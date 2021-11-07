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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Заря - Верес
Заря - Верес: обзор матча 07 ноября 2021
Заря
07.11.2021, воскресенье, 18:00
Украина. Премьер-лига, 14 тур
3 : 0
Завершен
Верес
47'
Ш. Захеди
49'
Ш. Захеди
83'
Ш. Захеди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Заря - Верес
Замена
А. Руфати
️️️️
Д. Фаворов
90'
Замена
️️️️
А. Саядманеш
90'
Замена
Д. Нагнойный
️️️️
М. Лунев
87'
Замена
Кристиан
️️️️
Ш. Захеди
87'
ГОЛ! 3:0!
Ш. Захеди
83'
83'
Замена
T.
️️️️
Г. Пасич
83'
Замена
M. Polyulyakh
️️️️
С. Петько
Замена
А. Алибеков
️️️️
Д. Хомченовский
79'
78'
Желтая карточка
М. Гечев
65'
Замена
R. Hehedosh
️️️️
С. Панасенко
60'
Замена
М. Шестаков
️️️️
М. Сергийчук
ГОЛ! 2:0!
Ш. Захеди
Пас отдал
М. Лунев
49'
ГОЛ! 1:0!
Ш. Захеди
Пас отдал
А. Саядманеш
47'
Желтая карточка
А. Саядманеш
45'
+1
38'
Желтая карточка
Р. Мирошник
27'
Желтая карточка
I. Soldat
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
1
Дмитрий Мацапура
ВР
45
Денис Фаворов
ЦЗ
32
Максим Имереков
ЦЗ
6
Леовигилдо
ЦЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
40
Ловро Квек
ОП
10
Сергей Булеца
АП
20
Александр Гладкий
ЦФ
14
Максим Лунев
ЦФ
17
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
7
Шахаб Захеди
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Верес
47
Богдан Когут
ВР
3
Роман Мирошник
ЦЗ
3
Ihor Soldat
ЦЗ
32
Сергей Петько
ЦЗ
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
29
Валерий Кучеров
ЦП
21
Сергей Панасенко
ЦП
11
Геннадий Пасич
ЦП
7
Михаил Сергийчук
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Заря
1
Александр Сапутин
ВР
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
21
Денис Нагнойный
ЦЗ
5
Агрон Руфати
ЦЗ
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
6
Ахмед Алибеков
ОП
68
Кристиан
ПВ
Верес
13
Артем Кичак
ВР
14
Dmytro Makhniev
ЦЗ
7
Михаил Гечев
ЛВ
42
Евгений Пасич
ЦП
77
Mykyta Polyulyakh
ЦП
7
Сергей Шестаков
ЦП
10
Timofeenko
ЦП
88
Robert Hehedosh
ЦФ
9
Михаил Шестаков
ЦФ
3-1-2-4
1
Мацапура
45
Фаворов
32
Имереков
6
Леовигилдо
40
Квек
10
Хомченовский
10
Булеца
20
Гладкий
7
Захеди
17
Саядманеш
14
Лунев
3-2-3-1
47
Когут
32
Петько
23
Немчанинов
33
Гончаренко
3
Мирошник
3
29
Кучеров
21
Панасенко
11
Пасич
7
Сергийчук
10
Хомченовский
6
Алибеков
6
Алибеков
10
Хомченовский
14
Лунев
21
Нагнойный
21
Нагнойный
14
Лунев
45
Фаворов
5
Руфати
5
Руфати
45
Фаворов
7
Захеди
68
Кристиан
68
Кристиан
7
Захеди
32
Петько
77
77
32
Петько
11
Пасич
10
10
11
Пасич
21
Панасенко
88
88
21
Панасенко
7
Сергийчук
9
Шестаков
9
Шестаков
7
Сергийчук
Остались в запасе
Заря
Верес
1
Александр Сапутин
ВР
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
Главный тренер
Виктор Скрипник
7
Михаил Гечев
ЛВ
13
Артем Кичак
ВР
14
Dmytro Makhniev
ЦЗ
42
Евгений Пасич
ЦП
7
Сергей Шестаков
ЦП
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Остались в запасе
1
Александр Сапутин
ВР
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
Остались в запасе
7
Михаил Гечев
ЛВ
13
Артем Кичак
ВР
14
Dmytro Makhniev
ЦЗ
42
Евгений Пасич
ЦП
7
Сергей Шестаков
ЦП
Главный тренер
Виктор Скрипник
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Статистика матча Заря - Верес
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
- : -
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Верес
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
- : -
29.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Верес
1 : 3
22.11.2026
Буковина
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье
2 : 0
06.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Оболонь
2 : 0
16.10.2026
Верес
Информация о матче
Стадион:
Славутич-Арена
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