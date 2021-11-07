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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Метц
Марсель - Метц: обзор матча 07 ноября 2021
Марсель
07.11.2021, воскресенье, 15:00
Франция. Лига 1, 13 тур
0 : 0
Завершен
Метц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Метц
90'
+8
Желтая карточка
А. Окиджа
90'
Замена
М. Гуйе
️️️️
В. Пажо
Замена
Б. Дьенг
️️️️
Д. Чалета-Цар
90'
80'
Замена
В. Пажо
️️️️
М. Удоль
79'
Замена
О. Нгетт
️️️️
Н. де Превилль
Желтая карточка
Д. Чалета-Цар
71'
Замена
К. де ла Фуэнте
️️️️
Л. Энрике
65'
Замена
А. Арит
️️️️
Жерсон
65'
62'
Замена
М. Удоль
️️️️
И. Ньян
62'
Замена
П. Сарр
️️️️
Ф. Булайя
56'
Красная карточка
Жемерсон
Замена
Л. Балерди
️️️️
П. Лирола
46'
36'
Желтая карточка
К. Куяте
13'
Желтая карточка
К. Н'Дорам
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
2
Вильям Салиба
ЦЗ
14
Луан Перес
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
8
Жерсон
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Метц
90
Александр Окиджа
ВР
3
Тома Делен
ЛЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
4
Кики Куяте
ЦЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
18
Фабьен Сентонс
ПЗ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
80
Хабиб Майга
ОП
37
Фарид Булайя
ПВ
12
Николя де Превилль
ЦФ
7
Ибраима Ньян
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Марсель
13
Пау Лопес
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
23
Конрад де ла Фуэнте
ЛВ
18
Пап Гуйе
ОП
21
Валантен Ронжье
ЦП
77
Амин Арит
АП
9
Бамба Дьенг
ЦФ
Метц
16
Марк-Орель Каяр
ВР
14
Матье Удоль
ЛЗ
22
Софьян Алакуш
ПЗ
37
Папа Яд
ЛВ
11
Опа Нгетт
ЛВ
17
Венсан Пажо
ЦП
12
Бубакар Траоре
ЦП
29
Папе Сарр
ЦП
26
Мамаду Гуйе
ПВ
4-2-3-1
30
Манданда
2
Салиба
14
Перес
15
Чалета-Цар
14
Лирола
8
Жерсон
6
Гендузи
11
Энрике
10
Пайет
7
Ундер
30
Милик
3-4-1-2
90
Окиджа
21
Жемерсон
4
Куяте
6
Бронн
18
Сентонс
96
Н'Дорам
80
Майга
3
Делен
37
Булайя
7
Ньян
12
де Превилль
14
Лирола
26
Балерди
26
Балерди
14
Лирола
8
Жерсон
77
Арит
77
Арит
8
Жерсон
11
Энрике
23
де ла Фуэнте
23
де ла Фуэнте
11
Энрике
15
Чалета-Цар
9
Дьенг
9
Дьенг
15
Чалета-Цар
7
Ньян
14
Удоль
14
Удоль
7
Ньян
Удоль
17
Пажо
17
Пажо
Удоль
37
Булайя
29
Сарр
29
Сарр
37
Булайя
12
де Превилль
11
Нгетт
11
Нгетт
12
де Превилль
Пажо
26
Гуйе
26
Гуйе
Пажо
Остались в запасе
Марсель
Метц
13
Пау Лопес
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
18
Пап Гуйе
ОП
21
Валантен Ронжье
ЦП
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
37
Папа Яд
ЛВ
16
Марк-Орель Каяр
ВР
22
Софьян Алакуш
ПЗ
12
Бубакар Траоре
ЦП
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Остались в запасе
13
Пау Лопес
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
18
Пап Гуйе
ОП
21
Валантен Ронжье
ЦП
Остались в запасе
37
Папа Яд
ЛВ
16
Марк-Орель Каяр
ВР
22
Софьян Алакуш
ПЗ
12
Бубакар Траоре
ЦП
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Статистика матча Марсель - Метц
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
- : -
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Метц
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
2 : 1
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Информация о матче
Стадион:
Велодром
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