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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Панатинаикос - ПАОК
Панатинаикос - ПАОК: обзор матча 07 ноября 2021
Панатинаикос
07.11.2021, воскресенье, 20:30
Греция. Суперлига, 9 тур
1 : 3
Завершен
ПАОК
59'
Маурисио
13'
Ч. Акпом
85'
Я. Куртич (П)
90+8'
Я. Куртич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Панатинаикос - ПАОК
90'
+8
ГОЛ! 1:3!
Я. Куртич
Желтая карточка
Л. Вильяфаньес
87'
87'
Замена
К. Свидерски
️️️️
Ч. Акпом
86'
Замена
Ш. Шваб
️️️️
А. Эсити
85'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Я. Куртич
82'
Желтая карточка
Ч. Акпом
Замена
Ф. Македа
️️️️
Карлитос
78'
Желтая карточка
Карлитос
71'
70'
Замена
О. Эль-Каддури
️️️️
Т. Мург
Замена
Л. Вильяфаньес
️️️️
Ф. Иоаннидис
66'
ГОЛ! 1:1!
Маурисио
Пас отдал
Карлитос
59'
Замена
Маурисио
️️️️
С. Александропулос
58'
Замена
А. Хадзийованнис
️️️️
М. Витал
58'
53'
Желтая карточка
Я. Михайлидис
45'
+2
Желтая карточка
Л. Тэйлор
33'
Замена
️️️️
Виейринья
Желтая карточка
С. Александропулос
19'
13'
ГОЛ! 0:1!
Ч. Акпом
Пас отдал
А. Эсити
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панатинаикос
91
Альберто Бриноли
ВР
27
Яннис Коцирас
ЦЗ
4
Фран Велес
ЦЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
14
Сотирис Александропулос
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
10
Матеус Витал
ЦП
27
Хуанкар
ЦФ
34
Себастьян Паласиос
ЦФ
10
Карлитос
ЦФ
7
Фотис Иоаннидис
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
ПАОК
1
Александрос Пасхалакис
ВР
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
15
Фернандо Варела
ЦЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
20
Виейринья
ЦП
13
Андерсон Эсити
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
99
Томас Мург
ЦП
21
Диего Бисесвар
ЦФ
29
Чуба Акпом
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Панатинаикос
1
Сократис Диудис
ВР
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
8
Маурисио
ОП
8
Яннис Бузукис
ЦП
28
Факундо Санчес
ЦФ
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦФ
10
Рамон-Паскаль Лундквист
ЦФ
19
Лукас Вильяфаньес
ЦФ
9
Федерико Македа
ЦФ
ПАОК
12
Живко Живкович
ВР
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
22
Штефан Шваб
ЦП
2
Родриго Алвес
ЦП
5
Теохарис Циггарас
ЦП
10
Синдзи Кагава
ЦФ
28
Карол Свидерски
ЦФ
3-3-4
91
Бриноли
27
Коцирас
4
Фран Велес
31
Шарлия
14
Александропулос
21
Перес
10
Витал
27
Хуанкар
7
Иоаннидис
10
Карлитос
34
Паласиос
3-5-2
1
Пасхалакис
3
Тэйлор
15
Варела
5
Михайлидис
20
Виейринья
27
Куртич
14
Живкович
99
Мург
13
Эсити
29
Акпом
21
Бисесвар
14
Александропулос
8
Маурисио
8
Маурисио
14
Александропулос
10
Витал
7
Хадзийованнис
7
Хадзийованнис
10
Витал
7
Иоаннидис
19
Вильяфаньес
19
Вильяфаньес
7
Иоаннидис
10
Карлитос
9
Македа
9
Македа
10
Карлитос
99
Мург
7
Эль-Каддури
7
Эль-Каддури
99
Мург
13
Эсити
22
Шваб
22
Шваб
13
Эсити
29
Акпом
28
Свидерски
28
Свидерски
29
Акпом
Остались в запасе
Панатинаикос
ПАОК
1
Сократис Диудис
ВР
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
8
Яннис Бузукис
ЦП
28
Факундо Санчес
ЦФ
10
Рамон-Паскаль Лундквист
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
12
Живко Живкович
ВР
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
2
Родриго Алвес
ЦП
5
Теохарис Циггарас
ЦП
10
Синдзи Кагава
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Остались в запасе
1
Сократис Диудис
ВР
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
8
Яннис Бузукис
ЦП
28
Факундо Санчес
ЦФ
10
Рамон-Паскаль Лундквист
ЦФ
Остались в запасе
12
Живко Живкович
ВР
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
2
Родриго Алвес
ЦП
5
Теохарис Циггарас
ЦП
10
Синдзи Кагава
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
Главный тренер
Абель Феррейра
Статистика матча Панатинаикос - ПАОК
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Информация о матче
Стадион:
Апостолос Николаидис
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