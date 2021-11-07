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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Рубин
Ростов - Рубин: обзор матча 07 ноября 2021
Ростов
07.11.2021, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 14 тур
5 : 1
Завершен
Рубин
42'
Х. Байрамян
50'
Д. Полоз
55'
П. Альмквист
65'
А. Соу
82'
Д. Глебов
35'
С. Бакаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Рубин
ГОЛ! 5:1!
Д. Глебов
Пас отдал
Н. Комличенко
82'
Замена
К. Фольмер
️️️️
П. Альмквист
78'
77'
Замена
Л. Мусаев
️️️️
С. Бакаев
Замена
Н. Комличенко
️️️️
А. Соу
71'
66'
Замена
Г. Онугха
️️️️
М. Костюков
ГОЛ! 4:1!
А. Соу
65'
Желтая карточка
Баштуш
58'
56'
Желтая карточка
Х. Кварацхелия
56'
Желтая карточка
Ф. Уремович
ГОЛ! 3:1!
П. Альмквист
Пас отдал
Х. Байрамян
55'
ГОЛ! 2:1!
Д. Полоз
50'
Желтая карточка
Н. Поярков
43'
ГОЛ! 1:1!
Х. Байрамян
Пас отдал
Д. Терентьев
42'
35'
ГОЛ! 0:1!
С. Бакаев
Пас отдал
Х. Ин Бом
Замена
Д. Сухомлинов
️️️️
А. Гигович
21'
20'
Желтая карточка
С. Бакаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
15
Баштуш
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
15
Данил Глебов
ОП
8
Армин Гигович
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
11
Понтус Альмквист
ЦФ
9
Али Соу
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кафанов
Рубин
99
Юрий Дюпин
ВР
22
Филип Уремович
ЦЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
29
Сеад Хакшабанович
ЛВ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
28
Оливер Абильдгор
ОП
16
Хван Ин Бом
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
10
Андерс Дрейер
ПВ
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Ростов
23
Егор Бабурин
ВР
88
Максим Рудаков
ВР
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
9
Кирилл Фольмер
ЦП
10
Кирилл Щетинин
АП
8
Данила Сухомлинов
АП
27
Николай Комличенко
ЦФ
Рубин
98
Артем Исмагилов
ВР
66
Никита Янович
ВР
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
88
Степан Суриков
ОП
38
Леон Мусаев
ЦП
7
Герман Онугха
ЦФ
18
Иван Игнатьев
ЦФ
4-1-1-2-2
30
Песьяков
16
Поярков
15
Баштуш
55
Осипенко
43
Терентьев
15
Глебов
8
Гигович
7
Полоз
19
Байрамян
9
Соу
11
Альмквист
3-1-1-3-2
99
Дюпин
31
Зотов
3
Тальби
22
Уремович
28
Абильдгор
16
Ин Бом
17
Бакаев
29
Хакшабанович
7
Кварацхелия
10
Дрейер
77
Костюков
11
Альмквист
9
Фольмер
9
Фольмер
11
Альмквист
8
Гигович
8
Сухомлинов
8
Сухомлинов
8
Гигович
9
Соу
27
Комличенко
27
Комличенко
9
Соу
17
Бакаев
38
Мусаев
38
Мусаев
17
Бакаев
77
Костюков
7
Онугха
7
Онугха
77
Костюков
Остались в запасе
Ростов
Рубин
10
Кирилл Щетинин
АП
23
Егор Бабурин
ВР
88
Максим Рудаков
ВР
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
Главный тренер
Виталий Кафанов
17
Александр Зуев
ЛВ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
98
Артем Исмагилов
ВР
66
Никита Янович
ВР
88
Степан Суриков
ОП
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
10
Кирилл Щетинин
АП
23
Егор Бабурин
ВР
88
Максим Рудаков
ВР
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
Остались в запасе
17
Александр Зуев
ЛВ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
98
Артем Исмагилов
ВР
66
Никита Янович
ВР
88
Степан Суриков
ОП
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кафанов
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Ростов - Рубин
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ростов
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Рубин
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
- : -
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Информация о матче
Главный судья:
Павел Шадыханов
(Москва)
Помощники судьи:
Дмитрий Чельцов
Денис Березнов
Дополнительные помощники:
VAR - Павел Кукуян AVAR - Дмитрий Сафьян
Резервный судья:
Дмитрий Стрельцов
Инспектор:
Николай Левников
Стадион:
Ростов Арена
Где смотреть матч:
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