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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
ЛАСК - Тироль
ЛАСК - Тироль: обзор матча 07 ноября 2021
ЛАСК
07.11.2021, воскресенье, 16:30
Австрия. Бундеслига, 14 тур
3 : 0
Завершен
Тироль
36'
М. Поцман
53'
К. Накамура
90+3'
П. Михорль (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЛАСК - Тироль
90'
+3
Желтая карточка
D. Stumberger
ГОЛ с пенальти! 3:0!
П. Михорль
90'
+3
Замена
E. Wild
️️️️
М. Поцман
88'
88'
Замена
M. Wallner
️️️️
В. Мюллер
87'
Желтая карточка
Ф. Кох
Замена
А. Грубер
️️️️
К. Накамура
80'
80'
Замена
D. Stumberger
️️️️
Л. Классен
79'
Замена
D. Tomic
️️️️
Ш. Скрбо
78'
Пенальти не реализован!
Т. Забитцер
Желтая карточка
М. Поцман
77'
Желтая карточка
П. Михорль
76'
Замена
Х. Балич
️️️️
Ф. Флеккер
64'
Замена
Ф. Визингер
️️️️
Ф. Лукенедер
63'
Замена
А. Шмидт
️️️️
К. Моншейн
63'
60'
Замена
Ж. Рогель
️️️️
Б. Блуме
60'
Замена
A. Ranacher
️️️️
J. Naschberger
ГОЛ! 2:0!
К. Накамура
Пас отдал
Х. Хонг
53'
ГОЛ! 1:0!
М. Поцман
Пас отдал
Х. Хонг
36'
Желтая карточка
Ф. Лукенедер
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЛАСК
30
Александер Шлагер
ВР
34
Ян Боллер
ЦЗ
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
34
Петер Михорль
ЦП
36
Рене Реннер
ЦП
29
Флориан Флеккер
ПВ
30
Саша Хорват
ЦФ
20
Хен-Сок Хонг
ЦФ
19
Марвин Поцман
ЦФ
14
Кристоф Моншейн
ЦФ
11
Кеито Накамура
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Тироль
13
B. Ozegovic
ВР
15
Максим Авуджа
ЦЗ
32
Леон Классен
ЦЗ
24
Фабиан Кох
ЦЗ
10
Брор Блуме
ЦП
5
Валентино Мюллер
ЦП
6
Танос Пецос
ЦП
7
Штефан Скрбо
ЦП
6
Раффаэль Бехоунек
ЦФ
10
Томас Забитцер
ЦФ
14
J. Naschberger
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
ЛАСК
36
Томас Гебауэр
ВР
28
Филипп Визингер
ЦЗ
0
E. Wild
ЦФ
18
Хусейн Балич
ЦФ
9
Андреас Грубер
ЦФ
9
Марко Рагуц
ЦФ
13
Александер Шмидт
ЦФ
Тироль
25
Фердинанд Освальд
ВР
26
Dominik Stumberger
ЦЗ
14
Alexander Ranacher
ЦП
21
Жан Рогель
ПП
8
Ренни Смит
ЦФ
27
Markus Wallner
ЦФ
18
Denis Tomic
ЦФ
2-2-1-5
30
Шлагер
34
Боллер
33
Лукенедер
34
Михорль
36
Реннер
29
Флеккер
20
Хонг
11
Накамура
14
Моншейн
19
Поцман
30
Хорват
3-4-3
13
15
Авуджа
32
Классен
24
Кох
5
Мюллер
6
Пецос
7
Скрбо
10
Блуме
14
10
Забитцер
6
Бехоунек
33
Лукенедер
28
Визингер
28
Визингер
33
Лукенедер
19
Поцман
0
0
19
Поцман
29
Флеккер
18
Балич
18
Балич
29
Флеккер
11
Накамура
9
Грубер
9
Грубер
11
Накамура
14
Моншейн
13
Шмидт
13
Шмидт
14
Моншейн
32
Классен
26
26
32
Классен
14
14
14
14
10
Блуме
21
Рогель
21
Рогель
10
Блуме
5
Мюллер
27
27
5
Мюллер
7
Скрбо
18
18
7
Скрбо
Остались в запасе
ЛАСК
Тироль
36
Томас Гебауэр
ВР
9
Марко Рагуц
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
25
Фердинанд Освальд
ВР
8
Ренни Смит
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Остались в запасе
36
Томас Гебауэр
ВР
9
Марко Рагуц
ЦФ
Остались в запасе
25
Фердинанд Освальд
ВР
8
Ренни Смит
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Статистика матча ЛАСК - Тироль
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
- : -
29.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Тироль
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Тироль
1 : 1
24.10.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Информация о матче
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