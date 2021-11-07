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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Венеция - Рома
Венеция - Рома: обзор матча 07 ноября 2021
Венеция
07.11.2021, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 12 тур
3 : 2
Завершен
Рома
3'
М. Кальдара
65'
М. Араму (П)
74'
Д. Окереке
43'
Э. Шомуродов
45+2'
Т. Абрахам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Венеция - Рома
Желтая карточка
С. Ромеро
90'
+5
Замена
Т. Анри
️️️️
Д. Окереке
89'
83'
Замена
Н. Залевски
️️️️
Р. Карсдорп
83'
Замена
Б. Майорал
️️️️
Э. Шомуродов
78'
Желтая карточка
Т. Абрахам
77'
Замена
Н. Дзаньоло
️️️️
С. Эль-Шаарави
Замена
Т. Тессманн
️️️️
М. Араму
77'
Замена
Т. Эбуехи
️️️️
П. Маццокки
77'
ГОЛ! 3:2!
Д. Окереке
Пас отдал
И. Ампаду
74'
Замена
М. Модоло
️️️️
С. Кийин
70'
66'
Замена
К. Перес
️️️️
М. Кумбула
ГОЛ с пенальти! 2:2!
М. Араму
65'
Желтая карточка
С. Кийин
47'
Замена
А. Сигурдссон
️️️️
Д. Чрнигой
46'
45'
+2
ГОЛ! 1:2!
Т. Абрахам
Пас отдал
Э. Шомуродов
43'
ГОЛ! 1:1!
Э. Шомуродов
16'
Желтая карточка
Р. Карсдорп
ГОЛ! 1:0!
М. Кальдара
Пас отдал
М. Араму
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Венеция
44
Серхио Ромеро
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
32
Пьетро Чеккарони
ЦЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
2
Паскуале Маццокки
ПЗ
6
Джанлука Бусио
ЦП
13
Софьян Кийин
ЦП
70
Маттиа Араму
АП
89
Домен Чрнигой
ПП
29
Давид Окереке
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Рома
1
Руй Патрисиу
ВР
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
4
Бриан Кристанте
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Венеция
85
Ники Мяенпяя
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
13
Марко Модоло
ЦЗ
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
30
Михаэль Свобода
ЦЗ
20
Бьярки Стейнн Бьяркасон
ЛВ
6
Таннер Тессманн
ЦП
8
Дор Перец
ЦП
38
Дан Хейманс
АП
10
Арнор Сигурдссон
АП
9
Тома Анри
ЦФ
32
Франческо Форте
ЦФ
Рома
13
Даниэль Фузато
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
14
Брайан Рейнолдс
ПЗ
16
Филиппо Трипи
ОП
24
Амаду Диавара
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
10
Николо Дзаньоло
АП
23
Карлес Перес
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
3-2-3-1-1
44
Ромеро
23
Кальдара
32
Чеккарони
4
Ампаду
5
Хапс
2
Маццокки
6
Бусио
13
Кийин
89
Чрнигой
70
Араму
29
Окереке
4-2-2-2
1
Патрисиу
2
Карсдорп
3
Ибаньес
3
Кумбула
23
Манчини
4
Кристанте
17
Верету
7
Пеллегрини
8
Эль-Шаарави
14
Шомуродов
18
Абрахам
13
Кийин
13
Модоло
13
Модоло
13
Кийин
2
Маццокки
24
Эбуехи
24
Эбуехи
2
Маццокки
70
Араму
6
Тессманн
6
Тессманн
70
Араму
89
Чрнигой
10
Сигурдссон
10
Сигурдссон
89
Чрнигой
29
Окереке
9
Анри
9
Анри
29
Окереке
2
Карсдорп
59
Залевски
59
Залевски
2
Карсдорп
8
Эль-Шаарави
10
Дзаньоло
10
Дзаньоло
8
Эль-Шаарави
3
Кумбула
23
Перес
23
Перес
3
Кумбула
14
Шомуродов
9
Майорал
9
Майорал
14
Шомуродов
Остались в запасе
Венеция
Рома
85
Ники Мяенпяя
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
30
Михаэль Свобода
ЦЗ
8
Дор Перец
ЦП
38
Дан Хейманс
АП
20
Бьярки Стейнн Бьяркасон
ЛВ
32
Франческо Форте
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
16
Филиппо Трипи
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
13
Даниэль Фузато
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
14
Брайан Рейнолдс
ПЗ
24
Амаду Диавара
ОП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
85
Ники Мяенпяя
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
30
Михаэль Свобода
ЦЗ
8
Дор Перец
ЦП
38
Дан Хейманс
АП
20
Бьярки Стейнн Бьяркасон
ЛВ
32
Франческо Форте
ЦФ
Остались в запасе
16
Филиппо Трипи
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
13
Даниэль Фузато
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
14
Брайан Рейнолдс
ПЗ
24
Амаду Диавара
ОП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Венеция - Рома
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Венеция
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Комо
1 : 0
01.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Стадион:
Пьерлуиджи Пенцо
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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