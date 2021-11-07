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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Данди - Селтик
Данди - Селтик: обзор матча 07 ноября 2021
Данди
07.11.2021, воскресенье, 15:00
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
2 : 4
Завершен
Селтик
23'
Д. Маллен
67'
L. Ashcroft
8'
Жота
19'
К. Фурухаси
47'
Жота
50'
К. Фурухаси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Данди - Селтик
90'
Желтая карточка
Д. Тернбулл
80'
Замена
М. Джонстон
️️️️
Жота
Желтая карточка
L. Ashcroft
77'
Желтая карточка
P. McGowan
72'
Замена
Д. Каммингс
️️️️
Д. Маллен
72'
ГОЛ! 2:4!
L. Ashcroft
Пас отдал
P. McMullan
67'
Замена
J. McGhee
️️️️
C. Elliot
63'
61'
Замена
Г. Якумакис
️️️️
Л. Абада
60'
Замена
Д. Форрест
️️️️
К. Фурухаси
Замена
Л. МакКован
️️️️
C. Adam
56'
50'
ГОЛ! 1:4!
К. Фурухаси
Пас отдал
Жота
47'
ГОЛ! 1:3!
Жота
Пас отдал
Э. Ролстон
Желтая карточка
M. Anderson
43'
Желтая карточка
C. Adam
29'
23'
Желтая карточка
Й. Юранович
Желтая карточка
Р. Суини
23'
ГОЛ! 1:2!
Д. Маллен
Пас отдал
P. McMullan
23'
19'
ГОЛ! 0:2!
К. Фурухаси
Пас отдал
Э. Ролстон
8'
ГОЛ! 0:1!
Жота
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Данди
1
Adam Legzdins
ВР
2
Cammy Kerr
ЦЗ
5
Lee Ashcroft
ЦЗ
3
Jordan Marshall
ЦЗ
26
Charlie Adam
ЦП
16
Christie Elliot
ЦП
10
Paul McGowan
ЦП
8
Max Anderson
ЦП
10
P. McMullan
ЦФ
21
Дэнни Маллен
ЦФ
5
Райан Суини
ЦФ
Главный тренер
Пол Хартли
Селтик
1
Джо Харт
ВР
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
7
Жота
ЛВ
7
Киого Фурухаси
ЛВ
55
Нир Биттон
ОП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
11
Лиел Абада
ПВ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Данди
19
Corey Panter
ЦЗ
4
Liam Fontaine
ЦЗ
6
Jordan McGhee
ЦЗ
48
Calum Lamb
ЦП
9
Джейсон Каммингс
ЦФ
13
Ian Lawlor
ЦФ
14
Люк МакКован
ЦФ
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
3
Адам Монтгомери
ЛЗ
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
10
Майкл Джонстон
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
49
Джеймс Форрест
ПВ
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
3-4-3
1
2
5
3
26
10
8
16
5
Суини
21
Маллен
10
4-1-2-3
1
Харт
18
Юранович
20
Картер-Викерс
23
Уэлш
56
Ролстон
55
Биттон
42
МакГрегор
14
Тернбулл
11
Абада
7
Жота
7
Фурухаси
16
6
6
16
21
Маллен
9
Каммингс
9
Каммингс
21
Маллен
26
14
МакКован
14
МакКован
26
7
Фурухаси
49
Форрест
49
Форрест
7
Фурухаси
7
Жота
10
Джонстон
10
Джонстон
7
Жота
11
Абада
7
Якумакис
7
Якумакис
11
Абада
Остались в запасе
Данди
Селтик
19
Corey Panter
ЦЗ
4
Liam Fontaine
ЦЗ
48
Calum Lamb
ЦП
13
Ian Lawlor
ЦФ
Главный тренер
Пол Хартли
19
Скотт Бэйн
ВР
3
Адам Монтгомери
ЛЗ
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
16
Джеймс МакКарти
ЦП
Главный тренер
Анге Постекоглу
Остались в запасе
19
Corey Panter
ЦЗ
4
Liam Fontaine
ЦЗ
48
Calum Lamb
ЦП
13
Ian Lawlor
ЦФ
Остались в запасе
19
Скотт Бэйн
ВР
3
Адам Монтгомери
ЛЗ
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
16
Джеймс МакКарти
ЦП
Главный тренер
Пол Хартли
Главный тренер
Анге Постекоглу
Статистика матча Данди - Селтик
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Дэнс Парк
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