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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Волос - Арис
Волос - Арис: обзор матча 07 ноября 2021
Волос
07.11.2021, воскресенье, 18:15
Греция. Суперлига, 9 тур
1 : 2
Завершен
Арис
48'
N. Oroz
35'
Б. Ндиайе
46'
М. Гарсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волос - Арис
90'
+2
Замена
Э. Сакич
️️️️
А. Камара
83'
Желтая карточка
Б. Ндиайе
Замена
️️️️
Ж. Райнер
81'
Замена
A. Soares
️️️️
N. Oroz
81'
Желтая карточка
F. Romero
79'
79'
Желтая карточка
А. Камара
76'
Замена
Б. Гама
️️️️
М. Гарсия
Замена
K. Wojtkowski
️️️️
А. Регаттен
65'
64'
Замена
L. Sasha
️️️️
Д. Джегго
64'
Замена
Х. Итурбе
️️️️
Д. Мансини
Замена
А. Регаттен
️️️️
С. Нинис
54'
Желтая карточка
С. Нинис
49'
ГОЛ! 1:2!
N. Oroz
48'
46'
ГОЛ! 0:2!
М. Гарсия
35'
ГОЛ! 0:1!
Б. Ндиайе
Пас отдал
М. Гарсия
Красная карточка
Ф. Грильо
23'
Красная карточка
Ж. Баррьентос
23'
23'
Красная карточка
Ф. Бертольо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волос
12
Матиц Котник
ВР
4
Franco Romero
ЦЗ
5
Жан-Пьерр Райнер
ЦЗ
26
Франко Феррари
ЦЗ
6
Тасос Цоканис
ЦЗ
11
Nicolas Oroz
ЦП
9
Том ван Верт
ЦФ
37
Фаусто Грильо
ЦФ
11
Сотирис Нинис
ЦФ
22
Паоло Фернандес
ЦФ
7
Хулиан Бартоло
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
Арис
23
Хулиан
ВР
4
Фабиано
ЦЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
7
Даниэль Мансини
ЦП
6
Даниэль Сандгрен
ЦП
8
Джеймс Джегго
ЦП
5
Баду Ндиайе
ЦП
18
Матео Гарсия
ЦП
33
Абубакар Камара
ЦФ
18
Факундо Бертольо
ЦФ
11
Кристиан Ганя
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Волос
55
Борис Клейман
ВР
14
Жан Баррьентос
ЦП
6
Alex Soares
ЦП
11
Kamil Wojtkowski
ЦП
7
Кевин Росеро
ЦФ
2
Levent GÃ¼len
ЦФ
99
Pavlos Logaras
ЦФ
17
Адриен Регаттен
ЦФ
Арис
33
Denis
ВР
5
Georgios Delizisis
ЦЗ
15
Лумор
ЦЗ
66
Эмануэль Сакич
ЦЗ
16
Бруно Гама
ЦП
8
Хавьер Матилья
ЦП
88
Lucas Sasha
ЦП
20
Изет Хайрович
ПВ
11
Хуан Итурбе
ЦФ
4-1-5
12
Котник
4
26
Феррари
6
Цоканис
5
Райнер
11
37
Грильо
7
Бартоло
22
Фернандес
11
Нинис
9
ван Верт
2-5-3
23
Хулиан
4
Фабиано
14
Брабец
7
Мансини
8
Джегго
5
Ндиайе
18
Гарсия
6
Сандгрен
11
Ганя
18
Бертольо
33
Камара
11
6
6
11
Регаттен
11
11
Регаттен
11
Нинис
17
Регаттен
17
Регаттен
11
Нинис
33
Камара
66
Сакич
66
Сакич
33
Камара
18
Гарсия
16
Гама
16
Гама
18
Гарсия
8
Джегго
88
88
8
Джегго
7
Мансини
11
Итурбе
11
Итурбе
7
Мансини
Остались в запасе
Волос
Арис
55
Борис Клейман
ВР
14
Жан Баррьентос
ЦП
7
Кевин Росеро
ЦФ
2
Levent GÃ¼len
ЦФ
99
Pavlos Logaras
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
33
Denis
ВР
5
Georgios Delizisis
ЦЗ
15
Лумор
ЦЗ
8
Хавьер Матилья
ЦП
20
Изет Хайрович
ПВ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Остались в запасе
55
Борис Клейман
ВР
14
Жан Баррьентос
ЦП
7
Кевин Росеро
ЦФ
2
Levent GÃ¼len
ЦФ
99
Pavlos Logaras
ЦФ
Остались в запасе
33
Denis
ВР
5
Georgios Delizisis
ЦЗ
15
Лумор
ЦЗ
8
Хавьер Матилья
ЦП
20
Изет Хайрович
ПВ
Главный тренер
Хуан Феррандо
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Статистика матча Волос - Арис
2
2
1
2
Красные карточки
2
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Волос
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Волос
1 : 3
07.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 0
17.10.2026
Волос
Арис
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
Информация о матче
Стадион:
Пантессалико
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