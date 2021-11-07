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Расписание матчей
МЛС 2026
Монреаль - Орландо Сити
Монреаль - Орландо Сити: обзор матча 07 ноября 2021
Монреаль
07.11.2021, воскресенье, 23:30
США. МЛС, 46 тур
0 : 2
Завершен
Орландо Сити
55'
С. Мендес
86'
Д. Дайк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монреаль - Орландо Сити
90'
+2
Замена
К. Смит
️️️️
Руан
89'
Замена
О. Росель
️️️️
С. Мендес
87'
Замена
Р. Шлегель
️️️️
М. Перейра
87'
Замена
Т. Акинделе
️️️️
Д. Дайк
86'
ГОЛ! 0:2!
Д. Дайк
Пас отдал
Руан
Красная карточка
Р. Камачо
79'
Замена
Б. Йонсен
️️️️
Ж. Ватерман
76'
Замена
M. Kizza
️️️️
М. Шоньер
76'
65'
Желтая карточка
Ж. Урсо
Замена
A. Hamdi
️️️️
С. Пьетт
60'
56'
Желтая карточка
С. Мендес
55'
ГОЛ! 0:1!
С. Мендес
46'
Замена
А. Переа
️️️️
С. ван дер Ватер
Желтая карточка
С. Пьетт
45'
+1
34'
Желтая карточка
С. ван дер Ватер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монреаль
1
Себастьян Бреза
ВР
4
Камал Миллер
ЦЗ
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
66
Мэтью Шоньер
ЦП
6
Самуэль Пьетт
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
10
Джордже Михайлович
ЦП
99
Хоакин Торрес
ЦП
4
Руди Камачо
ЦФ
2
Жоэл Ватерман
ЦФ
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Орландо Сити
1
Педро Галлезе
ВР
23
Emmanuel Más
ЦЗ
13
Руан
ЦЗ
3
Антонио Карлос
ЦЗ
6
Робин Янссон
ЦЗ
32
Себастьян Мендес
ОП
30
Жуниор Урсо
ЦП
10
Маурисио Перейра
ЦП
9
Дэрил Дайк
ЦФ
91
Бенжи Мичел
ЦФ
18
Сильвестр ван дер Ватер
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Монреаль
10
Matko Miljevic
ЦП
41
Джеймс Пантемис
ЦФ
9
Ромель Киото
ЦФ
28
Бьерн Йонсен
ЦФ
25
Emanuel Maciel
ЦФ
12
Mustafa Kizza
ЦФ
14
Ahmed Hamdi
ЦФ
27
Clement Bayiha
ЦФ
22
Зоран Бассонг
ЦФ
Орландо Сити
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
24
Кайл Смит
ЦЗ
8
Андрес Переа
ЦП
12
Пато
ЦФ
13
Тешо Акинделе
ЦФ
16
Ориоль Росель
ЦФ
17
Нани
ЦФ
10
Александер Альварадо
ЦФ
31
Мэйсон Стайдухар
ЦФ
1-5-1-3
1
Бреза
4
Миллер
6
Пьетт
2
Ваньяма
10
Михайлович
99
Торрес
66
Шоньер
2
14
2
Ватерман
4
Камачо
4-1-2-3
1
Галлезе
13
Руан
3
Карлос
6
Янссон
23
32
Мендес
30
Урсо
10
Перейра
18
ван дер Ватер
91
Мичел
9
Дайк
2
Ватерман
28
Йонсен
28
Йонсен
2
Ватерман
66
Шоньер
12
12
66
Шоньер
6
Пьетт
14
14
6
Пьетт
10
Перейра
21
Шлегель
21
Шлегель
10
Перейра
13
Руан
24
Смит
24
Смит
13
Руан
18
ван дер Ватер
8
Переа
8
Переа
18
ван дер Ватер
9
Дайк
13
Акинделе
13
Акинделе
9
Дайк
32
Мендес
16
Росель
16
Росель
32
Мендес
Остались в запасе
Монреаль
Орландо Сити
10
Matko Miljevic
ЦП
41
Джеймс Пантемис
ЦФ
9
Ромель Киото
ЦФ
25
Emanuel Maciel
ЦФ
27
Clement Bayiha
ЦФ
22
Зоран Бассонг
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
12
Пато
ЦФ
17
Нани
ЦФ
10
Александер Альварадо
ЦФ
31
Мэйсон Стайдухар
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Остались в запасе
10
Matko Miljevic
ЦП
41
Джеймс Пантемис
ЦФ
9
Ромель Киото
ЦФ
25
Emanuel Maciel
ЦФ
27
Clement Bayiha
ЦФ
22
Зоран Бассонг
ЦФ
Остались в запасе
12
Пато
ЦФ
17
Нани
ЦФ
10
Александер Альварадо
ЦФ
31
Мэйсон Стайдухар
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Главный тренер
Оскар Пареха
Статистика матча Монреаль - Орландо Сити
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Монреаль
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
Информация о матче
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