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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Мольде - Сандефьорд
Мольде - Сандефьорд: обзор матча 07 ноября 2021
Мольде
07.11.2021, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
3 : 1
Завершен
Сандефьорд
9'
М. Эйкрем
15'
О. Брюнхильдсен
35'
Ш. Синюан
84'
Э. Бренден
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мольде - Сандефьорд
84'
ГОЛ! 3:1!
Э. Бренден
Замена
Д. Фофана
️️️️
О. Омойджуанфо
81'
Замена
М. Гредем
️️️️
Р. Зехнини
81'
Замена
Ф. Сьелстад
️️️️
М. Эйкрем
72'
62'
Замена
A. Ordagić
️️️️
Ф. Ньенету
62'
Замена
М. Валес
️️️️
Б. Вембангомо
Замена
М. Линнес
️️️️
Э. Кнутсон
54'
ГОЛ! 3:0!
Ш. Синюан
Пас отдал
Б. Риса
35'
ГОЛ! 2:0!
О. Брюнхильдсен
Пас отдал
М. Эйкрем
15'
ГОЛ! 1:0!
М. Эйкрем
Пас отдал
О. Брюнхильдсен
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мольде
1
Андреас Линде
ВР
28
Кристоффер Хауген
ЛЗ
33
Бирк Риса
ЛЗ
18
Шерифф Синюан
ЦЗ
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
10
Эмиль Брейвик
ЦП
20
Сиверт Маннсверк
ЦП
23
Магнус Эйкрем
АП
15
Эрлинг Кнутсон
ПВ
10
Охи Омойджуанфо
ЦФ
98
Рафик Зехнини
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Сандефьорд
10
Moussa Njie
ЦП
4
Martin Kreuzriegler
ЦФ
3
Ян Смайлерс
ЦФ
5
Брайс Вембангомо
ЦФ
15
Эрик Бренден
ЦФ
19
Вильям Куртович
ЦФ
24
Andre Sodlund
ЦФ
7
Франклин Ньенету
ЦФ
9
Александер-Рууд Тветер
ЦФ
5
Sander Moen Foss
ЦФ
1
Jacob Storevik
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Мольде
1
Алекс Кранинкс
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
28
Магнус Гредем
ЦФ
23
Фредрик Сьелстад
ЦФ
27
Давид Фофана
ЦФ
Сандефьорд
3
Марк Валес
ЦП
99
Jesper Granlund
ЦФ
3
Ветле Валле Эгели
ЦФ
31
Peder Meen Johansen
ЦФ
10
Amer Ordagić
ЦФ
8
Ze Eduardo
ЦФ
3-2-3-2
1
Линде
33
Риса
18
Синюан
28
Хауген
10
Брейвик
20
Маннсверк
17
Брюнхильдсен
23
Эйкрем
15
Кнутсон
98
Зехнини
10
Омойджуанфо
1-5
10
24
1
5
9
Тветер
7
Ньенету
15
Кнутсон
25
Линнес
25
Линнес
15
Кнутсон
98
Зехнини
28
Гредем
28
Гредем
98
Зехнини
23
Эйкрем
23
Сьелстад
23
Сьелстад
23
Эйкрем
10
Омойджуанфо
27
Фофана
27
Фофана
10
Омойджуанфо
5
Вембангомо
3
Валес
3
Валес
5
Вембангомо
7
Ньенету
10
10
7
Ньенету
Остались в запасе
Мольде
Сандефьорд
1
Алекс Кранинкс
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЦЗ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
99
Jesper Granlund
ЦФ
3
Ветле Валле Эгели
ЦФ
31
Peder Meen Johansen
ЦФ
8
Ze Eduardo
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Остались в запасе
1
Алекс Кранинкс
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЦЗ
Остались в запасе
99
Jesper Granlund
ЦФ
3
Ветле Валле Эгели
ЦФ
31
Peder Meen Johansen
ЦФ
8
Ze Eduardo
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Статистика матча Мольде - Сандефьорд
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Старт
1 : 0
25.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сандефьорд
0 : 2
18.10.2026
Лиллестрем
Информация о матче
Стадион:
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