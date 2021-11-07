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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сент-Этьен - Клермон
Сент-Этьен - Клермон: обзор матча 07 ноября 2021
Сент-Этьен
07.11.2021, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 13 тур
3 : 2
Завершен
Клермон
78'
А. Норден
90+2'
Ж. Крассо
90+4'
С. Соу
59'
М. Байо
64'
Д. Бертомье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Этьен - Клермон
ГОЛ! 3:2!
С. Соу
90'
+4
ГОЛ! 2:2!
Ж. Крассо
90'
+2
88'
Замена
Ж. Тель
️️️️
Д. Аллевина
87'
Замена
П. Амель
️️️️
М. Байо
Замена
И. Рамирес
️️️️
Л. Гурна
83'
ГОЛ! 1:2!
А. Норден
78'
Желтая карточка
М. Трауко
72'
70'
Замена
Ж. Доссу
️️️️
Э. Рашани
70'
Замена
С. Хауи
️️️️
Д. Бертомье
69'
Желтая карточка
Ж. Биллонг
Замена
А. Норден
️️️️
З. Юссуф
67'
64'
ГОЛ! 0:2!
Д. Бертомье
Пас отдал
Д. Аллевина
59'
ГОЛ! 0:1!
М. Байо
55'
Замена
Ж. Биллонг
️️️️
С. Хунтонджи
Замена
Д. Буанга
️️️️
Э. Муэффек
46'
Замена
М. Трауко
️️️️
Г. Силва
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
42
Этьен Грин
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
4
Сайду Соу
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
17
Эмен Муэффек
ПЗ
29
Люка Гурна
ОП
45
Махди Камара
ЦП
28
Зеду Юссуф
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
17
Ромен Амума
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
Главный тренер
Клод Пюэль
Клермон
16
Артюр Десма
ВР
12
Виталь Н'Симба
ЛЗ
22
Седрик Хунтонджи
ЦЗ
21
Флоран Ожье
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
26
Джим Аллевина
ЛП
19
Эльбасан Рашани
ЛВ
99
Салис Абдул Самед
ОП
19
Хонатан Иглесиас
АП
15
Джейсон Бертомье
АП
18
Мохамед Байо
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Сент-Этьен
23
Стефан Баич
ВР
97
Иванн Масон
ЛЗ
47
Мигель Трауко
ЛЗ
50
Микаэль Наде
ЦЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
70
Арно Норден
ЛВ
10
Ассане Диуссе
ЦП
99
Игнасио Рамирес
ЦФ
11
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
Клермон
12
Упарин Джоко
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
14
Ориоль Бускетс
ОП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
20
Жодель Доссу
ПП
29
Пьер-Ив Амель
ЦФ
9
Жордан Тель
ЦФ
4-1-2-1-2
42
Грин
11
Силва
4
Соу
15
Колоджейчак
17
Муэффек
29
Гурна
45
Камара
28
Юссуф
10
Будебуз
10
Хазри
17
Амума
4-1-1-3-1
16
Десма
80
Зедадка
22
Хунтонджи
21
Ожье
12
Н'Симба
99
Самед
26
Аллевина
19
Иглесиас
15
Бертомье
19
Рашани
18
Байо
11
Силва
47
Трауко
47
Трауко
11
Силва
17
Муэффек
99
Буанга
99
Буанга
17
Муэффек
28
Юссуф
70
Норден
70
Норден
28
Юссуф
29
Гурна
99
Рамирес
99
Рамирес
29
Гурна
22
Хунтонджи
6
Биллонг
6
Биллонг
22
Хунтонджи
15
Бертомье
10
Хауи
10
Хауи
15
Бертомье
19
Рашани
20
Доссу
20
Доссу
19
Рашани
18
Байо
29
Амель
29
Амель
18
Байо
26
Аллевина
9
Тель
9
Тель
26
Аллевина
Остались в запасе
Сент-Этьен
Клермон
23
Стефан Баич
ВР
97
Иванн Масон
ЛЗ
50
Микаэль Наде
ЦЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
11
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
Главный тренер
Клод Пюэль
12
Упарин Джоко
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
14
Ориоль Бускетс
ОП
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Остались в запасе
23
Стефан Баич
ВР
97
Иванн Масон
ЛЗ
50
Микаэль Наде
ЦЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
11
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
Остались в запасе
12
Упарин Джоко
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
14
Ориоль Бускетс
ОП
Главный тренер
Клод Пюэль
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Статистика матча Сент-Этьен - Клермон
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 14 тур
Сент-Этьен
- : -
05.12.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Клермон
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Информация о матче
Стадион:
Жеффруа-Гишар
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