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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нант - Страсбур
Нант - Страсбур: обзор матча 07 ноября 2021
Нант
07.11.2021, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 13 тур
2 : 2
Завершен
Страсбур
20'
К. Кулибали
48'
Р. Коло Муани
44'
Х. Диалло
68'
А. Томассон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нант - Страсбур
Желтая карточка
Ш. Траоре
85'
85'
Замена
Д. Ленар
️️️️
А. Томассон
81'
Замена
Ж. Беллегард
️️️️
И. Сиссоко
Замена
В. Геббельс
️️️️
П. Чиривелья
78'
68'
ГОЛ! 2:2!
А. Томассон
Пас отдал
Ф. Жилберт
Замена
В. Сиприен
️️️️
К. Кулибали
66'
Замена
Ш. Траоре
️️️️
Фабио
66'
51'
Красная карточка
Л. Ажорк
ГОЛ! 2:1!
Р. Коло Муани
Пас отдал
М. Саймон
48'
44'
ГОЛ! 1:1!
Х. Диалло
ГОЛ! 1:0!
К. Кулибали
Пас отдал
М. Саймон
20'
16'
Желтая карточка
А. Каси
Желтая карточка
Н. Паллуа
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
2
Фабио
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
4
Педро Чиривелья
ОП
10
Людовик Бляс
АП
17
Калифа Кулибали
ЦФ
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
14
Санин Прсич
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
13
Хабиб Диалло
ЦФ
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Нант
1
Денис Петрич
ВР
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
22
Шарль Траоре
ЛЗ
69
Виллем Геббельс
ЛВ
25
Вилан Сиприен
ЦП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
10
Роли Перейра де Са
АП
97
Маркус Коко
ПВ
9
Рено Эмон
ЦФ
Страсбур
1
Эиджи Кавашима
ВР
5
Лука Перрен
ЦЗ
70
Нордин Кандиль
ЦП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
14
Димитри Ленар
ЦП
19
Хабиб Диарра
ЦФ
20
Маджид Уорис
ЦФ
80
Мойзе Сахи Дьон
ЦФ
3-3-2-2
40
Лафон
5
Жиротто
5
Паллуа
21
Кастеллетто
8
Аппиа
4
Чиривелья
2
Фабио
27
Саймон
10
Бляс
9
Муани
17
Кулибали
3-3-1-1-2
26
Селс
5
Ньямси
23
Ле Марша
4
Джику
24
Жилберт
28
Сиссоко
19
Каси
14
Прсич
28
Томассон
19
Ажорк
13
Диалло
2
Фабио
22
Траоре
22
Траоре
2
Фабио
17
Кулибали
25
Сиприен
25
Сиприен
17
Кулибали
4
Чиривелья
69
Геббельс
69
Геббельс
4
Чиривелья
28
Сиссоко
27
Беллегард
27
Беллегард
28
Сиссоко
28
Томассон
14
Ленар
14
Ленар
28
Томассон
Остались в запасе
Нант
Страсбур
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
1
Денис Петрич
ВР
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
10
Роли Перейра де Са
АП
97
Маркус Коко
ПВ
9
Рено Эмон
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
1
Эиджи Кавашима
ВР
5
Лука Перрен
ЦЗ
70
Нордин Кандиль
ЦП
19
Хабиб Диарра
ЦФ
20
Маджид Уорис
ЦФ
80
Мойзе Сахи Дьон
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Остались в запасе
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
1
Денис Петрич
ВР
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
10
Роли Перейра де Са
АП
97
Маркус Коко
ПВ
9
Рено Эмон
ЦФ
Остались в запасе
1
Эиджи Кавашима
ВР
5
Лука Перрен
ЦЗ
70
Нордин Кандиль
ЦП
19
Хабиб Диарра
ЦФ
20
Маджид Уорис
ЦФ
80
Мойзе Сахи Дьон
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Статистика матча Нант - Страсбур
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Информация о матче
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
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