shust
ЦФ
4
Mohamed Ali Ben Salem
ЦФ
28
Виталий Павлов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
20
Нельсон Монте
ЦЗ
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
44
Арсений Батагов
ЦП
7
Валерий Лучкевич
ЦП
31
Назарий Русин
ЦФ
33
Валерий Юрчук
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Остались в запасе
24
Иван Головкин
ЦП
97
Андрей Якимов
ЦП
1
Bogdan Shust
ЦФ
4
Mohamed Ali Ben Salem
ЦФ
28
Виталий Павлов
ЦФ
Остались в запасе
20
Нельсон Монте
ЦЗ
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
44
Арсений Батагов
ЦП
7
Валерий Лучкевич
ЦП
31
Назарий Русин
ЦФ
33
Валерий Юрчук
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Главный тренер
Игор Йовичевич
Статистика матча Ингулец - Днепр-1
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ингулец
Украина. Кубок, 1/4 финала
Динамо К
2 : 0
03.03.2026
Ингулец
Украина. Кубок, 1/8 финала
Виктория С
0 : 1
29.10.2025
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Ингулец
1 : 4
18.05.2025
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ингулец
2 : 1
12.05.2025
Левый берег
Днепр-1
Лига конференций, 2 раунд
Днепр-1
0 : 3
25.07.2024
Академия Пушкаша
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Черноморец
0 : 2
25.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Днепр-1
1 : 1
19.05.2024
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 0
12.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Днепр-1
1 : 0
06.05.2024
Кривбасс
Информация о матче
Стадион:
Днепр-Арена
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