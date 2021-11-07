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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Генк - Серкль Брюгге
Генк - Серкль Брюгге: обзор матча 07 ноября 2021
Генк
07.11.2021, воскресенье, 23:00
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
1 : 1
Завершен
Серкль Брюгге
89'
Т. Бонгонда
38'
Т. Сомерс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генк - Серкль Брюгге
ГОЛ! 1:1!
Т. Бонгонда
89'
88'
Замена
Ш. Ванхутте
️️️️
Д. Хотич
Замена
Л. Ойен
️️️️
К. Торстведт
87'
82'
Замена
К. Данке
️️️️
Т. Сомерс
72'
Замена
О. Деман
️️️️
А. Мильян
Желтая карточка
И. Угбо
63'
Замена
Т. Бонгонда
️️️️
Д. Пайнтсил
58'
Замена
М. Трезор
️️️️
Б. Тома
58'
Замена
И. Угбо
️️️️
П. Онуачу
46'
Замена
А. Пресиадо
️️️️
Д. Муньос
46'
38'
ГОЛ! 0:1!
Т. Сомерс
Пас отдал
Д. Хотич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генк
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Херардо Артеага
ЛЗ
15
Муджаид Садик
ЦЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
24
Бастьен Тома
ЦП
8
Брайан Хейнен
ЦП
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
42
Кристиан Торстведт
АП
10
Дзюня Ито
ПВ
30
Пол Онуачу
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Серкль Брюгге
13
Сенна Мянго
ЦЗ
10
Дино Хотич
ЦП
28
Ханнес ван дер Брюгген
ЦП
22
Леонарду Лопеш
ЦП
39
Рабби Матондо
ПВ
2
Витиньо
ЦФ
24
Тибо Сомерс
ЦФ
9
Алекс Мильян
ЦФ
43
David Sousa
ЦФ
2
Йеспер Даланд
ЦФ
1
Томас Дидийон
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван Вийк
Генк
1
Тоби Лейсен
ВР
3
Марк МакКензи
ЦЗ
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
25
Джей-Ди Гесенс
ЦП
11
Люка Ойен
АП
31
Майк Трезор
АП
10
Тео Бонгонда
ПВ
99
Ике Угбо
ЦФ
Серкль Брюгге
5
Борис Попович
ЦЗ
35
Димитар Велкоски
ЦЗ
17
Варлесон
ЦФ
8
Робб Декостер
ЦФ
34
Шарль Ванхутте
ЦФ
2
Оливье Деман
ЦФ
9
Кевен Данке
ЦФ
4-3-2-1
26
Вандевордт
3
Артеага
15
Садик
26
Лукуми
27
Муньос
24
Тома
8
Хейнен
28
Пайнтсил
42
Торстведт
10
Ито
30
Онуачу
1-3-1-5
13
Мянго
10
Хотич
28
ван дер Брюгген
22
Лопеш
39
Матондо
24
Сомерс
1
Дидийон
2
Даланд
43
9
Мильян
28
Пайнтсил
10
Бонгонда
10
Бонгонда
28
Пайнтсил
27
Муньос
23
Пресиадо
23
Пресиадо
27
Муньос
42
Торстведт
11
Ойен
11
Ойен
42
Торстведт
24
Тома
31
Трезор
31
Трезор
24
Тома
30
Онуачу
99
Угбо
99
Угбо
30
Онуачу
10
Хотич
34
Ванхутте
34
Ванхутте
10
Хотич
9
Мильян
2
Деман
2
Деман
9
Мильян
24
Сомерс
9
Данке
9
Данке
24
Сомерс
Остались в запасе
Генк
Серкль Брюгге
1
Тоби Лейсен
ВР
3
Марк МакКензи
ЦЗ
25
Джей-Ди Гесенс
ЦП
Главный тренер
Джон ван ден Бром
5
Борис Попович
ЦЗ
35
Димитар Велкоски
ЦЗ
17
Варлесон
ЦФ
8
Робб Декостер
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван Вийк
Остались в запасе
1
Тоби Лейсен
ВР
3
Марк МакКензи
ЦЗ
25
Джей-Ди Гесенс
ЦП
Остались в запасе
5
Борис Попович
ЦЗ
35
Димитар Велкоски
ЦЗ
17
Варлесон
ЦФ
8
Робб Декостер
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Главный тренер
Деннис ван Вийк
Статистика матча Генк - Серкль Брюгге
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
07.11.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Серкль Брюгге
1 : 2
10.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Стадион:
Цегека Арена
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