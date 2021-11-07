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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Тондела - Маритиму
Тондела - Маритиму: обзор матча 07 ноября 2021
Тондела
07.11.2021, воскресенье, 17:00
Португалия. Примейра, 11 тур
4 : 2
Завершен
Маритиму
15'
Ж. Педру (П)
20'
Ж. Педру (П)
43'
Ж. Педру (П)
90+9'
П. Аугусто
75'
М. Коста
90+2'
А. Алипур
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тондела - Маритиму
ГОЛ! 4:2!
П. Аугусто
90'
+9
90'
+8
Желтая карточка
Хадаш
90'
+2
Желтая карточка
Ж. Таго
90'
+2
ГОЛ! 3:2!
А. Алипур
Пас отдал
Зайнадине
Желтая карточка
Т. Алмейда
85'
Замена
П. Аугусто
️️️️
С. Агра
85'
75'
ГОЛ! 3:1!
М. Коста
Пас отдал
Э. Коста
Замена
Х. Боселли
️️️️
И. Ундабаррена
70'
Замена
Э. Куарежма
️️️️
Д. Мурильо
70'
69'
Желтая карточка
М. Коста
61'
Желтая карточка
Э. Коста
Желтая карточка
P. Trigueira
59'
57'
Замена
Р. Гитан
️️️️
T. Soderstrom
47'
Желтая карточка
Ф. Шина
46'
Замена
М. Коста
️️️️
И. Росси
46'
Замена
А. Алипур
️️️️
Рикардиньо
46'
Замена
Ф. Шина
️️️️
Л. Андраде
46'
Замена
Ж. Таго
️️️️
В. Коста
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Ж. Педру
43'
41'
Красная карточка
П. Пеладжо
Желтая карточка
И. Ундабаррена
30'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Ж. Педру
20'
19'
Желтая карточка
Зайнадине
16'
Желтая карточка
В. Коста
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ж. Педру
15'
11'
Желтая карточка
Л. Андраде
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тондела
88
Pedro Trigueira
ВР
19
Тиагу Алмейда
ЦЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
4
Ману Эрнандо
ЦЗ
8
Жоау Педру
ЦП
8
Икер Ундабаррена
ЦП
26
Тиагу Дантас
ЦП
7
Джон Мурильо
ЦП
9
Ренат Дадашов
ЦФ
24
Науфел Хасеф
ЦФ
7
Сальвадор Агра
ЦФ
Маритиму
10
Пауло Виктор
ВР
5
Зайнадине
ЦЗ
87
Витор Коста
ЦП
8
Хадаш
ЦП
16
Иван Росси
ЦП
66
Diogo Mendes
ЦП
7
Андре Видигаль
ЦП
39
Рикардиньо
ЦФ
23
Tim Soderstrom
ЦФ
5
Лео Андраде
ЦФ
12
Эдгар Коста
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Тондела
30
Бабакар Ниасс
ВР
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
34
Ricardo Alves
ЦЗ
2
Bebeto
ЦЗ
28
Педро Аугусто
ЦП
99
Rúben Fonseca
ЦФ
18
Тельмо Арканджо
ЦФ
10
Rafael Barbosa
ЦФ
15
Хуан Боселли
ЦФ
Маритиму
55
Мигель Силва
ВР
45
Фабиу Шина
ЦЗ
4
Матеус Коста
ЦЗ
6
Педру Пеладжо
ЦП
95
Жоэль Таго
ЦФ
10
Клесио Баке
ЦФ
10
Стефано Бельтраме
ЦФ
99
Рафик Гитан
ЦФ
9
Али Алипур
ЦФ
3-4-3
88
19
Алмейда
93
Саньян
4
Эрнандо
8
Педру
26
Дантас
7
Мурильо
8
Ундабаррена
7
Агра
24
Хасеф
9
Дадашов
1-5-4
10
Виктор
5
Зайнадине
87
Коста
16
Росси
66
7
Видигаль
8
Хадаш
12
Коста
5
Андраде
23
39
Рикардиньо
7
Мурильо
72
Куарежма
72
Куарежма
7
Мурильо
7
Агра
28
Аугусто
28
Аугусто
7
Агра
8
Ундабаррена
15
Боселли
15
Боселли
8
Ундабаррена
5
Андраде
45
Шина
45
Шина
5
Андраде
16
Росси
4
Коста
4
Коста
16
Росси
87
Коста
95
Таго
95
Таго
87
Коста
23
99
Гитан
99
Гитан
23
39
Рикардиньо
9
Алипур
9
Алипур
39
Рикардиньо
Остались в запасе
Тондела
Маритиму
30
Бабакар Ниасс
ВР
34
Ricardo Alves
ЦЗ
2
Bebeto
ЦЗ
99
Rúben Fonseca
ЦФ
18
Тельмо Арканджо
ЦФ
10
Rafael Barbosa
ЦФ
55
Мигель Силва
ВР
6
Педру Пеладжо
ЦП
10
Клесио Баке
ЦФ
10
Стефано Бельтраме
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Остались в запасе
30
Бабакар Ниасс
ВР
34
Ricardo Alves
ЦЗ
2
Bebeto
ЦЗ
99
Rúben Fonseca
ЦФ
18
Тельмо Арканджо
ЦФ
10
Rafael Barbosa
ЦФ
Остались в запасе
55
Мигель Силва
ВР
6
Педру Пеладжо
ЦП
10
Клесио Баке
ЦФ
10
Стефано Бельтраме
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Статистика матча Тондела - Маритиму
3
1
8
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
8
Матчи команд
Тондела
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
3 : 1
16.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 33 тур
Тондела
2 : 0
11.05.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 32 тур
Каза Пиа
0 : 1
03.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 26 тур
Спортинг
2 : 2
29.04.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 31 тур
Тондела
0 : 2
25.04.2026
Насьональ
Маритиму
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Маритиму
0 : 0
10.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 7 тур
Жил Висенте
1 : 1
19.09.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 6 тур
Морейренcе
3 : 1
14.09.2026
Маритиму
Информация о матче
Стадион:
Жоао Кардосо
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